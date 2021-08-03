Лопата для копки огорода своими руками. 2 варианта, которые существенно облегчат работу на земле

Участок приходится обрабатывать каждый год и не один раз. И это не только перекопка земли, но и посадка различных культур и прочие работы с лопатой. Кто хоть раз брал в руки этот инструмент, знают, как непросто работать с ним на земле, особенно людям в возрасте. Именно поэтому многие умельцы стремятся усовершенствовать свою лопату, чтобы копать землю ей было намного легче. Вариантов такого усовершенствования в народе «ходит» много. Садоводы и огородники охотно делятся ими между собой. 2 таких варианта и я хочу вам сегодня предложить.

Чудо лопата для копки огорода. Как сделать своими руками?

Чертежи, а вернее сказать, рисунки таких лопат и их описание я нашёл в одном журнале. Их автор В. Модых из Калужской области. Он давно использует такой инструмент на своём участке и очень им доволен. Попробуйте и вы. Уверен, что выполнять свою работу эти лопаты будут гораздо лучше, чем их классическая версия.

Вариант №1. Лопата для выкапывания корней

Часто огородникам и садоводам приходится выкапывать длинные корни многолетних сорняков. А также выполнять похожую работу, например, выкапывать хрен или копать посадочные ямы под саженцы.

Для её изготовления нужно будет всего лишь вырезать клин глубиной 5 сантиметров и 5 сантиметров в ширину.

Центр этого клина должен находиться по центру основания рабочего полотна штыка лопаты.

Чтобы было удобно копать ямы под саженцы, из черенка лопаты можно сделать мерную линейку. Для этого достаточно разметить её у штыка по 10 сантиметров и эту разметку покрасить разным цветом. Это позволит вам быстро определить глубину выкопанной ямы.

Вариант №2. Лопата для копки огорода

Чтобы лопата легче лезла в землю, нужно уменьшить площадь соприкосновения полотна штыка с землей. Для этого в штыковой лопате можно сделать «окна». Такая «пустая» лопата будет легче заглубляться и её гораздо легче чистить от налипшейся земли, чем обычную штыковую лопату. Особенно хорошо такой инструмент показывает себя при работе с сырой тяжёлой почвой.

Вырезать окна в лопате удобнее всего «болгаркой». А в первом случае клин вполне можно выпилить и обычной ножовкой по металлу.

На заметку!

Самые надёжные лопаты те, что изготовлены из стали. А вот инструмент из сплавов, алюминия или нержавейки для работы с тяжёлым грунтом подходит плохо.

Если вы владеете сваркой и другим инструментом, можете попробовать сделать себе вот такую чудо-лопату. В этом видео всё подробно вам расскажут и покажут. Смотрим.