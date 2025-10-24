Как надолго сохранить срезанный укроп или петрушку свежими и незавянувшими

Опытные хозяйки используют разные способы хранения зелени в пакете, но они актуальные только при наличии холодильника / Фото: traktirsuzdal.ru

Существует более действенный способ, как предупредить быстрое увядание зелени / Фото: eda-land.ru

Зеленый лук, кинзу, укроп и петрушку следует поставить в холодную, подкисленную 6-процентным уксусом воду на один час / Фото: eat-me.ru

У зелени не первой свежести кончики стеблей желтеют / Фото: luckclub.ru