17 уморительных снимков из серии «Угадай страну»

Обычные фотографии, которые можно было сделать только в России.

1. «А то некоторые как навалят...»

Важное ограничение. | Фото: topnovoje.mediasole.ru.

2. «Ну слава Богу, а то я уж распереживался...»

Успокоили, так успокоили. | Фото: Fabiosa.ru.

3. Совершенство, как оно есть!

Novate.ru выяснил кое-что о мужских идеалах . | Фото: LiveInternet.

4. «Кран работает, вода течет, что еще надо...»

И так сойдет... | Фото: Wykop.

5. Эх, хороша зебра... только ветром сдувает...

Зебра из картона. | Фото: klikabol.mirtesen.ru.

6. Сохраняем спокойствие, что бы не произошло!

Наслаждаемся моментом. | Фото: Каша-малаша.

7. Что тут думать, надо брать!

Кредит на выгодных условиях. | Фото: МирТесен.

8. У нас в России каждый голубь - истребитель!

Голубь тоже личность. | Фото: Писец - приколы интернета .

9. Эко-материалы нынче в моде и мы не отстаем!

Экологичные материалы. | Фото: Этим нужно поделиться!

10. «Дорогая, а почему ты не приготовила салат в тарелке?»

me. Прогрессивные методы косметологии. | Фото: Daladno.me.

11. «А вы как думаете, умыкнут и глазом не моргнут!»

Защита личного имущества.| Фото: Идеи для жизни.

12. Ехали медведи, но не на велосипеде!

Ничем не примечательный пассажир. | Фото: ru.net.

13. Суровый скворечник отечественного производства

Скворечник из сапога. | Фото: veetrina.

14. Не только починил, но и укрепил!

15. Люстра из ведра - последний писк моды!

Симпатичная люстра. | Фото: TopDesat.

16. О, кажется в шиномонтажке появился новый инструмент!

Шиномонтаж - это не только о колесах! | Фото: Kaifolog.ru.

17. Асфальт такой безликий, то ли дело паркет!

Креативно заделали ямку. | Фото: Мир мужчины .

В нашей стране никогда не будет скучно жить. А все потому, что мы не обделены чувством юмора. Для поднятия настроения мы подобрали серию юмористических снимков из серии «Угадай страну».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: