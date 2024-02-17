В США домовладельцы отказываются от заборов, и на то есть множество причин

В каждой стране выработаны свои правила и традиции в градостроительстве, оформлении участков и их ограждения. Если у нас в последние годы высота заборов только лишь увеличивается, то в Соединенных Штатах во многих регионах их вовсе не наблюдается. В чем же кроется такое доверие (а может и бесстрашие) к соседям и окружающим, и почему некоторые домовладельцы придерживаются противоположного мнения в этом вопросе.
1. Почему дома в Америке не имеют заборов
В Соединенных штатах домовладельцы предпочитают отказаться от заборов и на то, есть множество причин. | Фото: masterok.livejournal.com.
Идея открытости и свободы воплотилась в планировании как городских, так сельских улиц, где преобладают частные домовладения.
Идея ограждения домов издревле практикуется практически во всех странах мира, но меньше всего заборов перед частными домовладениями можно увидеть в Соединенных Штатах. Эта особенность вызывает удивление, ведь защита семьи и своей территория издревле была главным приоритетом любого хозяина. Жить у всех на виду – это малая доля неприятностей, которая может настичь из-за подобной открытости, но, по-видимому, американцы так не считают, раз не утруждают себя поставить забор вокруг своего участка. Хотя не все так однозначно в этом вопросе, ведь не во всех штатах и районах страны можно увидеть не огражденные домовладения.
Там, где в приоритете добрососедские отношения, заборы не нужны.
Только лишь 50% процентов американских домовладельцев ограждают задний двор, а вот лицевой фасад и газоны впереди дома чаще остаются открытыми. | Фото: thinkrealstate.com.
Как утверждают сами американцы, менее 50% домов в США предусматривают наличие высоких заборов на заднем дворе, но вот ограждения перед парадным фасадом со стороны тротуаров и улиц встречаются гораздо реже. Хотя большинство из тех, которые имеют заборы впереди строения и газонов, как правило, очень низкие и служат только для определения границ участка, а не для защиты дома от посторонних глаз и уж тем более от посягательств недоброжелателей.
По сведениям редакции Novate.ru, существует несколько веских причин повсеместного отсутствия заборов в частном секторе. И вот главные из них:
• Культура и традиции
Заборы многие американцы считают антисоциальным явлением, ограничивающим их свободу.
Заборы никогда не были частью американской культуры, если и ограждаются, то лишь некоторая часть общественных зданий или военные/секретные объекты. Учитывая ориентацию государства на открытость, демократию и свободу, большинство людей считают заборы антисоциальными. В стране, где каждый уважает личное пространство других и соседей, в том числе, забор кажется ненужным атрибутом. Эти идеалы выработаны годами, поэтому неудивительно, что перед домами можно увидеть лишь газоны и, если даже имеются ограждения, то они чисто символические в виде невысоких декоративных конструкций или живой изгороди. Чаще всего основательно ограждают лишь задние дворы, чтобы обустроить зоны отдыха, чтобы можно было максимально расслабиться.
2. Правила добрососедства
Администрация района и ассоциация домовладельцев решают, как должны выглядеть дома и участки, вольности в США недопустимы. | Фото: masterok.livejournal.com.
В каждом районе больших и малых городов обычно организовываются ассоциации домовладельцев, которые вырабатывают правила застройки, архитектурные особенности построек, организации дворов, газонов и общественных пространств. Ассоциация может определять можно ли устанавливать заборы, украшать участок или дом и т. д. Также могут быть приняты законы о зонировании, определяющие, что допустимо в той или иной области. В том случае, когда в правилах не прописано, можно ли иметь забор или имеется запрет, а хозяин участка пожелает иметь ограждающую конструкцию, ему придется обратиться в муниципалитет, чтобы получить разрешение на строительство и только после этого можно будет заниматься его установкой.
Никто из домовладельцев не в праве менять фасады зданий, обустройство участков и оформление газонов, выходящих на улицу. | Фото: h2hinspectionsmore.com.
Этот пункт, как правило, у большинства владельцев напрочь отбивает охоту устанавливать заборы. Кроме того, существуют социальные правила, такие как получение одобрения соседей, прежде чем возводить ограждения. Некоторым соседям может показаться оскорбительным обнаружить заборы рядом со своим участком без их ведома, поэтому они вправе оспорить такое решение в суде. Это обстоятельство также не способствует нарушению общепринятых норм, поскольку американцы предпочитают избегать каких-либо проблем и согласны жить без скандалов, а значит, и без заборов.
• Экономия
При такой плотности застройки и генеральном плане застройки улицы нет надобности устанавливать забор. | Фото: fairfaxgop.org.
Если заборы и разрешают ставить, то они должны соответствовать общей эстетике района/улицы, разнобоя здесь не будет. | Фото: h2hinspectionsmore.com.
Немаловажным стимулом к тому, чтобы следовать общепринятым нормам, является финансовый вопрос. Мало того, что в большинстве случаев придется побегать ни один день и даже месяц по всем инстанциям, так еще муниципалитет может обязать обратиться к определенному подрядчику, что влетит в копеечку владельцу. Как правило, ассоциации не одобряют самодеятельности, как и власти городов, так что сэкономить и возвести забор своими силами вряд ли не получится. В любом случае даже если удастся сделать это самостоятельно, все равно придется изрядно потратиться на материалы, да и времени уйдет на весь процесс немало.
• Закрытые сообщества
Чаще всего закрытые поселки имеют общий забор и охрану, так что каждому домовладельцу можно не ограждать свой участок. | Фото: na-dache.pro.
Учитывая, что индивидуальное строительство преобладает в пригородных или элитных поселках/районах, которые являются закрытыми территориями и уже имеют заборы и ворота, то для домовладельцев нет никакой необходимости ставить ограждения вокруг своих участков. Вместо заборов многие хозяева предпочитают устанавливать границы своей территории с помощью ландшафтного дизайна, а могут обходиться и без него, поскольку никому из окружающих и в голову не придет «оттяпать» кусочек чужой земли или засадить соседскую территорию своими деревьями, или чего-нибудь на ней построить.
• Нехватка места
Тот случай, когда домовладельцы предпочитают пристроить автомобиль, нежели установить забор. | Фото: kelownarealor.blogspot.com.
Нехватка места – еще одна причина, которая становится главенствующей, когда речь заходит об установке ограждений. Если участок совсем крошечный, и соседи вряд ли могут похвастаться большими габаритами своего клочка земли, то никто даже не думает о том, чтобы отгородиться, поскольку для установки любого ограждения требуется выделить место, которого и так в обрез. Особенно если учесть, что во многих регионах и городах требуется выделить место для парковки автомобиля, чтобы владельцы прилегающих домом даже не помышляли о том, чтобы оставить их у обочины. Заборы в этих случаях могут сделать маленькое пространство еще меньше и ограничить свободу, что совсем недопустимо. А также они не дадут возможность убрать автомобили с проезжей части, что грозит штрафами.
6. Уход за газонами
Ухаживать за травой с помощью газонокосилки куда удобней, когда нет забора.
Еще одной причиной, по которой многие домовладельцы Америки отказываются устанавливать заборы, заключается в том, что без каких-либо ограждений легче стричь газоны. Если вокруг дома установлены заборы, у владельцев появляется дополнительная проблема – очень сложно ухаживать за травой, которую нужно частенько косить, чтобы газоны выглядели опрятными и даже идеальными, ведь заросли разводить ни ассоциации домовладельцев, ни власти – не позволят. Чтобы не создавать себе проблем с окантовкой газонов возле заборов, владельцы попросту их не возводят на своей территории.
Примечательно Учитывая любовь американцев к ухоженным газонам в последние годы у владельцев частных домов, возникла еще одна проблема. Им запретили использовать бензиновые газонокосилки, мотокосы, бензопилы, портативные генераторы, работающие на дизельном топливе или бензине, ставшие весомым источником загрязнения окружающей среды, поэтому добавлять себе проблем и финансовых растрат многие сейчас не спешат.
2. В каких случаях американцы все-таки возводят заборы
В сельской местности с обширными участками владельцы могут позволить довольно привлекательный «живой» забор. | Фото: na-dache.pro.
В последние годы наметилась тенденция к тому, что многие американцы начинают строить заборы вокруг своих домовладений. Особенно если речь заходит о задних дворах или обширных домовладениях в сельской местности. К причинам изменения менталитета и отказа от свободы (в их понимании, конечно же) можно отнести:
• Наличие домашних животных
Если позволяют власти или ассоциации домовладельцев, то двор даже за просматриваемыми заборы можно замаскировать. | Фото: na-dache.pro.
Такого ограждения будет достаточно, чтобы обеспечить безопасность маленьким детям или небольшим собакам, которых можно спокойно выпускать во двор погулять. | Фото: kelownarealor.blogspot.com.
Домохозяйства с домашними животными чаще всего нацелены на создание ограждения вокруг своих домов, чтобы быть уверенными, что питомец никогда не выйдет за пределы территории. Заборы высотой по пояс достаточно высокие, чтобы небольшие собаки не покинули участок самостоятельно без ведома хозяев, при этом могли вести активный образ жизни, развлекаясь на газонах без поводков или вольеров. С котейками проблем больше, поскольку только высокий металлический забор способен удержать пушистика от желания прогуляться по чужим дворам или отправиться на оживленную улицу. Но подобного рода ограждения никто не позволит установить, так что с этими независимыми красавцами у владельцев проблем куда больше, чем у любителей собак. Как правило, для создания безопасной обстановки для прогулок собак возводят «легкие» заборы из древесины или бамбука, из камней и бетона в частном секторе их никто не строит.
• Чтобы пресечь проникновение недоброжелателей и грабителей
В некоторых регионах, здания на подворье располагают так, чтобы со стороны улицы не было доступа для чужаков, да и внутренний двор был спрятан от любопытных глаз.
Американцы также устанавливают заборы в целях безопасности, особенно если живут в неблагополучных районах или регионах. В более и менее спокойных штатах могут ограждать лишь задние дворы, чтобы предотвратить проникновение злоумышленников, которые никак не рискнут взломать дверь или высадить окно на лицевом фасаде здания. Большинство людей хранят садовый инструмент, различное оборудование, спортивный инвентарь не в доме, а на заднем дворе, который желательно изолировать, чтобы не привлекать маргиналов и грабителей, мечтающих поживиться за чужой счет. В этом случае во избежание неприятностей и потери имущества, многие устанавливают высокие заборы, которые совсем не просто преодолеть.
• Уберечься от диких животных
Чтобы обезопасить домочадцев и соседей, вольеры с дикими животными окружают дополнительным забором.
В заповедной зоне весь населенный пункт и автострады могут ограждаться высокими заборами, чтобы предотвратить проникновение диких животных. | Фото: kelownarealor.blogspot.com.
В некоторых районах, таких как Флорида или соседствующих с масштабными природными зонами люди устанавливают заборы, чтобы оградит себя и соседей от своих же питомцев, представляющих опасность для окружающих. В этих и других регионах существуют законы, предписывающие создавать помимо вольеров еще и дополнительные заборы в том случае, если в качестве домашних животных содержатся змеи, аллигаторы, тигры, рыси и т. д., чтобы они находились подальше от жилых домов и дворов. Подобные предписания могут касаться и жителей тех населенных пунктов, где велик риск проникновение на подворье или в дом диких животных. Хотя в последнем случае природную зону, чаще всего огораживают забором, но это делают муниципальные власти, особенно если в заповедных местах.
• Конфиденциальность и безопасность детей
Большинство американских домовладельцев предпочитают ограждать задний двор, чтобы обеспечить большую приватность и безопасность. | Фото: redwellconstruction.com.
Во многих штатах существует закон, предписывающий дополнительно ограждать бассейны.
Как известно, чем выше забор, тем больше шансов на уединенность и создание конфиденциальной обстановки в собственном дворе и доме (если установлены большие окна). Особенно это актуально, когда во дворе имеется открытый бассейн. В этом случае забор обеспечивает приватность территории, где можно расслабиться, не думая о том, что кто-то увидит владельцев и их гостей в неглиже. Также стоит отметить, что в некоторых штатах на законодательном уровне обязывают ограждать зоны вокруг бассейна, чтобы обезопасить игры детей, оказавшихся без присмотра взрослых, ведь они могут пострадать, даже если бассейны/водоемы не глубокие.
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