Пейзажи Монголии

Эта поездка была очень насыщенной — от пустыни с палящим солнцем до горных озер с ледяной водой…







Начиналось наше путешествие у озера Толбо, но там, как и в прошлом году лил дождь. Вечером следующего дня мы стояли уже на Хар-Ус-Нуре, огромном озере с сотней видов пернатых и с миллиардами комаров. В этом сезоне какая-то напасть с ними, при том как в прошлом не видели ни одного. Мягкий спокойный закат и звон над палаткой летающей орды.









За озерами — пески Монгол-Элс. Самое любимое место на маршруте. Красивейшие пески, куча форм, ритмов и узоров.







Скачущие по пескам лошадки.







Пара закатов — и снова песок на зубах, в волосах, ушах и других интересных местах. Перед поездкой перемыл штатив, а в песках понял, что зря. Неприятный хруст преследовал меня всю дорогу.







За окнами машин тянулось монгольское бездорожье, юрты с их улыбающимися жителями.







Из песков уехали в горы. Диссонанс — из жары к снежникам. Красивейший контраст.







Одну из ночей провели у совершенно потрясающего зеленого оазиса возле реки. Еще один спокойный закатик.







Двинули дальше к горным озерам, вдоль самой большой реки Монголии — Ховд. Не буду говорить, что места там потрясающе эпичные. По-моему, и так видно.







Немного отвлекалова от пейзажей, Мэд Макс по-монгольски.

Любимый берег озера Хотон. Два с половиной дня бешеного клева хариуса, закаты, рассветы. И быстрый загар-обгар.Прямо возле лагеря было небольшое общежитие сусликов. За пару дней они стали просто фотозвездами.И последний закат уже у города Ульгий, чтобы рано выехать обратно на родину. Поездка была очень насыщенной, столько ландшафтов, эмоций и картинок за неполные две недели…Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)