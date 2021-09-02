Фотографу посчастливилось снять удивительную историю, как орёл и лиса не поделили зайца. Автор: Kevin Ebi.

Лиса с честно пойманной добычей. Автор: Kevin Ebi.

Лиса пытается обобрать свою добычу у орла. Автор: Kevin Ebi.

Автор: Kevin Ebi. Наглый орёл всё ещё пытается отобрать добычу у лисы, поднимая рыжую в воздух.Автор: Kevin Ebi.

Не теряя надежды, лиса пытается отобрать свою добычу у орла. Автор: Kevin Ebi.

В попытке отвоевать свой кусок. Автор: Kevin Ebi.

Отчаянное сражение длилось всего восемь секунд. Автор: Kevin Ebi.

Лиса, наконец осознав, что ей не выиграть в этой битве, сдалась и упала на землю. Автор: Kevin Ebi.

Несмотря на жёсткую посадку, никаких травмы животное не получило. Автор: Kevin Ebi.