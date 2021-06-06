Загадочная древняя война: На севере Германии обнаружили гигантское поле боя бронзового века

Долина реки Толленс. /Фото:pixabay.com

Останки жертв кровопролитного сражение. /Фото: S.Sаuer

Найденные вещи. /Фото:V. Minkus

Бронзовые цилиндры. /Фото:uni-greifswald.de

Один из трех десятков найденных в реке предметов - украшенный звездами контейнер для ношения на поясе. /Фото:J. Kruger, University of Greifswald