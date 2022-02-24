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Зачем хозяйки стирают полотенца с крупной солью

Стирать с солью нужно для того чтобы смягчить вещи, а также вернуть им яркость цвета. Это давно известный рецепт, проверенный временем. Лучше всего стирать с солью махровые полотенца — вы увидите разницу «До» и «После».
Зачем хозяйки стирают полотенца с крупной солью
Стирать необходимо с крупной солью, так как мелкая быстро вымывается и не остаётся до конца стирки.
Зачем хозяйки стирают полотенца с крупной солью
Для одной стирки достаточно 1 ст. л. крупной соли. Пересыпьте её в тканевый мешочек и завяжите.
Поместите мешочек с солью к вещам в барабан. Добавьте стиральный порошок и включите обычный режим. Вещи после такой стирки освежатся, смягчатся и станут ярче!
Зачем хозяйки стирают полотенца с крупной солью
Подробнее о том, как стирать вещи с солью, смотрите в видео ниже:


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сольПолотенце
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