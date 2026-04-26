Считались крутыми: «Командирские» и еще 6 культовых марок часов, которые были в тренде в СССР

Какие модели часов ценились в СССР?
Легендарные механические и самые первые электронные наручные часы наших родителей отличались надежностью и ценностью. Практически за каждой маркой стояла своя история — одни производились для военных, другие — для космонавтов. Их выпускали с уникальным дизайном, а внутри обязательно стояла надпись с названием бренда.
1. «Ракета» - часы доступные для всех слоев населения
В начале 60-х годов в стране появились часы для мужчин под названием «Ракета». Их выпускал Петродворцовый часовой завод, который считался одним из самых старейших. У часов было несколько дизайнов, которые сразу понравились сильной половине человечества. Примечательно, что именно часы этой марки были у большинства граждан, поскольку их стоимость была бюджетной. Самым дешевым вариантом был за 6.5 рублей. Заработная плата обычного рабочего на заводе составляла 150 рублей. Поэтому «Ракета» была отличным вариантом для подарка. Часы дарили на мужские праздники, а также студентам и даже школьникам старших классов.
Сейчас эта модель часов ценится коллекционерами. Любители их реставрируют, а затем выставляют на продажу.
2. «Слава» - народные часы
Еще одними советскими часами массового спроса стали марки «Слава». Их производили на Втором Московском заводе. Они быстро стали популярными, поскольку отличались повышенной прочностью, надежностью, были доступными по стоимости и имели интересные модели.
3. «Электроника 5» - первые часы с электронным механизмом
А вот в 70-х годах в СССР впервые появились первые часы с электронным механизмом. Их изготавливали на Минском заводе. Аксессуар получил название «Электроника 5». Главная особенность часов заключалась в том, что они были оснащены цифровой настройкой, с помощью которой можно было вносить коррективы. Также они были содержали разные полезные функции: секундомер, будильник, режим энергосбережения.
Для женщин тоже была придумана модель — часы в виде кулона. Дамы могли носить аксессуар прямо на шее. Часы-кулон смотрелись эффектно. Средняя стоимость мужских и женских часов составляла уже 200 рублей.
4. «Луч 2350» - мечта интеллигента
На том же заводе в Минске изготавливали еще одну востребованную модель часов - «Луч». Она стала популярной благодаря своей элегантности и высокоточному механическому калибру. Часы часто называли «мечтой интеллигента», примечательно, что стоимость была не высокой — 28 рублей. Завод выпускал несколько моделей. Одними из самых интересных были для врачей с пульсометром, для космонавтов с противоударным механизмом или для рабочих — с кварцевой подсветкой и картинками.
5. «Командирские» - наградные часы
Пожалуй, самыми легендарными часами времен Советского Союза стали марки «Командирские». Их выпускал завод «Восток». Аксессуар был изготовлен специально на заказ по приказу Минобороны СССР. Они шли в качестве награды для офицеров за их заслуги. Часы отличались от остальных советских аксессуаров наличием пыле- и влагозащищенного корпуса, повышенной прочностью и арретира. Также стрелки были покрыты люминесцентными метками и был календарь. Их было сложно достать, поэтому часы стали символом гордости, престижа и статуса. Они стали настоящей легендой СССР.
6. «Мир» - аналог «Командирских»
Спустя несколько лет в стране появился аналог часов «Командирские». Мужской наручный аксессуар имел тот же механизм. Выпускали их под названием «Мир» на заводе «Восток». Они имели практически похожие характеристики — наличие противоударного механизма, календаря, ручной завод, но отличались стоимостью. Средняя цена составляла 28 рублей, что делала их доступными для покупки разным слоям населения. «Мир» стал популярной моделью, а вскоре их стали экспортировать в дружественные страны, где они тоже стали в тренде.
7. Montana — первые часы из Азии
А вот первыми иностранными мужскими часами в СССР стали марки Montana. Интерес к ним стремительно развивался в 80-х годах. Они привлекали внимание своим новым дизайном корпуса, наличием будильника с 15 мелодиями, секундомера, календаря, подсветки. На обратной стороне была надпись «USA» и многие граждане (особенно молодежь) верили, что их производят в Америке. Однако это был маркетинговый ход. На самом деле аксессуар изготавливали в Азии. Их производили сразу в нескольких странах — Южной Корее и Китае. Вот только купить часы могли не все — их можно было увидеть на руках у граждан, которые могли посещать магазины с иностранными товарами.
