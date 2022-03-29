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Необычный способ выращивания моркови

Каждый огородник согласится с тем, что выращивание моркови — непростая задача. Однако если знать интересный метод выращивания, можно без каких-либо проблем получить богатый урожай чудесной моркови даже на небольшом участке.
Важный этап — подготовка семян. Замочите семена моркови в теплой воде на 8 часов.

Необычный способ выращивания моркови

На дно пластикового контейнера поместите резиновый коврик с перфорацией. Наполните контейнер питательным грунтом.

Необычный способ выращивания моркови

Поместите в почву подготовленные семена. Не разделяйте набухшие семена: в каждую лунку можно поместить порядка 10 штук.

Необычный способ выращивания моркови

Накройте посадки соломой, которая поможет сохранить влагу, и обильно полейте водой.

Необычный способ выращивания моркови

Уже через 7 дней появятся первые всходы, которые можно будет пересаживать на необычные грядки.

Необычный способ выращивания моркови

По всему объему и в дне 5-литровых бутылок с помощью паяльника сделайте отверстия.

Необычный способ выращивания моркови

Сформируйте из кирпичей ограждение, внутрь ограждения поместите подготовленную бутылку, и засыпьте ее землей так, чтобы на поверхности осталось лишь горлышко. Залейте внутрь бутылки воду.

Необычный способ выращивания моркови

Высадите на горку рассаду моркови. При уходе за рассадой поливайте горку сверху из лейки, а в бутылку помещайте остатки пиши, которые при разложении выступят в качестве хорошего органического удобрения. Рост моркови будет очень активным.



Необычный способ выращивания моркови

При необходимости добавляйте на горку свежую плодородную почву.

Необычный способ выращивания моркови

Ориентировочно через 100 дней вы сможете собирать богатый урожай моркови.

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Морковьвыращивание
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