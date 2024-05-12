Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что происходит в утробе беременной кошки или собаки? Как там умещаются все эти крохотные детеныши и умудряются развиваться на протяжении всего срока беременности? Большинство беременных животных обследуют при помощи рентгеновских снимков. И это, надо отметить, очень любопытные снимки.













Беременная собака.







Беременная черепаха.







Беременная кошка.







Еще одна беременная кошка.







Беременная акула (снимок УЗИ).







Беременная змея.







Беременная шиншилла.







Беременная летучая мышь.







Беременная морская свинка.







Еще одна беременная морская свинка.







Беременные морские коньки выглядят так.







Беременная самка бородатого дракона.







Беременная самка енота.







Беременная обезьяна.







Беременная самка оленя.







Беременная самка киви.







Беременный лесной сцинк.



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