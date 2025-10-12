Женщины, которые изменились в лучшую сторону после расставания с бывшими

Боль и разочарование после разрыва отношений долго изматывают и терзают душу. Но пустоту можно заполнить позитивными переменами, а не сладостями и алкоголем. Три британки растолстели до безобразия, страдая после неудачных романов. Вместе с килограммами женщины накапливали комплексы, и только резкий финал отношений помог им очнуться и преобразить себя до неузнаваемости.

Преодолела своих внутренних демонов

Стала лучшей версией себя

Больше не дам себя в обиду