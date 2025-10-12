Отличные фильмы с Адриано Челентано, которые не вышли в советский прокат

Необыкновенную популярность Адриано Челентано сложно объяснить рациональными доводами – его не назовешь красавцем, а манеры его героев в кадре далеки от образцовых. И все же в кинотеатрах Советского Союза фильмы с участием энергичного итальянца собирали непременные аншлаги.
Однако, далеко не все лучшие фильмы Челентано попали в советский прокат – мы заполняем пробелы и предлагаем подборку тех картин с его участием, которые наш зритель вынужденно пропустил.
Какой-то странный тип / Uno strano tipo (1963)
Открыть подборку неограненных советским прокатом итальянских драгоценностей хочется комедией «Какой-то странный тип», в которой Челентано играет роль… самого себя. Причем это ведущий образ фильма, и Адриано действительно предстает на экране исполнителем популярных песен, гастролирующим по стране. Что в этом может быть интересного? А то, что в одном из приморских городков на Челентано нападает очаровательная незнакомка, которая требует, чтобы певец признал отцовство ее ребенка и немедленно женился на ней. Прежде, чем выяснится, что гастролер похож на местного повесу, Адриано придется пережить немало злоключений.
Монах из Монцы / Il monaco di Monza (1963)
Комедия «Монах из Монцы» – далеко не первая работа в кино для Адриана Челентано, да и роль у него в этом фильме совсем крохотная, но поклонникам итальянских картин посмотреть эту псевдоисторическую буффонаду горячо рекомендуется в любом случае. Фильм рассказывает о вынужденном притвориться монахом бедном сапожнике, который и работать не умеет, и от долгов убегает как-то неуклюже. Вместе с компанией других «лжемонахов», в число которых входит и сравнительно молодой Челентано, он скрывается от преследований злобного барона в замке богатого сеньора, планирующего скорую женитьбу.
История любви и ножей / Er Più – storia d'amore e di coltello (1971)
Черная комедия «История любви и ножей» основана на реальных драматических и в то же время весьма забавных событиях, развернувшихся на улицах Рима в 1900 году. В одном из бедных районов молодой бандит, чудом избежавший тюрьмы, решает порвать с криминальным прошлым, чтобы провести жизнь в объятиях прекрасной девушки. Но не тут-то было – на руку и сердце красавицы претендуют несколько женихов, сменить грабежи на торговлю рыбой тоже получается плохо, да еще и бандитское прошлое неизбежно настигает в самый ненужный момент. В результате история закручивается в клубок, какому позавидует сам Гай Ричи.
Эмигрант / L'emigrante (1973)
Если Голливуду можно снимать кино об итальянской мафии, то почему бы самим уроженцам Апеннин не рассказать что-то об эмигрантах из Европы в Новый свет? Возможно, именно так рассуждали авторы комедии с незамысловатым названием «Эмигрант», отправляя героя Адриано Челентано в путешествие через Атлантику. Его неустроенный неаполитанец Пеппино отправляется на корабле в Нью-Йорк на поиски отца, однако в пути молодой человек знакомится с очаровательной певицей Розитой, скрывающейся от гангстеров. Противостояние мафии становится для пары увлекательным любовным приключением.
Юппи-ду / Yuppi du (1975)
Картина «Юппи-ду», известная сегодня под более интригующим названием «Поторопись, пока не вернулась жена», стала для Челентано знаковым проектом – в ней он выступил не только в качестве актера и автора песен, но и взял на себя функции режиссера, сценариста и продюсера. Жанр этой экспериментальной ленты определить совсем непросто – ее называют рок-мюзиклом, комедией абсурда и киноэссе, и замешательство критиков вполне понятно, Челентано пытается обратиться к зрителю через иррациональные, порой сюрреалистические образы. После премьеры на Венецианском кинофестивале фильм оказался практически забыт, но в 2000-х его восстановили и выпустили в прокат вновь – оказалось, что эксперименты Адриано ничуть не устарели.
Бархатные ручки / Mani Di Velluto (1979)
Криминальная комедия «Бархатные ручки» – одна из самых коммерчески успешных картин в карьере Челентано. В образе изобретателя, притворяющегося бандитом, чтобы завоевать расположение симпатичной воровки, Адриано знает вся Италия. Его Гвидо в «Ручках» и вправду очень хорош, а традиционный, но в то же время весьма симпатичный сюжет с вынужденным импровизировать мошенником захватывает с первых минут и не отпускает до самого конца. Ленту высоко оценили не только зрители, но и критики – «Бархатные ручки» отмечены престижной премией итальянского кино за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.
Туз / Asso (1981)
Ряд исследователей итальянского кино считают, что три комедии дуэта итальянских режиссеров Кастеллано и Пиполо «Бархатные ручки», «Укрощение строптивого» и «Туз» объединяет единая стилистическая арка, но наш зритель только сейчас может проверить, так ли это, ведь советский прокат осчастливил нас только показами «Строптивого». А «Туз», между тем, заслуживает ничуть не меньшего внимания – в нем, при всей трагичности ситуации, в которую попадает главный герой, много теплоты, легкого юмора и очаровательного фирменного простодушия. Герой Челентано – шулер, но он добрый и любящий, поэтому смерть над ним не властна.
Безумно влюбленный / Innamorato Pazzo (1981)
Веселая романтическая комедия «Безумно влюбленный» после выхода на итальянские киноэкраны в декабре 1981 года установила сразу несколько рекордов местного кинопроката – более 40 миллионов евро сборов (по курсу на сегодняшний день) и современным картинам на Апеннинах удается собрать совсем не часто. Своеобразный ремейк «Римских каникул» рассказывает о влюбившемся в принцессу небольшого европейского государства водителе автобуса. Поразить богатством и изысканными манерами свою пассию герой не может, зато он обладает такими талантами, какие даже саму взыскательную девушку заставят улыбнуться.
Особые приметы: красавчик / Segni particolari: Bellissimo (1983)
Если фривольное название картины «Особые приметы: красавчик» в СССР еще как-то могли «обыграть», то с содержанием явно было сложнее – это настоящая эротическая комедия, абсолютно неприемлемая для нашего проката. Но запретный плод сладок, и на закате советской эпохи фильм стал суперхитом на видеокассетах. В паре с Челентано в фильме выступает обладательница титула «Мисс Италия» 1982 года, поэтому на ее фигуру, едва скрытую скромными деталями одежды, слетались зрители всех возрастов, им сюжет был не особенно важен. А кино, между тем, не только горячее, но и смешное. Адриано заматерел, но не утратил обаяния и юмора.
Ворчун / Burbero (1986)
Лента «Ворчун», возможно, многим покажется не такой смешной, как другие представленные выше фильмы с участием Адриано Челентано, зато это самое настоящее приключение с поисками таинственных сокровищ, погонями и схватками с контрабандистами. Почти что «Индиана Джонс» или «Сокровище нации». Актер исполняет здесь роль угрюмого адвоката, который настолько завален сложными делами, что в одном из межконтинентальных перелетов путает свой чемодан с багажом соседки по рейсу. В попытках вернуть свою сумку главный герой оказывается втянут в череду необычайных кульбитов судьбы. Смотрится увлекательно даже сегодня.
