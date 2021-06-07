С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина
    Как хочется услышать,что и у нас за период с 2010 года посажено столько-то тысяч гектаров леса (страшные пожары запом...Как собаки помога...
  • Вано Ванов
    До 60 лет дожил, но вреда от одуванчиков ни где не встречал. Кто ж такой "умный" догадался его вне закона объявить? Н...Простой инструмен...
  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...

Как мальчик из лондонского приюта стал самым известным в мире парикмахером: Видал Сассун


Как мальчик из лондонского приюта стал самым известным в мире парикмахером: Видал Сассун

Он совершил настоящую революцию в парикмахерском искусстве, он подарил миру стрижку «боб» - ту, что стала символом стремления женщин к свободе. Всю свою жизнь он посвящал работе, а всю свою работу – женщине, благодаря которой он стал тем, кем его знают во всем мире.

Видал Сассун - мальчик из бедной еврейской семьи


Видал Сассун родился 17 января 1928 года в семье, которая никак не походила на ту, что может вырастить новатора и революционера. Отец был родом из греческого города Салоники, мать, Бетти, – из семьи, в конце XIX века уехавшей из Киева из-за антисемитских погромов. Видалу было всего три, когда отец оставил семью, у матери на руках остались двое сыновей. Какое-то время она пыталась справляться, переехав жить к своей сестре, но все-таки была вынуждена отдать детей в приют, поскольку не могла их прокормить. Лишь когда Видалу исполнилось одиннадцать и Бетти вышла замуж во второй раз, мальчики снова оказались под одной крышей с матерью. Отчим, Натан Голдберг, был простым человеком, но любил книги, оперу, а главное – очень любил детей своей жены и оказал на растущего Видала серьезное влияние.
Видал Сассун

Видал Сассун

 

Детство Сассуна затронула Вторая мировая – мальчик бросил школу и выполнял любую доступную работу, как потом он напишет в своих воспоминаниях, «вокруг было безобразие». Может быть, поэтому весь свой профессиональный путь он посвятит красоте.
Карьера Сассуна как парикмахера и стилиста началась в тот день, когда мать привела его к известному стилисту Адольфу Коэну, который набирал в свой салон учеников. Сам мальчик мечтал о карьере футболиста, но у мамы было не то видение, не то сон, что учиться ему следует на парикмахера. Сумма в сто гиней – плата за обучение – просто оглушила Бетти, таких денег у нее не было. Но Коэн, на которого вежливость и воспитание Видала произвели большое впечатление, взял его в ученики безо всякой платы. Два года учебы у Коэна оказали серьезное влияние на молодого парикмахера. Война была в самом разгаре, но ученики, «несмотря ни на что, должны были ежедневно приходить на учебу с чистыми ногтями, в брюках с отутюженными стрелками и в отполированных туфлях».
Обложка книги Рэймонда Бессона

Обложка книги Рэймонда Бессона

 

Одновременно с учебой он состоял в «Группе 43» - подпольной организации, которая боролась с фашистской пропагандой. После войны, в 1948 году, Сассун вступил в Армию обороны Израиля, участвовал в Арабо-израильской войне, но после смерти отчима вернулся к матери в Лондон.
Еще одной судьбоносной встречей стало знакомство с Рэймондом Бессоном и обучение в его салоне – оно, по утверждению Сассуна, и стало определяющим в его карьере. В 1954 году он открыл свой первый салон – который располагался на третьем этаже многоэтажного здания, правда, на одной из самых фешенебельных улиц Лондона – на Бонд-стрит в районе Мэйфер. Для Сассуна было важно «вырваться из восточного Лондона», а чтобы избавиться от характерного говора тех мест, он много ходил в театр, слушал актеров, игравших главные роли, а затем, дома, учился копировать их произношение.

 
Модели Видала Сассуна

Модели Видала Сассуна

 

Зачем это было нужно парикмахеру? Дело в том, что подход Сассуна к процессу создания образа предполагал долгое общение с клиенткой, обсуждение особенностей ее волос, образа жизни, понимание характера женщины.
«Никто не понимал, о чем это я так долго беседую с клиентками. Чуть ли не вдвое дольше, чем продолжается процесс стрижки, – рассказывал потом Сассун. – А мы всего лишь обсуждали природу волос, тип лица, манеру держаться и как все это сочетается с прической».

Ноу-хау Видала Сассуна


Видал Сассун не поддерживал слепое следование моде – он создавал для каждой посетительницы своего салона ее собственную, уникальную стрижку.
Еще в двадцатые годы XX века самые смелые представительницы прекрасного пола решались на короткие стрижки – но уже в тридцатые женщины вернулись к прическам на длинных волосах, а к тому времени, когда Сассун открыл свой салон, традиционный уход за волосами предполагал посещение парикмахера каждую неделю. Мастер начесывал волосы и покрывал их лаком, сооружая на голове клиентки «улей», и следящие за своей внешностью дамы были вынуждены возвращаться к нему через несколько дней, чтобы подправить прическу.

 
Начес и лак - главные элементы причесок до эпохи Сассуна

Начес и лак - главные элементы причесок до эпохи Сассуна

 

Видал Сассун считал, что при правильной стрижке волосы сами будут ложиться так, как нужно, и главное в работе стилиста – «избавиться от лишнего». Пригодилось давнее увлечение Сассуна геометрией – после его работы прическа сохраняла «салонную память», и не было необходимости посещать парикмахера чаще, чем раз в месяц.
Простота новых образов была обманчивой – зато результат получался блестящим – женщина уходила из салона со своим собственным неповторимым стилем. Частое посещение парикмахерской стало необязательным – принцип «мой и иди» позволял сохранять прическу от Сассуна великолепной, для этого требовалась лишь расческа.

 
Джорджия Браун, актриса и подруга Видала, стала одной из первых клиенток его салона

Джорджия Браун, актриса и подруга Видала, стала одной из первых клиенток его салона

 

Разумеется, успехи Видала Сассуна привлекали в его заведение не только простых англичанок, но и знаменитостей. Порой и герцогиням приходилось ждать на ступенях его парикмахерской – когда были заняты и он сам, и другие мастера, воплощавшие в жизнь новые принципы.
В 1957 году модельер Мэри Квант, которая готовилась выпустить коллекцию – тоже революционную – мини-юбок, пригласила Видала Сассуна сделать стрижки ее моделям: для укороченных фасонов платьев и прически следовало подобрать соответствующие. Именно тогда имя Видала Сассуна было вписано в историю – его сотрудничество с Мэри Квант имело огромный успех.

 
Мэри Квант и знаменитая пятиконечная стрижка Сассуна

Мэри Квант и знаменитая пятиконечная стрижка Сассуна

 

Стремление к переменам, к достижению результата, увлеченность делом и потрясающая работоспособность привели английского стилиста в Америку. В семидесятых годах Сассун переехал в Лос-Анджелес, там он начал создание сети салонов красоты, а также запустил линию средств по уходу за волосами. Он создавал неповторимый и запоминающийся стиль для голливудских актрис и для персонажей культовых фильмов.
Достичь признания во всем мире Сассуну помогал не только его профессионализм, но и обаяние

Достичь признания во всем мире Сассуну помогал не только его профессионализм, но и обаяние

 
Короткая стрижка звезды немого кино Клары Боу служила для Сассуна источником вдохновения

Короткая стрижка звезды немого кино Клары Боу служила для Сассуна источником вдохновения

 

Длинные волосы Нэнси Кван он превратил в эффектный боб, возродив из небытия стрижку начала века и придав ей живость и геометричность. Роман Полански обратился к Сассуну с просьбой создать стиль героини Мии Фэрроу – так появилась ставшая знаменитой стрижка «пикси».
Знаменитый боб актрисы Нэнси Кван

Знаменитый боб актрисы Нэнси Кван

 
Видал Сассун и Миа Фэрроу

Видал Сассун и Миа Фэрроу

 

Изобретением Видала Сассуна стали «пятиконечная стрижка», «каре» и многочисленные их вариации, которые определялись и индивидуальными особенностями каждой клиентки, и веяниями моды. Стилист учитывал в своей работе философию хиппи и мировоззрение панков, оставаясь верным себе и своему профессиональному методу. С уважением принимая существующие модные тенденции, он лишь не любил «болтающиеся пряди-занавески по обеим сторонам лица» - скрывающие, по мнению Сассуна, женскую красоту.
Одри Хэпберн

Одри Хэпберн

 
Мирей Матье

Мирей Матье

 

Пожалуй, весь мировой бомонд испытал на себе влияние стиля Видала Сассуна, а многие стрижки почитательниц его таланта стали по-настоящему культовыми. Среди них не только Миа Фэрроу, но и Мирей Матье, Голди Хоун, Настасья Кински, Кэмерон Диаз.

Наследие Сассуна


В восьмидесятых годах Видал Сассун продал парикмахерский бизнес и посвятил себя социальным проектам и благотворительности. Его основная деятельность сводилась к борьбе с антисемитизмом и ксенофобией.
Видал Сассун был женат четырежды, со второй женой – актрисой и пиар-директором его салонов Беверли Адамс – он прожил тринадцать лет, в этом браке появилось четверо детей. В соавторстве с ней Сассун написал одну из своих автобиографических книг – «Год красоты и здоровья». В 2009 году Видал Сассун был награжден Орденом Британской Империи.
Видал Сассун со второй женой Беверли Адамс

Видал Сассун со второй женой Беверли Адамс

 

Он скончался в 2012 году в возрасте 84 лет, в своем особняке на Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала лейкемия.
В настоящее время в мире открыто более двадцати салонов под именем Сассуна, а также одиннадцать парикмахерских академий, в которых обучают новых мастеров салонного искусства.
Салон в Нью-Йорке

Салон в Нью-Йорке

 

Карьера самого известного стилиста в истории кажется потрясающим взлетом, прорывом, улыбкой Фортуны, но лишь одному мастеру известно, каких усилий потребовал этот путь и что было принесено ему в жертву. Своим жизненным девизом Видал Сассун называл изречение Черчилля: «Успех – это способность идти от поражения к поражению не теряя энтузиазма». В своих интервью он признавался, что все его достижения были посвящены той, что когда-то помогла ему найти свое призвание – маме Бетти.
Видал Сассун

Видал Сассун

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как мальчик из лондонского приюта стал самым известным в мире парикмахером: Видал Сассун

И не забудьте:
Как мальчик из лондонского приюта стал самым известным в мире парикмахером: Видал СассунПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх