Как выровнять плохую осанку

Плохая осанка может считаться настоящим бичом современного поколения. Слишком мало времени мы уделяли спорту в детстве и слишком много времени проводим за монитором во взрослом возрасте. Как результат, появляется некрасивая сутулость, шея вытягивается вперед, появляются проблемы с дыханием и активной жизнью. Но, по счастью, исправлению поддаются почти все симптомы. Смотрите, что нужно делать, чтобы вернуть себе былую стройность.
Середина спины
На осанку влияют мышцы спины. Между лопатками расположены четыре группы: трапециевидные, параспинные, ромбовидные и подостные. Если они развиты слабо, то плечи просто сгибаются вперед, создавая сутулость. Работайте в зале над тренировкой именно этих мышц. Результат появится уже через несколько недель.
Плавание
Лучше плавания средства для укрепления осанки вам просто не найти. Оно не только заставляет работать все мышцы тела, но и приучает к правильной осанке: в воде голову приходится держать над водой, а для этого нужно держаться прямо, чуть выгнув позвоночник.
Хиропрактика
Нет, ничего связанного с астрологией. Хиропрактик занимается проблемой искривленного позвоночника. Хороший мастер выявит причину сутулости и предложит корректное лечение. Мануальная терапия, конечно, сможет лишь повысить гибкость спины и снять основные болевые ощущения, но если проходить сеансы на постоянной основе, это может стать решением части проблемы.
Остеопороз
Довольно распространенное заболевание, которое и может вызывать у вас проблемы с осанкой. Остеопороз развивается у тех, в чьем организме нарушается минерализация костных тканей. Кальций, магний бор — вот, какие минералы нужны в первую очередь. Постарайтесь включить в рацион зеленые овощи, нежирные молочные продукты и побольше рыбы.
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