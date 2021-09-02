Фотографу посчастливилось снять удивительную историю, как орёл и лиса не поделили зайца. Автор: Kevin Ebi.
«Борьба за еду, или эпичная фотоистория о том, как орёл и лиса чуть не разорвали зайца», - первое, что вертится на языке, когда с неким ужасом и интересом рассматриваешь снимки, на которых запечатлена самая настоящая схватка между двумя хищниками за одну и ту же добычу. Запечатлеть сие бурное действие удалось фотографу Кэвину Эби (Kevin Ebi), заставшему врасплох акт воровства средь бела дня.
Кэвин на протяжении некоторого времени наблюдая за жизнью лисят, сфотографировал то, как молодая лиса, поймав зайца, бежала с ним по полю. Но то, что произошло дальше, стало для него приятной неожиданностью. Откуда не возьмись, появился белоголовый орёл, который, заприметив добычу, попросту решил её отобрать далеко не в честном поединке.
Лиса с честно пойманной добычей. Автор: Kevin Ebi.
«Молодая лиса, поймав зайца, ходила с ним по лугу. Я навёл камеру, чтобы захватить как можно крупнее это действие».
Лиса пытается обобрать свою добычу у орла. Автор: Kevin Ebi.
«Несколько дней назад мне удалось поймать в объектив своей камеры драматический акт воровства средь бела дня. Я видел, как орёл украл зайца у молодой рыжей лисы».
Наглый орёл всё ещё пытается отобрать добычу у лисы, поднимая рыжую в воздух. Автор: Kevin Ebi.
Не теряя надежды, лиса пытается отобрать свою добычу у орла. Автор: Kevin Ebi.
В попытке отвоевать свой кусок. Автор: Kevin Ebi.
Отчаянное сражение длилось всего восемь секунд. Автор: Kevin Ebi.
Лиса, наконец осознав, что ей не выиграть в этой битве, сдалась и упала на землю. Автор: Kevin Ebi.
Несмотря на жёсткую посадку, никаких травмы животное не получило. Автор: Kevin Ebi.
Осси Сааринен – фотограф, снимающий животных, в основном очаровательных лис. И, судя по всему, рыжие бестии его нисколько не бояться, а напротив, охотно позируют перед камерой.
По материалу сайта mymodernmet.com
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