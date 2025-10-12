Женщины, которые изменились в лучшую сторону после расставания с бывшими

Боль и разочарование после разрыва отношений долго изматывают и терзают душу. Но пустоту можно заполнить позитивными переменами, а не сладостями и алкоголем. Три британки растолстели до безобразия, страдая после неудачных романов. Вместе с килограммами женщины накапливали комплексы, и только резкий финал отношений помог им очнуться и преобразить себя до неузнаваемости.
Большинство женщин заедают сладостями разочарование и обиду после расставания с бывшими, но эти леди решили поступить по-другому. Шарлотта, Алекса и Сьюзи рассказали, как разрыв отношений стал для них мотивацией к преображению.
Преодолела своих внутренних демонов
48-летняя Алекса Уиттен (Alexa Whitten) из Портсмута живет с 14-летним сыном Оливером. Женщина весила 140 кг и носила 56-й размер одежды при росте 1,85 м. Она ощущала себя несчастной не только в своем теле, но и в личной жизни. На тот момент женщина понимала, что ее 8-летний роман с Полем приближается к финалу. Пара жила в разных городах и не могла съехаться из-за детей, оставшихся от предыдущих браков. Им мешало расстояние, кроме этого Алекса постоянно боролась с комплексами и неуверенностью в себе. Интимные отношения утратили огонек, а полнота стала физическим барьером, в итоге британка совсем потеряла радость к жизни. Когда они с Полем только познакомились, женщина весила 100 кг и носила 48-й размер одежды. Со временем Алекса начала толстеть, увлекшись фастфудом и вином. Стресс после ссор она заедала вкусняшками или заливала горе алкоголем. В марте 2018 года толстушка поняла, что дальше так продолжаться не может., кого потерял. Начиная с мая 2018 года Алекса сбросила 45 кг. Сейчас она носит 44 — 46 размер одежды и весит 89 кг. Она ощущает себя превосходно, но продолжает работать над укреплением мышц, тренируясь в спортзале, и планирует попробовать себя в 2020 году в триатлоне. История с бывшим возлюбленным на этом не завершилась. Спустя год женщина написала ему и выслала фото. Пол был в шоке, увидев, как она изменилась. Они продолжили общение, хоть и до сих пор живут раздельно. Алекса говорит, что наконец победила своих внутренних демонов и снова ощутила радость к жизни. В отношения пары вернулась былая страсть, в их романе началась новая счастливая глава.
Стала лучшей версией себя
34-летняя Сьюзи Джафар (Suzie Jafar) воспитывает 5-летнюю дочь Кэти и живет в Хартфордшире. После развода с мужем она страдала от лишнего веса, постоянно задыхаясь на ходу. В октябре 2017 года ее бросил муж Том. Женщина весила 89 кг и носила 50 размер одежды при росте 1,57 м. Сестра предложила Сьюзи начать тренироваться в спортзале. И хотя на тот момент приоритетом для женщины было восстановить разбитую вдребезги уверенность в себе, а не похудеть, она решила пойти на занятия. Физкультура помогла ей отвлечься от грустных мыслей. В 2013 году, когда женщина выходила замуж, она весила 64 кг. После появления на свет дочери она начала набирать лишний вес. Сьюзи страдала от послеродовой депрессии и не хотела выходить из дома, отгородившись от внешнего мира. Она очень разленилась, перестала готовить и постоянно заказывала фастфуд. Вредными вкусняшками британка заедала горькие чувства от того, что ее брак разваливался на глазах. Супруги стали часто ссориться. Чем полнее становилась женщина, тем больше ее вес влиял на отношения с мужем. Она больше не ощущала себя уверенной и сексуальной, а настроение стало таким же неудовлетворительным, как и ее самооценка. Пара познакомилась в 2008 году и долго раздумывала перед тем, как создать семью. Брак сохранялся благодаря ребенку, но в сентябре 2017 года Том не выдержал и ушел. Он заявил, что устал, не любит жену и не хочет восстанавливать отношения. После ухода мужа стресс и тревога, накопившиеся в душе Сьюзи, достигли предела. Близкие и друзья поддерживали ее как могли, но лишь тренировки в спортзале помогли справиться с депрессией. Женщина ходила на занятия пять раз в неделю, а ее мать в это время присматривала за маленькой дочерью. Упражнения стали для Сьюзи возможностью сбросить негативные эмоции. Жизнь женщины начала меняться. Британка перешла на правильное питание, лишь изредка балуя себя бокалом вина или сладостями. Она не ставила себе цели похудеть, а просто хотела улучшить самочувствие. Время от времени Сьюзи виделась с Томом, когда он приходил к дочери. Она хотела, чтобы он увидел, кого потерял. Бывший супруг делал ей комплименты, но женщина поняла, что стала счастливее без него. Сейчас британка весит 57 кг и носит 42 — 44 размер одежды. Ей удалось вернуть былые соблазнительные формы. Теперь женщина чувствует себя отлично и хочет и в дальнейшем поддерживать тело в тонусе. Сьюзи понимает, что если бы не развод, она и дальше бы продолжала заедать стресс, толстея и страдая от проблем со здоровьем. Женщина счастлива и полна энергии, изменившись до неузнаваемости. Британка говорит, что сейчас стала лучшей версией себя в физическом и эмоциональном плане, и хочет быть примером для своей дочери.
Больше не дам себя в обиду
25-летняя Шарлотта Томас (Charlotte Thomas) живет с семьей в Мерсисайде. По ее словам, игнор бывшего бойфренда Джека — это лучшее, что произошло в ее жизни. С того времени как он бросил ее в октябре 2017 года, девушка похудела на 21 кг, начала строить новую карьеру и теперь ощущает себя лучше, чем когда-либо. Молодые люди познакомились на Tinder в 2016 году. Первые три месяца отношений были просто замечательными, но потом парень начал делать Шарлотте едкие замечания по поводу ее фигуры. В то время она весила 85 кг при росте 1,68 м и носила 48-й размер одежды. За год отношений девушка набрала еще 6 кг, часто питаясь фастфудом и поглощая печенье. Шарлотта возненавидела свое тело и пыталась спрятать его под темными бесформенными нарядами. Британка делала яркий макияж, чтобы отвлечь внимание от своих пышных форм. Джек постоянно указывал на ее полноту в ссорах и говорил, что она должна быть благодарна за то, что он все еще остается с ней. Самооценка Шарлотты снизилась до критического уровня. Однажды она обнаружила, что ее бойфренд переписывается с другими девушками на сайте знакомств. Это морально ее убило. Джек даже не собирался оправдываться и что-то объяснять, поэтому британка просто ушла из его дома и больше никогда с ним не виделась. Сердце девушки было разбито, а жизнь казалась сломанной. Шарлотта поняла, что нужно срочно что-то менять и решила выйти из «зоны комфорта». Британка оставила место бухгалтера и отправилась на год в Уэльс, чтобы поработать в лагере аниматором. Там она начала заниматься в спортзале несколько раз в неделю и каждый день ходить на пляж. Новая работа была очень активной, девушка ела полезную пищу, а не фастфуд. За полтора месяца, проведенные в лагере, Шарлотте удалось сбросить более шести килограммов. Ее тело стало более упругим, она обновила гардероб, чтобы демонстрировать всем свои подтянутые ноги. Сейчас девушка носит 44 — 46 размер и весит 64 кг. Она вернулась на прежнее место работы в офис, но продолжает подрабатывать аниматором в летних лагерях и выступать на праздниках. Британка старается правильно питаться и не грустит по поводу того, что еще не нашла новую любовь. Шарлотта благодарна судьбе за то, что сумела стать лучше и увереннее после расставания с бойфрендом. Она больше никому не позволит себя обижать. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Иногда боль разочарования становится толчком к позитивным переменам в жизни. Для трех британок горькое окончание отношений стало началом новой страницы, на которой они пишут счастливую историю любви к себе и к миру.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии