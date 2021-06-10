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Пейзажи Монголии

Эта поездка была очень насыщенной — от пустыни с палящим солнцем до горных озер с ледяной водой…

Пейзажи Монголии

Начиналось наше путешествие у озера Толбо, но там, как и в прошлом году лил дождь. Вечером следующего дня мы стояли уже на Хар-Ус-Нуре, огромном озере с сотней видов пернатых и с миллиардами комаров. В этом сезоне какая-то напасть с ними, при том как в прошлом не видели ни одного. Мягкий спокойный закат и звон над палаткой летающей орды.


Пейзажи Монголии

За озерами — пески Монгол-Элс. Самое любимое место на маршруте. Красивейшие пески, куча форм, ритмов и узоров.

Пейзажи Монголии

Скачущие по пескам лошадки.

Пейзажи Монголии

Пара закатов — и снова песок на зубах, в волосах, ушах и других интересных местах. Перед поездкой перемыл штатив, а в песках понял, что зря. Неприятный хруст преследовал меня всю дорогу.

Пейзажи Монголии

За окнами машин тянулось монгольское бездорожье, юрты с их улыбающимися жителями.

Пейзажи Монголии

Из песков уехали в горы. Диссонанс — из жары к снежникам. Красивейший контраст.

Пейзажи Монголии

Одну из ночей провели у совершенно потрясающего зеленого оазиса возле реки. Еще один спокойный закатик.

Пейзажи Монголии

Двинули дальше к горным озерам, вдоль самой большой реки Монголии — Ховд. Не буду говорить, что места там потрясающе эпичные. По-моему, и так видно.

Пейзажи Монголии

Немного отвлекалова от пейзажей, Мэд Макс по-монгольски.



Пейзажи Монголии

Любимый берег озера Хотон. Два с половиной дня бешеного клева хариуса, закаты, рассветы. И быстрый загар-обгар.

Пейзажи Монголии

Прямо возле лагеря было небольшое общежитие сусликов. За пару дней они стали просто фотозвездами.

Пейзажи Монголии

И последний закат уже у города Ульгий, чтобы рано выехать обратно на родину. Поездка была очень насыщенной, столько ландшафтов, эмоций и картинок за неполные две недели…

Пейзажи Монголии

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