Легендарному Вудстоку 50 лет: Как в 1969 года проходил легендарный рок-фестиваль, ставший символом п

Поле, где успели припарковаться первые счастливчики.

Это был настоящий праздник музыки и любви.

На фестиваль съезжались люди со всех концов страны.

Люди спасались от дождя чем могли.

Дождь размыл поля и дороги.

На поле была жуткая грязь и лужи.

На Вудстоке царила волшебная атмосфера гармонии.

Некоторые зрители были весьма экстравагантны.

По задумкам организаторов фестиваль должен был обладать местным колоритом.

Еду готовили сотни добровольцев.

Плохая погода никому не испортила настроения.

Заниматься надо любовью, а не войной!

Людей объединяло колоссальное ощущение счастья и удовлетворённости.

Конец эпохи хиппи.

Поле затоптали и оставили просто горы мусора.

Приходилось сидеть прямо в грязи.

Поговаривали, что миролюбивость участников фестиваля обеспечили психоделические наркотики.