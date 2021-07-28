Как быстро и просто убрать царапину на машине

Царапина на любимом авто: иногда мы даже не знаем, откуда берутся эти ненавистные отметины! И вот мы едем в автосервис, теряем время, нервы, деньги… На самом деле справиться с единичными, даже глубокими, царапинами вполне можно собственными силами.

Конечно, без некоторых материалов, которые продаются только в магазинах для автомобилистов, не обойтись, но, единожды купив, вы сможете использовать их снова и снова.



Этап 1.

Сначала нужно слегка заматировать границы царапины. Для это берём наждачную бумагу № 2000 и, сбрызгивая поверхность водой, проходимся вдоль царапины.



Этап 2.

Покупаем в магазине запчастей эмаль, подходящую по цвету к вашему авто. Обезжириваем поверхность. Аккуратно, тонким слоем покрываем царапину эмалью. Даём просохнуть 5-10 минут.



Этап 3.

Вновь, сбрызгивая водой, проходимся по царапине наждачной бумагой №2000.

Этап 4.

Теперь берём самый обычный суперклей, вновь обезжириваем поверхность и аккуратно тонким слоем наносим клей вдоль всей царапины. Даём просохнуть в течение 3 минут.



Этап 5.

Завернув в наждачку № 2000 брусок, вновь полируем по влажному.

Этап 6.

Вооружившись шлифовальной машинкой, надев на неё подушку для полировки и нанеся полировальную пасту, проходимся по области, где была царапина и оцениваем результат.

От царапины не осталось и следа!Ниже — видео, которое позволит увидеть процесс во всех подробностях.