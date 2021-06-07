Как мальчик из лондонского приюта стал самым известным в мире парикмахером: Видал Сассун

Видал Сассун - мальчик из бедной еврейской семьи

Видал Сассун

Обложка книги Рэймонда Бессона

Модели Видала Сассуна

Ноу-хау Видала Сассуна

Начес и лак - главные элементы причесок до эпохи Сассуна

Джорджия Браун, актриса и подруга Видала, стала одной из первых клиенток его салона

Мэри Квант и знаменитая пятиконечная стрижка Сассуна

Достичь признания во всем мире Сассуну помогал не только его профессионализм, но и обаяние

Короткая стрижка звезды немого кино Клары Боу служила для Сассуна источником вдохновения

Знаменитый боб актрисы Нэнси Кван

Видал Сассун и Миа Фэрроу

Одри Хэпберн

Мирей Матье

Наследие Сассуна

Видал Сассун со второй женой Беверли Адамс

Салон в Нью-Йорке

Видал Сассун