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Что заставляет моряков опасаться пролива Дрейка притом, что он не даёт суше уйти под воду



Несмотря на то, что большинство морских путей известны и изведаны уже очень давно, есть такие, которые по-прежнему стараются огибать, чтобы лишний раз там не оказаться. Среди таких мест в мировом океане, порой внушающие откровенный страх даже профессионалам, оказался пролив Дрейка, чьё течение разделяет Южную Америку и Антарктиду. Вот только насколько же он бывает вреден для моряков, настолько же и полезен для всей планеты.


 
Расположение пролива Дрейка относительно Южного полюса. /Фото: ru.wikipedia.org

Расположение пролива Дрейка относительно Южного полюса. /Фото: ru.wikipedia.org

 

Современные морские маршруты, которые предполагают переход их Тихого океана в Атлантический или наоборот, предусматривают пересечение Панамского канала, как наиболее удобного и безопасного варианта. Вот только построен он был только 110 лет назад, а до того корабли были вынуждены проходить через пролив Дрейка, что очень не любили делать. А всё потому, что этот путь уже давно занял почётное место в рейтинге наиболее опасных на планете.
Вода, которая настолько же опасна, насколько и красива. /Фото: travelask.ru

Вода, которая настолько же опасна, насколько и красива. /Фото: travelask.ru

 

Размеры пролива, можно сказать, немаленькие: по информации редакции novate.ru, ширина его доходить до 800 километров, а в длину он растянулся приблизительно на 1 000 километров. К тому же, пролив Дрейка довольно глубокий - в среднем до 3,4 тыс. метров. Однако больше всего пугает погодные условия, с которыми приходится сталкиваться там морякам, причём обусловлены они банальным местоположением пролива, ведь он находится буквально на пересечении трёх океанов с разной температурой течений и ветров.
Пролив находится на месте встречи нескольких океанов. /Фото: newlandadventures.com

Пролив находится на месте встречи нескольких океанов. /Фото: newlandadventures.com

 

В результате этого там нередко бушуют просто страшные штормы с высокими волнами, а качка такая, что бывалые моряки без наработанной сноровки не сумели бы держаться на ногах. Неподготовленные люди и вовсе могут чувствовать себя плохо, вплоть до тошноты и других неприятных симптомов. По-максимуму на кораблях, которые проходят пролив, стараются закрепить разные предметы либо хранить их в контейнерах, чтобы во время качки они не летали по всей палубе.
Штормит в проливе больше, чем где-либо на планете. /Фото: youtube.com

Штормит в проливе больше, чем где-либо на планете. /Фото: youtube.com

 

Поэтому нет ничего удивительного, что за всю историю с момента открытия пролива Дрейка, в его бурных водах погибло не менее 800 судов, а человеческие жертвы и вовсе насчитывают кошмарные 20 тысяч отобранных стихией жизней. Поэтому создание Панамского канала для многих кораблей стало настоящей панацеей и возможностью держаться подальше от пугающего пролива. Впрочем, далеко не всем судам там повезло: некоторые каналом пользоваться не могут, поэтому вынуждены тратить не менее двух дней на пересечение столь опасного участка.
В таких волнах выживал не всякий корабль. /Фото: forum.motolodka.ru

В таких волнах выживал не всякий корабль. /Фото: forum.motolodka.ru

 

Интересный факт: справедливости ради, современное судоходство уже способно хотя бы частично противостоять суровой стихии пролива Дрейка. Там иногда даже круизные лайнеры проходят, правда, тоже не без приключений, ведь и их защита от волн и качки не даёт стопроцентного результата. А вот кораблей человечество в проливе не теряло уже более двухсот лет, когда научилось строить более крепкие и не из дерева.
Круизные лайнеры могут проходить через пролив и показать, как он спасает сушу от затопления. /Фото: silversea.com

Круизные лайнеры могут проходить через пролив и показать, как он спасает сушу от затопления. /Фото: silversea.com

 

Но самое поразительное, что пугающий пролив одновременно с этим является и настоящим спасением для планеты. А дело в том, что именно его существование позволяет тёплым и холодным течениям мирового океана, а также холодным ветрам над ним нормально циркулировать. В результате этого Антарктида, при всех угрозах глобального потепления, остаётся холодной, а её льды не были уничтожены критическими изменениями климата. Ведь если из карты Земли пролив Дрейка убрать, то большинство ледников уже растаяло бы, и огромное количество суши оказалось бы под водой.

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