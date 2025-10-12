Отличные фильмы с Адриано Челентано, которые не вышли в советский прокат

Необыкновенную популярность Адриано Челентано сложно объяснить рациональными доводами – его не назовешь красавцем, а манеры его героев в кадре далеки от образцовых. И все же в кинотеатрах Советского Союза фильмы с участием энергичного итальянца собирали непременные аншлаги.



Однако, далеко не все лучшие фильмы Челентано попали в советский прокат – мы заполняем пробелы и предлагаем подборку тех картин с его участием, которые наш зритель вынужденно пропустил.

Какой-то странный тип / Uno strano tipo (1963)

Монах из Монцы / Il monaco di Monza (1963)

История любви и ножей / Er Più – storia d'amore e di coltello (1971)

Эмигрант / L'emigrante (1973)

Юппи-ду / Yuppi du (1975)

Бархатные ручки / Mani Di Velluto (1979)

Туз / Asso (1981)

Безумно влюбленный / Innamorato Pazzo (1981)

Особые приметы: красавчик / Segni particolari: Bellissimo (1983)

Ворчун / Burbero (1986)