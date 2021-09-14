Женская шапка спицами с поперечными косами

Предлагаю простое описание вязания шапки с поперечными косами. Модель получается плотная за счет узора с косами, и очень теплая, как раз на зиму.

Нам понадобится: 100 грамм пряжи Alize Lana Gold Classic в 100 граммах 240, цвет 233 или какой либо другой пряжи на ваш вкус, спицы №5, вспомогательная спица, игла для сшивания.

Техника вязания: в вязании шапки используется два узора – коса на 2 петлях и коса на 8 петлях.

Коса на 2-х петлях вяжется в двух рядах – лицевом и изнаночном. В лицевом ряду снимаем первую петлю перед работой на вспомогательную спицу, вторую петлю на основную и меняем их местами, сначала провязываем вторую петлю, затем первую лицевыми петлями. В изнаночном ряду работу переносим вперед и оставляем петли за работой. Проделываем то же самое – меняем петли местами – и провязываем их изнаночными петлями.

Коса на 8-ми петлях вяжется только в лицевом ряду, в изнаночном ряду все петли вяжем по рисунку. С 1 по 10 ряд вяжем лицевой гладью – в нечетных рядах все петли лицевые, в четных – изнаночные. В 11 ряду чтобы «заплести» в косу на вспомогательную спицу перед работой переносят 4 петли, а следующие 4 петли вяжут с левой спицы лицевыми. Петли переносят обратно на основную спицу и также провязывают их лицевыми.

12 ряд – все петли косы изнаночные.

Выполнение работы:

на спицы №5 набираем 49 петель и распределяем петли следующим образом- 1 кр, 2 петли косы на 2-х петлях, 1 изн, 2 петли косы на 2-х петлях, 8 петель косы на 8-ми петлях, 2 изн., 2 петли косы на 2-х петлях, 2 изн., 8 петель косы на 8-ми петлях, 2 изн., 2 петли косы на 2-х петлях, 2 изн., 8 петель косы на 8-ми петлях, 2 изн., 2 петли косы на 2-х петлях, 1 кр – итого 49 петель, вяжем в высоту на обхват головы, учитывая растяжение нити. На мой обхват головы 58 см учитывая растяжение нити 10-15% я вяжу 50-51 см. Связав полотно в высоту нужной длины закрываем все петли. Вяжем донышко шапки. Для этого по верхнему краю полотна (со стороны, где была 1 коса на 2-х петлях) набираем петли из кромочных петель. Набрав петли, начинаем вязание с изнаночной стороны лицевыми петлями, с лицевой – изнаночными, то есть вяжем изнаночной гладью. Провязав 4 ряда в 5-м ряду провязываем вместе 4 и 5 петлю, 6-й ряд вяжем без изменений. В 7 ряду провязываем вместе 3 и 4 петлю, 8-й ряд вяжем без изменений. В 9-м ряду провязываем по 2 петли вместе, 10-й вяжем без изменений. В 11-м ряду провязываем по 2 петли вместе, 12-й вяжем без изменений. Стягиваем оставшиеся петли и выполняем шов. Мочим шапку и сушим ее горизонтально.

Шапка с поперечными косами готова! Более подробный процесс вязания смотрите на видео! Легких вам петелек!