Как советский студент дорабатывал после американцев автоматы для продажи газированной воды

Появлению вендинговых автоматов поспособствовал студент-пятикурсник. /Фото: brinmax.ru

Автоматы с газировкой были очень популярны. /Фото: yaustal.com

Хрущёв привёз из Америки не только кукурузу, но и идею вендинговых автоматов./Фото: i-fakt.ru

Газировкой именно из такого сатуратора наслаждалась одна из героинь знаменитого советского фильма в исполнении Фаины Раневской. /Фото: shadrinsk.net

Оказалось, что американская задумка нуждалась в доработке. /Фото: kv.by

Советский студент Гари Гамуля (на переднем плане). /Фото: rg.ru

За успешный дипломный проект простого студента его заочно благодарили все граждане СССР. /Фото: shkolazhizni.ru