5 автомобилей с пробегом, на содержании и ремонте которых можно разориться

На рынке подержанных машин часто встречаются интересные экземпляры по «вкусной» цене. Обычно приобретение такой машины – настоящая радость для водителя, но ровно до первой поломки. Обслуживание и ремонт некоторых моделей стоит немалых средств, подробнее о них – далее в нашем обзоре специально для читателей сайта Novate.ru.
1. Volkswagen Phaeton (2002-2016 гг.)
Огромный немецкий представительский седан Volkswagen Phaeton. | Фото: youtube.com.
В 2002 году немецкая компания Volkswagen выпустила новый автомобиль представительского класса, который должен был стать серьезным конкурентом Mercedes-Benz S-klasse, BMW 7-series, Audi A8, Lexus LS. За неказистой внешностью Volkswagen Phaeton скрывалась очень серьезная техническая начинка. Фактически, это был Bentley Continental GT в кузове, до боли напоминающем Passat.
Но дебют автомобиля оказался неудачен. Машина страдала многочисленными «детскими болезнями», истекающими из его сложнейшей конструкции. А слишком сильная «похожесть» на Passat и «неэлитное» название бренда привели к низким продажам.
Как результат, сейчас подержанный Volkswagen Phaeton можно взять, начиная с 600 000 рублей. Но водитель, который умеет считать, навряд ли клюнет на низкий ценник, а все потому, что цены на запчасти очень высоки. Так, немало проблем доставляет пневматическая подвеска. Замена одной пневмостойки обойдется в 110 000 рублей (а их всего четыре). Также часто выходит из строя блок управления клапанами (24 000 рублей). К тому же, водителю стоит знать, что за обслуживание данного автомобиля возьмутся не на любой СТО.
2. Audi А8 D3 (2002-2009 гг.)
Audi А8 второго поколения. | Фото: oaudi.ru.
Audi А8 – еще один представительский седан родом из Германии, который привлекает доступной ценой на «вторичке». Главной фишкой этой машины является широкое использование в конструкции алюминия. Кузов из «крылатого металла» очень легкий, что позволяет экономить топливо, и, самое главное, он должен отлично противостоять коррозии. Почему же тогда Audi А8 поколения D3 можно купить уже от 550 000 рублей?
Во-первых, потому, что алюминий все же со временем корродирует. При этом вспучивается краска и уменьшается толщина кузовных элементов. А случае ДТП ремонт алюминиевого кузова стоит в разы дороже, чем обычного, из стали. А во-вторых, комфортная езда на Audi А8 достигается благодаря пневматической подвеске. В наших условиях она часто выходит из строя, а ремонтировать ее – сплошное разорение. Замена всех пневмостоек стоит почти столько же, как вся машина.
Далее, как и всякий автомобиль премиум-класса, Audi А8 может похвастать наличием множества опций и функций, улучшающих комфорт водителя и пассажира. По со временем сложная электроника начинает выходить из строя. При активной эксплуатации машины ежегодно может быть по две-три поломки.
3. Mercedes-Benz A-Klasse W168 (1997-2004 гг.)
Субкомпактный хэтчбек Mercedes-Benz A-Klasse первого поколения. | Фото: ru.m.wikipedia.org.
Не стоит думать, что только огромные роскошные седаны могут стать разорением для их владельцев. На это способны даже субкомпактные хэтчбеки, например, Mercedes-Benz A-Klasse. На вторичном рынке машины первого поколения (кузов W168, 1997-2004 года выпуска) стоят около 200 0000 рублей, но это обманчивая дешевизна. За обслуживание машины на СТО будут брать, как за Е-Klasse, а все потому, что автомобиль очень маленький и все агрегаты плотно скомпонованы в подкапотном пространстве. Поэтому добраться до отдельных элементов порой ой как непросто.
А еще владельцы A-Klasse часто жалуются на автоматическую коробку передач. Сложная трансмиссия постоянно «барахлит», а в случае поломки водителю придется выложить 60-80 тысяч рублей.
4. Range Rover II (1994-2002 гг.)
Как показывает практика, британские автомобили часто ломаются. | Фото: drive2.ru.
Не остался в стороне нашего обзора и такой класс машин, как внедорожники. Сейчас всего за 300 тысяч рублей можно взять Range Rover второго поколения, выпуска 1994-2002 года. Об этом автомобиле в 1990-е многие могли только мечтать, но теперь мечта стала вполне доступной. Загвоздка лишь в том, что Range Rover, как и все британские автомобили, ломается постоянно, начиная от простейших кнопок и заканчивая отдельными агрегатами, а стоят все запчасти довольно таки неслабо. К тому же, сотрудники СТО также оберут владельца «рейнджа» по полной.
5. Mercedes-Benz S-Klasse W220 (1998-2005 гг.)
W220 – флагманская модель компании Mercedes-Benz в конце 1990-х годов. | Фото: avtorinok.ru.
По мнению автора сайта Novate.ru, Mercedes-Benz S-Klasse является одним из наиболее роскошных и комфортных автомобилей, которые можно встретить на дорогах России. А машины в кузове W220, которым уже по 15-20 лет, можно даже недорого купить на вторичном рынке. Ценник начинается от 200 тысяч рублей за авто конца 90-х годов и заканчивается на отметке в 2 миллиона за экземпляры последних лет выпуска.
Но не стоит вестись на дешевые варианты. S-Klasse в кузове W220 – это очень сложная машина, на обслуживании которой можно разориться. Как и у конкурентов (Audi A8 и Volkswagen Phaeton), из-за плохих дорог быстро выходит из строя воздушная подвеска. А замена компрессора и пневматических баллонов – дорогое удовольствие.
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