Семейная пара влюбились в девушку и живут втроем

Молодые супруги-австралийцы жили вдвоем обычной семьей, пока не познакомились с девушкой, в которую оба без памяти влюбились. Муж и жена решили расширить рамки общепринятой ячейки общества и разделить постель на троих. Молодые люди утверждают, что счастливы вместе и купаются в любви и взаимопонимании.

Узнайте, как живет нестандартная семейка, из нашего материала. 24-летняя Рози Хэйли (Rosie Haley) замужем за 23-летним Таем (Ty). Они познакомились с 23-летней Кенешьей Петти (Keneshia Petty) в Tinder. Супружеская пара из Австралии образовала шведскую семью. Сначала Рози призналась супругу, что она — бисексуалка. Затем вместе с мужем в мае 2018 года они познакомились с Кенешьей, и после двух месяцев общения решили жить втроем. Молодые люди совершили помолвку, несмотря на то что их родители не принимают полигамного брака. Тай и Рози познакомились, когда им было по 17 лет, и поженились через год. Через два года супруга призналась, что чувствует влечение и к мужчинам, и к женщинам. Молодые супруги зарегистрировались в Тиндере и познакомились со студенткой Кенешьей. Некоторое время Рози и Тай ходили на свидания с девушкой поочередно. Оба сразу в нее влюбились, а она по уши втрескалась и в парня, и в девушку . Они решили создать триаду и с тех пор неразлучны. В ноябре 2018 года Рози сделала Кенешье предложение, а Тай присоединился к романтическому моменту по Скайпу, потому что в то время был в отъезде . В феврале 2019 года он вернулся и тоже сделал предложение общей возлюбленной. Все вместе они планируют сыграть свадьбу в следующем году.Для молодых людей полигамия — это любовь и свобода. Они говорят, что их отношения полны взаимопонимания, уважения и поддержки.При жизни втроем шведской семье приходится находить компромиссы, особенно если дело касается женского гардероба. Молодые люди не считают полигамные отношения аморальными или неправильными. Они уверяют, что не сумасшедшие и не сектанты, а действительно любят друг друга . Девушки и парень отлично уживаются под одной крышей и помещаются на одной кровати, игнорируя общепринятые взгляды на семью.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!