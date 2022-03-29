Необычный способ выращивания моркови

Каждый огородник согласится с тем, что выращивание моркови — непростая задача. Однако если знать интересный метод выращивания, можно без каких-либо проблем получить богатый урожай чудесной моркови даже на небольшом участке.

Важный этап — подготовка семян. Замочите семена моркови в теплой воде на 8 часов.







На дно пластикового контейнера поместите резиновый коврик с перфорацией. Наполните контейнер питательным грунтом.







Поместите в почву подготовленные семена. Не разделяйте набухшие семена: в каждую лунку можно поместить порядка 10 штук.







Накройте посадки соломой, которая поможет сохранить влагу, и обильно полейте водой.







Уже через 7 дней появятся первые всходы, которые можно будет пересаживать на необычные грядки.







По всему объему и в дне 5-литровых бутылок с помощью паяльника сделайте отверстия.







Сформируйте из кирпичей ограждение, внутрь ограждения поместите подготовленную бутылку, и засыпьте ее землей так, чтобы на поверхности осталось лишь горлышко. Залейте внутрь бутылки воду.







Высадите на горку рассаду моркови. При уходе за рассадой поливайте горку сверху из лейки, а в бутылку помещайте остатки пиши, которые при разложении выступят в качестве хорошего органического удобрения. Рост моркови будет очень активным.

При необходимости добавляйте на горку свежую плодородную почву.Ориентировочно через 100 дней вы сможете собирать богатый урожай моркови.