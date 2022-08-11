Скрытые свойства крахмала, о которых вы не знали

Наверное, каждый знает, что такое крахмал и для чего он нужен. Но не спешите радоваться правильному ответу. Как оказалось, существуют не менее полезные и достаточно неординарные свойства крахмала, о которых вы наверняка не догадывались.



Так какие же существуют иные способы использования этого продукта?











1) Крахмалом можно «накрахмалить» одежду. Если у вас много лишних денег, то можете запросто приобрести специальный аэрозоль, который не только наполняет белье ароматами, но и значительно смягчает ее. Те же, у кого денег в обрез, могут ограничиться таким способом. Наполнить старый пульверизатор водой и развести в нем крахмал, из расчета – одна столовая ложка крахмала на стакан воды. Для лучшего запаха можно добавить какой-нибудь ароматизатор или пару капель аромамасла. Когда субстанция полностью смешается, самодельный спрей уже можно использовать.



2) Одежду мы накрахмалили, теперь займемся кожаными вещами. Залили соком любимый кожаный диван или пролили пиво на новую кожаную куртка? Не беда, ведь теперь вы знаете, что достаточно всего лишь насыпать немного крахмала на пятно. Оставьте все это дело часов на двенадцать, а затем протрите влажной тряпкой. И вы убедитесь, насколько этот чудо-порошок полезен.

Собрались тряхнуть стариной, сыграть с друзьями в блэк-джек , а старые картишки слиплись? Пустяки. Это совершенно не повод бежать за новыми. Достаточно только опустить карты в застегивающийся пакет, насыпать туда крахмала и немного встряхнуть. Достав карты из пакета, сдуйте крахмал с карт и вперед, навстречу крупным выигрышам.Спасите старую мягкую игрушка своего чада. Возьмите плюшевого грязнулю, опустите его в пакет с крахмалом, как это было с картами, а затем встряхните и оставьте все это дело на сутки. Затем достаньте игрушку и немного поелозьте на ней пылесосом. Вы удивитесь, насколько плюшевый зверь вдруг преобразится.Также крахмал вам поможет избавить ковер от жирных пятен. Засыпьте порошком проблемные места, а затем пропылесосьте его. Не помогло? Не беда, расстраиваться еще рано. Вариант номер два, сделайте бензиново -крахмальную кашицу с дозировкой один к одному, нанесите на проблемные места ковра, ну а после просто смойте ее. На этот раз все должно быть, как надо.С вещами разобрались, теперь переходим к телу, а точнее, к коже. Все мы знаем, чем могут обернуться летние каникулы. Солнечные ожоги, укусы насекомых. Все тело чешется, зудит и облазит. Мучает так, что спасу нет? Ерунда, ведь у нас есть чудо-крахмал. Сделайте густую кашицу из воды с крахмалом и нанесите ее на проблемный участок кожи. Когда кашица высохнет, вы удивитесь полученному результату. Кстати, если тревожит кожное раздражение, насыпьте на него немного крахмала, перед тем, как надевать одежду. И в этот раз результат вас тоже приятно удивит.На улице жара, ноги потеют, а амбре от кроссовок доставляет неудобство? На помощь придет волшебный крахмал. Насыпьте немного чудо-порошка в кроссовки и оставьте их так на ночь. Далее необходимо утром вытрусить крахмал, и все, от запаха не останется и следа.Любите различные пудры для тела, но боитесь отравиться каким-то канцерогеном? И здесь вам на помощь спешит крахмал. Добавьте в порошок несколько капель аромамасла и в результате вы получите великолепную ароматную пудру для тела, без каких-либо вредных добавок.Старая деревянная мебель перестала радовать глаз? Не спешите бежать в магазин за новыми вещами. Сделайте лучше крахмальную кашицу на воде, из расчета один к одному. Нанесите этот состав на грязные места и через некоторое время старая мебель приобретет новый лоск.И наконец, вкусный совет. Надоели однообразные завтраки из яиц? Вот вам еще один лайфхак. Насыпьте в яичную смесь немного крахмала и взбейте будущий омлет. В итоге вы получите маленькие нежные яичные облака . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)