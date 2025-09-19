Крошечная квартира шириной 2 метра за 170 тыс. долларов в Великобритании

Стремительно дорожающее жилье заставляет британских владельцев недвижимости и дизайнеров неимоверно изощряться в оформлении самых крошечных каморок, чтобы попытаться продать их под видом квартир за довольно большие деньги.



1. К примеру, эта маленькая квартира с единственной комнатой размерами 5,74 на 1,99 метра находится в пригороде Лондона Рединге.

Жилье, которое также имеет раковину, душ и унитаз в каморке, выставили на продажу за 110 тыс. фунтов стерлингов (около 170 тыс. долларов). 2. Узкая прихожая, расположенная рядом с санузлом, ведет в комнату с раскладным столом.3. Под кроватью находятся ящики для хранения вещей. 4. Крошечная кухня, которую риелторы описывают как «кухня открытого плана», поместилась под окном.5. Агенты по недвижимости говорят, что владельцы могут сдать подобную «полностью обновленную квартиру-студию на верхнем этаже», расположенную рядом с больницей , за 550 фунтов в месяц.