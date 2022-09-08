Какие сокращения слов были популярны в начале ХХ века

Как известно, после Октябрьской революции молодая Страна Советов принесла с собой новую реальность. Менялось мировоззрение подрастающей молодежи. Отобразилось оно и в стремительной тяге к сокращениям слов. Приветствовать друг друга было принято аббревиатурой «СКП», а назначать свидание «на Твербуле у Пампуша».











Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Бенедикт Лившиц и Юрий Анненков – круг любимых друзей Чуковского (Фото Карла Буллы 1914 год).



Сокращения употребляла не только пролетарская молодежь, но и представители литературных кружков. В мемуарах любимой ученицы Николая Гумилева Ирины Одоевцевой «На берегах Невы, на берегах Сены» можно встретить такие строки:



«— Чик! — произносит Лозинский, церемонно отвешивая поклон и объясняет Мандельштаму. — Чик — сокращение «честь имею кланяться». Теперь сокращения в моде. Нельзя отставать от века.

— Чик! — повторяет Мандельштам, заливаясь хохотом».



Не менее популярным в 1920-х было приветствие «СКП». Оно расшифровывалось как «С коммунистическим приветом!» Как-то раз Осип Мандельштам получил от своего приятеля письмо, которое оканчивалось аббревиатурой «СКП». Поэт тут же написал ответ и подписал «ЧИК». Эти крохотные сокращения наглядно дали понять, что жизненные позиции у двоих мужчин совершенно разные и не приятели они больше друг другу.







Владимир Маяковский и Лиля Брик и их кольца с гравировкой.



У Корнея Чуковского в книге «Живой как жизнь» можно прочесть:



«Маяковский, например, рассказывал мне, будто молодые москвички, назначая рандеву своим поклонникам, произносят два слова: «Твербуль, Пампуш». И те будто хорошо понимают, что так называется популярное место любовных свиданий – Тверской бульвар, памятник Пушкину. Этот Твербуль Пампуш был мне особенно мил, потому что в нем слышалось что-то украинское: в связи с этими словами возникают и Тарас Бульба, и вкусные, жареные пампушки.

В 1920-х годах в Москве существовало двустишье:На Твербуле у ПампушаЖдет меня миленок Груша».Борис Пастернак (второй слева), Сергей Эйзенштейн (третий слева), Лиля Брик (4-я справа), Владимир Маяковский (третий справа) и другие, Москва, 1924 г.Эта, казалось бы, совсем невинная игра в сокращения со временем переросла в настоящую эпидемию аббревиатур, заполонивших все сферы жизни. У Алексея Толстого есть строки: «Катя боялась некоторых слов, например, совдеп казался ей свирепым словом, ревком -страшным, как рев быка».Сокращения встречались настолько часто, что в связи с этим случались и курьезные ситуации. Актер В. И. Качалов как-то признался, что увидев на двери какой-то конторы обычную надпись «ВХОД», он долго думал, как же она расшифровывается. В итоге актер решил, что это «Высший Художественный Отдел Дипкурьеров».Сокращения, которые сложно расшифровать.Британский писатель Дж. Оруэлл, автор антиутопии «1984» считал, что склонность к упрощению языка и сокращениям – неизбежная особенность тоталитарного или идеологизированного авторитарного государства. Анализируя прошлое страны, название которой тоже было аббревиатурой, и помня о любви к сокращениям сегодня , есть, над чем задуматься.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)