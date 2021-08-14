17 уморительных снимков из серии «Угадай страну»

Обычные фотографии, которые можно было сделать только в России.
В нашей стране никогда не будет скучно жить. А все потому, что мы не обделены чувством юмора. Для поднятия настроения мы подобрали серию юмористических снимков из серии «Угадай страну».
1. «А то некоторые как навалят...»
Важное ограничение. | Фото: topnovoje.mediasole.ru.
2. «Ну слава Богу, а то я уж распереживался...»
Успокоили, так успокоили. | Фото: Fabiosa.ru.
3. Совершенство, как оно есть!
Novate.ru выяснил кое-что о мужских идеалах. | Фото: LiveInternet.
4. «Кран работает, вода течет, что еще надо...»
И так сойдет... | Фото: Wykop.
5. Эх, хороша зебра... только ветром сдувает...
Зебра из картона. | Фото: klikabol.mirtesen.ru.
6. Сохраняем спокойствие, что бы не произошло!
Наслаждаемся моментом. | Фото: Каша-малаша.
7. Что тут думать, надо брать!
Кредит на выгодных условиях. | Фото: МирТесен.
8. У нас в России каждый голубь - истребитель!
Голубь тоже личность. | Фото: Писец - приколы интернета.
9. Эко-материалы нынче в моде и мы не отстаем!
Экологичные материалы. | Фото: Этим нужно поделиться!
10. «Дорогая, а почему ты не приготовила салат в тарелке?»
Прогрессивные методы косметологии. | Фото: Daladno.me.
11. «А вы как думаете, умыкнут и глазом не моргнут!»
Защита личного имущества.| Фото: Идеи для жизни.
12. Ехали медведи, но не на велосипеде!
Ничем не примечательный пассажир. | Фото: ru.net.
13. Суровый скворечник отечественного производства
Скворечник из сапога. | Фото: veetrina.
14. Не только починил, но и укрепил!
Ремонт обуви по-русски. | Фото: Kaifolog.ru.
15. Люстра из ведра - последний писк моды!
Симпатичная люстра. | Фото: TopDesat.
16. О, кажется в шиномонтажке появился новый инструмент!
Шиномонтаж - это не только о колесах! | Фото: Kaifolog.ru.
17. Асфальт такой безликий, то ли дело паркет!
Креативно заделали ямку. | Фото: Мир мужчины.
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