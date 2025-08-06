Этим средствам не место в ванной комнате

Многие люди привыкли хранить в ванной комнате не только порошки, шампуни и полотенца, а и большую часть косметики, чтобы любимый крем для лица или бальзам для губ всегда были под рукой. Однако мало кто знает, что так делать нельзя, поскольку многие средства в условиях влажности теряют полезные свойства, становясь непригодными для использования.

1. Карандаши для глаз и тушь для ресниц

2. Бьюти-гаджеты и расчёски

3. Скрабы

4. Санскрины

5. Средства с ретинолом и кислотами

6. Средства с натуральным составом и растительными/животными ингредиентами

7. Косметические средства с формальдегид-донорами

8. Маски для лица (в том числе тканевые)

9. Подводя итоги

Рассказываем, что не стоит держать в ванной и от чего стоит избавить в первую очередь, дабы не нажить проблем с кожей.Не храните тушь в ванной комнате.Вряд ли кто-то знает, что любые средства для глаз (будь то кремы, туши, подводки и т.д.) относятся к группе риска по числу микробов и загрязнений. Многие научные исследования показали и подтвердили тот факт, что тушь для ресниц уже черед три-четыре недели после вскрытия тубы начинает «зарастать» вредоносными бактериями. А через три-три с половиной месяца внутри образуется самый настоящий рассадник патогенных микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. И это при том, если соблюдать правила хранения. Впрочем, в условиях сырости (ванная комната или другое помещение с перепадами температуры), в разы ускоряет процесс «старения» и разложения веществ, вызывая патогены и провоцируя рост бактерий.Подводки и карандаши для глаз также лучше всего не держать в ванной.То же самое касается и карандашей для глаз, а также подводок. Каждый раз при контакте с кожей и слизистой, происходит заражение бактериями, которые переносятся на грифель или кисточку. А в условиях повышенной влажности, микроорганизмы, как известно, растут и размножаются гораздо быстрее, чем в сухой среде.Поэтому, чтобы избежать инфицирования слизистой, соблюдайте правила хранения и всегда придерживайтесь сроков эксплуатации.Различным бьюти-гаджетам не место в ванной комнате.Массажёры, спонжи, кисти, роллеры, щётки, ультразвуковые и вакуумные очистители для кожи, а также расчёски, хранящиеся в ванной комнате – ещё одна категория, попадающая в группу риска. Все эти бьюти-гаджеты – идеальная среда для размножения бактерий, в том числе кишечной палочки и стафилококков. Связано это с влажной средой, перепадом температуры и постоянным контактом с кожей, оставляющей микрочастички и жир на инструментах каждый раз во время использования. К сожалению, даже тщательная обработка и дезинфекция не спасёт ситуацию, а лишь слегка отсрочит последствия. Поэтому, во избежание проблем с кожей, важно хранить всевозможные гаджеты в сухих и хорошо проветриваемых помещениях, а также после каждого использования обрабатывать их антисептиками или спиртом.Скрабы лучше всего хранить в сухом месте.Также не рекомендуется хранить и использовать скрабы (в том числе и для кожи головы). Неважно, крупнозернистые или мелкоабразивные – все они в той или иной степени представляют опасность для кожи, поскольку травмируют её, нарушая и повреждая защитный барьер. В итоге кожа становится чувствительной, сухой, шелушащейся. Появляются покраснения и высыпания, а также обратная реакция – закупорка пор и подкожные прыщи. А теперь представьте, что в средствах, которыми вы пользуетесь на постоянной основе, из-за перепада температуры и повышенной влажности образовалась колония вредоносных микробов и бактерий, которые растут не по дням, а по часам. Стоит ли говорить о том, что со временем ситуация может усугубиться и тогда придётся устранять последствия. Как известно, всё это может обойтись в кругленькую сумму.Постарайтесь на хранить солнцезащитные крема в ванной.Специалисты в области здравоохранения и красоты, настоятельно советуют избавиться от просроченных санскринов. Впрочем, хранить их в ванной комнате, также не рекомендуется, поскольку каждый раз после открытия бутылки, внутрь попадает воздух и влага, приводящие к разрушению ингредиентов в составе. В первую очередь, идет разрушение защитных фильтров, соответственно, средство теряет свою эффективность. Просроченные и неправильно хранящиеся солнцезащитные средства, нанесённые на кожу и при контакте с солнцем, могут вызвать обратный эффект – раздражение, ожоги и сильную пигментацию. Если санскрин больше полугода провёл в ванной комнате, то поверьте, ему пришёл конец. От такого средства лучше всего избавиться, иначе можно подвергнуть кожу опасности.Косметике с ретинолом и кислотами не место там, где влажность и перепады температуры.Не стоит хранить в ванной комнате и средства с ретинолом, а также витамином С и другими кислотами. Все они при температурных перепадах, и повышенной влажности поддаются разрушению (окисляются) и приходят в негодность. Процесс разрушения начинается спустя два-три месяца с момента вскрытия тубы (банки, флакона и т.д.). В итоге не соблюдение правил хранения может привести к плачевным результатам и вместо сияющей кожи – сыть, раздражение, шелушение и даже ожог.Храните натуральную косметику правильно.Безусловно, натуральная косметика – это хорошо. Однако у неё есть значительный минус. Срок её использования настолько минимальный, что уже через два-три месяца после вскрытия баночки, с любимым средством придётся распрощаться. Почему? Потому что зачастую косметика с натуральным составом подвержена быстрому распаду, а если её неправильно хранить, то сроки её годности сокращаются в пару раз. Соответственно, через пару недель, крем в баночке, находящийся в ванной комнате, имеет высоченный риск заражения бактериями и грибками. Стоит ли говорить о том, какой результат ждёт?Не подвергайте себя опасности.Не менее потенциально опасными для здоровья являются средства с содержанием формальдегид-донорами. Это могут быть как гели для душа, так и шампуни, лосьоны для тела, увлажняющие крема и многое другое. Важно помнить и понимать, что при неправильном хранении, такая косметика выделяет формальдегид, оказывающий пагубное воздействие на организм и здоровье в целом. Как правило, это вещество является мощнейшим аллергеном, вызывающим дерматиты, экземы и хронические раздражения.Маски также нужно хранить правильно.Не стоит хранить в ванной комнате и маски для лица, особенно с содержанием глины и альгинатные. Впрочем, тканевые маски, несмотря на прочную герметичную упаковку, также не рекомендуется держать в ванной. Косметика на основе глины, а также с содержанием альгината имеет свойство пересыхать и быстро портиться при неправильном хранении. Ко всему прочему, при перепадах температуры и попадании влаги, в продукте начинает активно развиваться грибок и бактерии. Поэтому, если банка была открыта пару месяцев назад и стояла в ванной комнате, откажитесь от использования продукта. В противном случае вместо гладкой сияющей чистой и свежей коже, получится обратный эффект – сухое покрасневшее лицо с шелушением.Наведите ревизию и пересомтрите все свои средства.Во избежание проблем со здоровьем, важно провести ревизию и избавиться от средств с истёкшим сроком годности, а также тех, которые были открыты больше, чем полгода назад. Впрочем, не помешает пересмотреть все шампуни, крема, декоративную косметику, гели доя душа и прочее на наличие вредных компонентов. Лишним не будет и замена бьюти-гаджетов и средств личной гигиены на новые (смените по возможности зубные щётки, расчёски, кисти, спонжи, массажёры и прочие принадлежности для макияжа и красоты). И, конечно же, соблюдайте правила хранения, придерживаясь инструкции на упаковке.