Популярные статьи

Свежие комментарии

17 уморительных снимков из серии «Угадай страну»


Обычные фотографии, которые можно было сделать только в России.

Обычные фотографии, которые можно было сделать только в России.

В нашей стране никогда не будет скучно жить. А все потому, что мы не обделены чувством юмора. Для поднятия настроения мы подобрали серию юмористических снимков из серии «Угадай страну».

1. «А то некоторые как навалят...»


Важное ограничение. | Фото: topnovoje.mediasole.ru.

Важное ограничение. | Фото: topnovoje.mediasole.ru.

 

2. «Ну слава Богу, а то я уж распереживался...»


Успокоили, так успокоили. | Фото: Fabiosa.ru.

Успокоили, так успокоили. | Фото: Fabiosa.ru.

 

3. Совершенство, как оно есть!


Novate.ru выяснил кое-что о мужских идеалах. | Фото: LiveInternet.

Novate.ru выяснил кое-что о мужских идеалах. | Фото: LiveInternet.

 

4. «Кран работает, вода течет, что еще надо...»


И так сойдет... | Фото: Wykop.

И так сойдет... | Фото: Wykop.

 

5. Эх, хороша зебра... только ветром сдувает...


Зебра из картона. | Фото: klikabol.mirtesen.ru.

Зебра из картона. | Фото: klikabol.mirtesen.ru.

 

6. Сохраняем спокойствие, что бы не произошло!


Наслаждаемся моментом. | Фото: Каша-малаша.

Наслаждаемся моментом. | Фото: Каша-малаша.

 

7. Что тут думать, надо брать!


Кредит на выгодных условиях. | Фото: МирТесен.

Кредит на выгодных условиях. | Фото: МирТесен.

 

8. У нас в России каждый голубь - истребитель!


Голубь тоже личность. | Фото: Писец - приколы интернета.

Голубь тоже личность. | Фото: Писец - приколы интернета.

 

9. Эко-материалы нынче в моде и мы не отстаем!


Экологичные материалы. | Фото: Этим нужно поделиться!

Экологичные материалы. | Фото: Этим нужно поделиться!

 

10. «Дорогая, а почему ты не приготовила салат в тарелке?»


Прогрессивные методы косметологии. | Фото: Daladno.me.

Прогрессивные методы косметологии. | Фото: Daladno.
me.

 

11. «А вы как думаете, умыкнут и глазом не моргнут!»


Защита личного имущества.| Фото: Идеи для жизни.

Защита личного имущества.| Фото: Идеи для жизни.

 

12. Ехали медведи, но не на велосипеде!


Ничем не примечательный пассажир. | Фото: ru.net.

Ничем не примечательный пассажир. | Фото: ru.net.

 

13. Суровый скворечник отечественного производства


Скворечник из сапога. | Фото: veetrina.

Скворечник из сапога. | Фото: veetrina.

 

14. Не только починил, но и укрепил!


Ремонт обуви по-русски. | Фото: Kaifolog.ru.

Ремонт обуви по-русски. | Фото: Kaifolog.ru.

 

15. Люстра из ведра - последний писк моды!


Симпатичная люстра. | Фото: TopDesat.

Симпатичная люстра. | Фото: TopDesat.

 

16. О, кажется в шиномонтажке появился новый инструмент!


Шиномонтаж - это не только о колесах! | Фото: Kaifolog.ru.

Шиномонтаж - это не только о колесах! | Фото: Kaifolog.ru.

 

17. Асфальт такой безликий, то ли дело паркет!


Креативно заделали ямку. | Фото: Мир мужчины.

Креативно заделали ямку. | Фото: Мир мужчины.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





17 уморительных снимков из серии «Угадай страну»

И не забудьте:
17 уморительных снимков из серии «Угадай страну»Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх