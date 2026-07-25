10 самых живучих машин в истории: надежность на высоте



Какие машины можно назвать самыми живучими и надежными? Фото: fanak.ae Какие машины можно назвать самыми живучими и надежными? Фото: fanak.ae

Есть автомобили, у которых репутация самых надежных в мире. Они способны ездить годы и годы, складывающиеся в десятилетия. Их пробег может шагнуть за миллион километров, и при этом эти выносливые машины не ломаются. Вот десять самых «долгоиграющих» представителей, владельцы которых вполне могут оставить их своим наследникам, и те только порадуются. Есть автомобили, у которых репутация самых надежных в мире. Они способны ездить годы и годы, складывающиеся в десятилетия. Их пробег может шагнуть за миллион километров, и при этом эти выносливые машины не ломаются. Вот десять самых «долгоиграющих» представителей, владельцы которых вполне могут оставить их своим наследникам, и те только порадуются.

1. Toyota Prius



Тойота Приус часто используют в такси. Фото: wikimedia.org Тойота Приус часто используют в такси. Фото: wikimedia.org

Вопреки мнению, что гибрид не может быть надежным, а его ремонт обходится дорого, Toyota Prius доказала, что все может быть наоборот. Приусы оказались живучими и способными на пробеги, превышающие 600 тыс. км, недаром они очень часто задействованы в такси.

Электродвигатель и батарея показали чудеса выносливости, бензиновый мотор приятно удивил внушительным ресурсом. В целом Toyota Prius экономичная, тихая и очень живучая рабочая лошадка.

2. Peugeot 504



Подвеска Peugeot 504 позволяет ездить по разбитым дорогам. Фото: wikimedia.org Подвеска Peugeot 504 позволяет ездить по разбитым дорогам. Фото: wikimedia.org

О любви и приверженности к Peugeot 504 говорит статистика – выпущено почти 4 млн экземпляров модели. Это неприхотливая, но очень живучая машина, особенно дизельный вариант. Ее мягкая независимая подвеска позволяет без проблем ездить по самым разбитым дорогам. Вот почему Пежо 504 работала в полиции, спецслужбах, армии и такси. До сих пор в африканских странах на Peugeot 504 разъезжают местные лихачи.

3. Mercedes-Benz W123 и W124



Mercedes-Benz W124 оснащен дизельным мотором OM603. Фото: made-in-china.com Mercedes-Benz W124 оснащен дизельным мотором OM603. Фото: made-in-china.com

За немецким Мерседесом W123 и W124 закрепился статус легенды и эпитет «вечный». Время показало, что ресурс W123 способен преодолеть немыслимый рубеж в 1 млн км.

Но W124 может даже превзойти этот рекорд, конечно, при должном уходе и своевременном обслуживании. Ресурс оказался возможен благодаря дизельному двигателю OM603 с его мощностью, отличным качеством сборки, простотой конструкции. Во многих странах W123 и W124 ездят до сих пор, не страшась ни климата, ни плохих дорог.

4. Toyota Land Cruiser 80



Toyota Land Cruiser 80, простой и надежный. Фото: drive2.ru Toyota Land Cruiser 80, простой и надежный. Фото: drive2.ru

Легенда 1990-х – крепкий рамный внедорожник Toyota Land Cruiser 80, отбегав 500, а то и 700 тыс. км, практически не нуждается в ремонте. Порой даже ржавчины на кузове не обнаруживается, хотя этот крейсер бороздит сухопутные просторы вот уже тридцать лет.

В этом Крузаке просто нечему ломаться – в нем даже нет подножек, а поднимает стекла и регулирует сиденья механика. Двигатель – турбодизель 1HD, механическая коробка передач, металлический бампер. Восьмидесятый прост, а потому надежен. Охотники, экстремалы и военные подтвердят, что даже ушедший с головой под воду, этот автомобиль снова будет готов ехать, не получив никаких повреждений.

5. Nissan Patrol (Y60/Y61)



Nissan Patrol Y60 успешно используют в Африке и на Ближнем Востоке. Фото: wikimedia.org Nissan Patrol Y60 успешно используют в Африке и на Ближнем Востоке. Фото: wikimedia.org

Путь Nissan Patrol к почетному званию неубиваемого закономерен – от простого и крепкого армейского вездехода до люкса с кожей. Patrol с железным салоном работал там, где нет даже дорог. Его использовали миссии ООН в Африке и на Ближнем Востоке, спасатели и армейские службы.

Рамный Y60 ценят охотники и любители проехаться по бездорожью. Благодаря неубиваемому мотору, простой конструкции и дешевым запчастям Nissan Patrol считается одной из самых долгоживущих машин.

6. Honda Accord



Honda Accord оснащается надежными двигателями серии А и К. Фото: drive2.ru Honda Accord оснащается надежными двигателями серии А и К. Фото: drive2.ru

Стильный городской седан вошел в десятку неубиваемых, хотя он мало похож на брутальные вездеходы. Зато даже после двух десятков лет использования Honda Accord не теряет внешнего лоска и актуальности. Секрет успеха – двигатели серии А и К, ресурс которых более 300 тыс. км. Даже у старых машин все работает исправно и не ломается.

7. Honda Civic



Honda Civic надежны даже с внушительным пробегом. Фото: wikimedia.org Honda Civic надежны даже с внушительным пробегом. Фото: wikimedia.org

Японский седан – символ вечной техники. Даже машина с пробегом, которая ездила в сложных условиях, показывает чудеса живучести и работает не один десяток лет. При этом Honda Civic имеет комфортный салон, приличный набор опций, отличную управляемость. Двигатели объемом 1.6 л часто подвергаются тюнингу и турбированию – и это не снижает их надежности.

8. Volvo 140 и 240



Седан Вольво 240 1987 года. Фото: smclassiccars.com Седан Вольво 240 1987 года. Фото: smclassiccars.com

Консервативный «шведский кирпич» – давно признанный эталон скандинавской надежности. Первым был Volvo 140, который уже в 1960-1970-е зарекомендовал себя практичным, безопасным и надежным автомобилем, чья угловатая форма, вопреки всем модным веяниям, оставалась символом этих качеств.

Volvo 240 также получил этот культовый дизайн, унаследовав надежность и живучесть предшественника. Выносливость Volvo 240 стала легендой благодаря чугунному двигателю Redblock, который способен пройти 500 тыс. км и более, при этом не требуя от владельца капремонта.

9. Lexus LS400



Lexus LS400 может без проблем преодолеть 1,5 млн км. Фото: wikimedia.org Lexus LS400 может без проблем преодолеть 1,5 млн км. Фото: wikimedia.org

Репутация седана бизнес-класса LS400 сложилась за счет высокоресурсного двигателя, точной сборки и комфорта премиум-уровня. Подвеска обеспечивает плавный невесомый ход, в салоне тишина, детали подогнаны с японской скрупулезностью.

Машина даже спустя 20 лет может дать фору современным бизнес-моделям. Ресурс двигателя 1UZ-FE таков, что LS400 преспокойно преодолевает 1,5 млн км. Это один из самых крепких игроков «в долгую» среди автомобилей премиального класса.

10. Toyota Supra MK4



Toyota Supra MK4 практически «нельзя убить». Фото: caranddriver.com Toyota Supra MK4 практически «нельзя убить». Фото: caranddriver.com

Серьезный суперкар начала 2000-х годов – эпохи уличных гонок, стал героем фильма «Форсаж» и символом времени. Как оказалось, машину нельзя убить, а ее чугунный мотор 2JZ-GTE знатоки признают чуть ли не лучшим в мире. Он обладает удивительной прочностью с большим потенциалом форсировок.

Владельцы Supra не преминули воспользоваться этим и начали тюнинговать двигатель, разгоняя до 1000 л.с. Несмотря ни на что, Supra MK4 остается мощным, надежным и очень живучим спорткаром.