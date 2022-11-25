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Как сделать так, чтобы джинсы перестали протираться между ног


Как сделать так, чтобы джинсы перестали протираться между ног

Каждый раз обидно, когда новенькая пара джинсов протирается между ног. Пару-тройку раз натянул на себя, и вот опять печаль-обида. Что делать и как быть в такой ситуации непонятно. Однако в действительности решить проблему можно буквально на коленке!

1. Почему джинсы вообще протираются?


Популярная проблема. /Фото: 123ru.net.

Популярная проблема. /Фото: 123ru.net.

 

Здесь все на самом деле достаточно просто. Можно было бы процитировать кролика из приключений Винни-Пуха, вот только это, увы, далеко не единственная и более того, не самая распространенная причина в данном случае. На самом деле проблема может быть даже не в человеке, а в некачественном покрое штанов, слишком маленьком размере, в некачественной ткани, в индивидуальных особенностях строения тела.

2. Какие есть способы решения у данной проблемы?


Поможет парафин. /Фото: ozon.ru.

Поможет парафин. /Фото: ozon.ru.


Способ первый: используйте парафин. Да, он самый! Чистые и постиранные джинсы натираются в «местах наибольшего напряжения» прозрачной субстанцией. Особое внимание при этом следует уделить швам. Хорошенько пройдитесь по ним и желательно не один раз. Наносить субстанцию следует строго с внешней стороны. Само собой, с течением времени парафин сотрется. Тогда защитный слой нужно будет подновить.
Повторять процедуру следует как минимум раз в неделю.
Используем колготки. /Фото: bracatus.com.

Используем колготки. /Фото: bracatus.com.

 

Способ второй: используем колготки. Данный способ не решает проблему на 100%, однако позволяет значительно продлить срок джинсов. Все, что нужно сделать – это приготовить два лоскута старых колготок и нашить их на внутренней стороне брюк в проблемных местах. Главная сложность при использовании данного метода заключается в том, чтобы сделать шов максимально незаметным с лицевой стороны. Если недостаточно собственных навыков, лучше отнести джинсы с соответствующей просьбой и заготовками в ближайшее ателье.
И больше никаких проблем. /Фото: news.myseldon.com.

И больше никаких проблем. /Фото: news.myseldon.com.

 

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Как сделать так, чтобы джинсы перестали протираться между ног

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Как сделать так, чтобы джинсы перестали протираться между ногПодписаться на мой Instagram
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