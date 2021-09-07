Родом из СССР: вещи, которые совсем не понятны иностранцам

Советская эпоха давно в прошлом, а легенды и символы остались. Традиции СССР продолжаются до сих пор, а иностранцы порой только догадываются, в чем предназначение некоторых русских продуктов и изобретений. А некоторые они даже не могут себе вообразить.
Советские традиции находят продолжение и сегодня. /Фото: yt3.ggpht.com
1. Авоська
Легендарная авоська изначально была чешской сеткой для волос. /Фото: i2.wp.com
Сетка-авоська традиционно остается символом СССР. В постперестроечное время ее полностью заменили современными пакетами и упаковками. Прочная сумка выдерживала большой вес, при этом удобно скручивалась в маленький клубочек. Изобретение это родом из Чехии 19 века. Тогда один предприниматель решил наладить выпуск женских сеток для причесок. Но дело должного развития не получило. И чтобы не разориться, он перепрофилировал изобретение, приладив к сеткам ручки и назвав ее сумкой.
Однако наибольшая популярность настигла хозяйственную сумку только в Советском Союзе. Здесь ключевую роль сыграло отсутствие альтернативы. Полиэтиленовых пакетов в магазинах СССР попросту не было.
В 1935 году сетчатую сумку назвали авоськой. Случилось это после эстрадного выступления российского комика Аркадия Райкина, решившего «авось-ка» что-то в этой сумке принести. Но нужно заметить, что название это все же придумал не артист, а писатель Владимир Поляков.
Сегодня у авоськи серьезные шансы на возрождение былой популярности, поскольку ее начали позиционировать в качестве экологически чистого продукта. Мировые дизайнеры уже задействуют новые фасоны авосек в своих модных коллекциях.
2. Квас
Квас веками наполнял будни и праздники русского человека. /Фото: forum.awd.ru
Один из самых древних и любимых безалкогольных напитков русских - квас. По вкусовым, питательным и пищевым качествам ему нет равных.
Несмотря на то, что изобретен квас более тысячи лет назад, мы пьем его и сегодня. Первые письменные упоминания на Руси о квасе относят к летописям 989 года, когда князь Владимир обращал подданных в христианскую веру.
В советское время неизменным эпизодом городского летнего пейзажа была бочка с квасом, окружённая очередью людей с бидонами и банками. Этот отлично утоляющий жажду напиток по 3 копейки одинаково приходился по вкусу и детворе, и хозяйкам, и солидным мужчинам. Справедливости ради нужно вспомнить, что фруктовые кваски знали еще в древнем Вавилоне. Оставили упоминания о близких к квасу напитках Геродот, Гиппократ и Плиний Старший, указывавшие на целительные свойства продукта. Однако прижиться напитку в то время не довелось.
Особое место квасу в повседневном рационе стали отводить только русские. Его пили на работе, после работы, за едой. О ценности напитка в жизни русского человека свидетельствуют ряд народных пословиц и высказываний. С квасом еще со времен Руси связывали различные приметы и поверья, квас фигурировал в народных обрядах и магических ритуалах. Не меркнет его популярность и сегодня, а коммерческим производителям напитка не нужно особо вкладываться в рекламные кампании.
3. Березовый сок
Березовый сок собирают и сегодня. /Фото: i2.wp.com
Березовый сок представляет собой прозрачную жидкость с тонким ароматом, собранную из прорезей в стволах и ветвях березовых деревьев в процессе весеннего сокодвижения. Этот природный напиток известен еще с Киевской Руси, когда его высоко ценили за тонизирующие, освежающие и лечебные свойства. В старину на основе березового сока готовили квас, медовуху, вино и другие напитки. И хотя березы растут далеко за пределами России, только наши предки придумали добывать из этого дерева полезный и вкусный напиток.
Промышленное производство доступного любому карману консервированного берёзового сока, расфасованного в трёхлитровые банки, наладили именно в СССР. Наиболее масштабной была добыча в Белоруссии, в северной Украине и в средней российской полосе.
После Чернобыльской катастрофы производство сока резко снизили, но и сегодня напиток доступен на прилавках современных магазинов. Помимо чистого сока березы продаются его настои на мяте, шиповнике, чёрной смородине.
4. Подстаканники
Чайная романтика под стук колес. /Фото: myrussia.life
В далекие времена, когда обычное стекло считали дефицитным сырьем, подстаканники изобрели в качестве брони и защиты для хрупкой посуды. Позже, с массовым внедрением в обиход стекла, по всему миру забыли об этом предмете сервировки стола. Свои позиции подстаканник сохранил лишь в Стране советов. И причина эта лежит в необъятности СССР, который граждане чаще всего пересекали посредством длительных железнодорожных переездов. Время в пути пассажиры поездов коротали за ароматным чаем из рук общительной проводницы. И как тут можно было обойтись без чудо-изобретения, одновременно защищающего стаканы от трещин и руки от ожогов кипятком.
5. Гречка
Такое привычное нам блюдо, и столько неприятия за границей. /Фото: diabetik.guru
Название этой крупы невольно ассоциируется с ее греческим происхождением. Однако продукт этот самый что ни на есть наш. Давние свидетельства выращивания гречки и употреблением в пищу обнаружены только на Алтае. Видимо, оттуда культура позже распространилась в Азию, однако, со слабым результатом.
Частично в своем рационе питания гречку сохраняют китайцы и японцы, добавляющие в муку гречиху в растертом виде. А есть такие народы, которые о гречихе даже не слышали. В США и Европе гречку можно отыскать в сети магазинов «биологических» продуктов. Гречка эта непрожаренная, зеленая и неравномерно дробленая. Так что, кроме русских, выращивать и употреблять ее никто толком не умеет.
6. Банный веник
Для иностранцев процедуры с банным веником серьёзное испытание. /Фото: kramola.info
Корни банного дела уходят в далекое прошлое. Давно известен факт о начале использования бани как средства для мытья и укрепления здоровья древними племенами Индии. А вот хождение в баню с вениками из различных пород заранее заготовленных деревьев начали именно на Руси.
Этот популярный и сегодня обычай придумал русский народ. Так же как и растирание распаренного в бане тела снегом и окунание в него с головой с последующим возвращением обратно в парилку.
Раньше в качестве банного веника народ использовал не только ветки деревьев – в ход шли различные растения. Сегодня же на особом счету конкретно дубовые, березовые и кленовые веники. По утверждению специалистов, эти породы способны не просто тонизировать организм, но и под воздействием банного микроклимата выделяют редкие, полезные для организма вещества.
7. Портянки
Наматывание портянок – армейское искусство. /Фото: lemurov.net
Еще совсем недавно легендарным атрибутом армейского обмундирования были портянки. В давние времена их носили с лаптями, но наибольшую популярность им дала именно «служба».
В Советской армии портянки поддевали под кирзовые сапоги. При наматывании соблюдалась особая «технологию». Неумелые действия доставляли солдату массу проблем, вплоть до глубоких повреждений кожи ступней. Существовал и армейский норматив - обернуть портянки нужно было за 20 секунд.
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