Как надолго сохранить срезанный укроп или петрушку свежими и незавянувшими

Каждый, кто покупал зелень на рынке, а таких большинство, отмечал, что кроме большего, чем в магазине, выбора здесь еще и качество лучше. Она в любое время суток свежая, будто только срезали. Естественно, никто не подвозит свежую партию лука, укропа или другой зелени несколько раз в день, хотя покупателям и говорят, что только срезали.
Опытные хозяйки используют разные способы хранения зелени в пакете, но они актуальные только при наличии холодильника / Фото: traktirsuzdal.ru
Кто-то скажет, что нужно ставить в воду и накрывать разовым полиэтиленовым пакетиком. Хороший вариант, если все это хранится в холодильнике. В противном случае он настолько идеально работать не будет.
Существует более действенный способ, как предупредить быстрое увядание зелени / Фото: eda-land.ru
Опрыскивание водой тоже применяется – без него никуда, но и в этом случае зелень завянет. Тогда что делать? Как оказалось, существует один действенный рецепт.
Зеленый лук, кинзу, укроп и петрушку следует поставить в холодную, подкисленную 6-процентным уксусом воду на один час / Фото: eat-me.ru
Зеленый лук, кинзу, укроп и петрушку следует поставить в холодную, подкисленную 6-процентным уксусом воду на один час. На 200 миллилитров воды необходимо добавить чайную ложку уксуса. Листьям салата вернуть свежесть можно еще проще. Им достаточно постоять в теплой воде около пятнадцати минут.
У зелени не первой свежести кончики стеблей желтеют / Фото: luckclub.ru
В этом случае понять, когда был срезан лук или тот же укроп, можно по состоянию стеблей, если внимательно посмотреть на срез. Он будет немного пожелтевший.
