Крошечная квартира шириной 2 метра за 170 тыс. долларов в Великобритании

Стремительно дорожающее жилье заставляет британских владельцев недвижимости и дизайнеров неимоверно изощряться в оформлении самых крошечных каморок, чтобы попытаться продать их под видом квартир за довольно большие деньги. Крошечная квартира шириной 2 метра за 170 тыс. долларов в Великобритании

Крошечная квартира шириной 2 метра за 170 тыс. долларов в Великобритании 1. К примеру, эта маленькая квартира с единственной комнатой размерами 5,74 на 1,99 метра находится в пригороде Лондона Рединге.

Жилье, которое также имеет раковину, душ и унитаз в каморке, выставили на продажу за 110 тыс. фунтов стерлингов (около 170 тыс. долларов). Крошечная квартира шириной 2 метра за 170 тыс. долларов в Великобритании 2. Узкая прихожая, расположенная рядом с санузлом, ведет в комнату с раскладным столом. Крошечная квартира шириной 2 метра за 170 тыс. долларов в Великобритании 3. Под кроватью находятся ящики для хранения вещей. Крошечная квартира шириной 2 метра за 170 тыс. долларов в Великобритании 4. Крошечная кухня, которую риелторы описывают как «кухня открытого плана», поместилась под окном. Крошечная квартира шириной 2 метра за 170 тыс. долларов в Великобритании 5. Агенты по недвижимости говорят, что владельцы могут сдать подобную «полностью обновленную квартиру-студию на верхнем этаже», расположенную рядом с больницей, за 550 фунтов в месяц.

источник

