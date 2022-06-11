Как выровнять плохую осанку

Плохая осанка может считаться настоящим бичом современного поколения. Слишком мало времени мы уделяли спорту в детстве и слишком много времени проводим за монитором во взрослом возрасте. Как результат, появляется некрасивая сутулость, шея вытягивается вперед, появляются проблемы с дыханием и активной жизнью. Но, по счастью, исправлению поддаются почти все симптомы. Смотрите, что нужно делать, чтобы вернуть себе былую стройность.









Середина спины

Плавание

Хиропрактика

Остеопороз