Как советский студент дорабатывал после американцев автоматы для продажи газированной воды

Многие при просмотре советских фильмов продолжают ностальгировать по вкуснейшей газировке, которую можно было купить за монетку в вендинговом автомате. Вот только мало кто знает о том, как именно они появились. А ведь их история по-настоящему интересна: несмотря на то, что основную технологию Хрущёв привез из Америки, ключевой фигурой, который сделал возможным появление легендарных автоматов на улицах, оказался обычный советский студент.
Появлению вендинговых автоматов поспособствовал студент-пятикурсник. /Фото: brinmax.ru
Первые вендинговые автоматы, которые выдавали газированные напитки, появились 28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который располагался в Харькове на улице Сумской. Собственно, это и неудивительно, ведь именно тамошний завод создавал эти гаджеты. Популярность автоматов росла как на дрожжах, и очень быстро они стали частью уличных пейзажей большинства городов Советского Союза. Однако их появлению предшествовала весьма занимательная история.
Автоматы с газировкой были очень популярны. /Фото: yaustal.com
Справедливости ради, стоит отметить, что идеи приспособления агрегата под названием сатуратор, который призван насыщать воду углекислым газом, под нужды граждан высказывались ещё в довоенное время. Однако реальному их распространению поспособствовала поездка Никиты Сергеевича Хрущёва в Соединённые Штаты Америки. Там ему показывали десятки образцов развития западной промышленности, среди которых оказались и те самые автоматы для продажи газировки. Задумка настолько понравилась первому секретарю партии, что он захотел воплотить её в жизнь и в Советском Союзе.
Разработку автоматов поручили специалистам СКТБ Харьковского завода «Механолит», которое специализировалось, в частности, на производстве холодильного оборудования для лёгкой промышленности. К слову, они должны были создать агрегаты для реализации целого ряда фасованной продукции, а не только автоматы для продажи газировки. Но именно последние должны были заменить уже существующие на улицах советских городов сатураторы, которые требовали обслуживания со стороны продавца.
Газировкой именно из такого сатуратора наслаждалась одна из героинь знаменитого советского фильма в исполнении Фаины Раневской. /Фото: shadrinsk.net
Вот только возникла проблема: если основной принцип работы автоматов был советским инженерам известен, то вот, например, саму систему насыщения газом и охлаждения воды необходимо было придумывать с нуля. Доподлинно неизвестно, почему так произошло: Хрущев не привёз достаточно технической документации, или сами американцы решили не раскрывать всех секретов, но факт остаётся фактом - неполная технология работы автомата требовала доработки. И придумал её, как ни странно, студент пятого курса холодильного факультета Одесского технологического института пищевой и холодильной промышленности.
Оказалось, что американская задумка нуждалась в доработке. /Фото: kv.by
Звали его Гари Гамуля, а в Харьков на завод «Механолит» он попал по распределению для прохождения преддипломной практики. Инициативный студент не просто решил работать над проблемой наравне с другими инженерами, но и посвятить данной разработке свой дипломный проект. Сам Гари Гамуля о начале своей работы говорил так: «Принцип работы автомата газированной воды в основном был известен. Необходимо полностью автоматизировать все процессы охлаждения и газирования воды, приема монет и выдачу заданной дозы воды и сиропа в стеклянный или бумажный стакан. Специальным заданием была разработка принципиально новой эффективной системы охлаждения и насыщения воды углекислым газом. Автомат должен был работать круглосуточно с апреля по октябрь на открытом воздухе и круглогодично в закрытых помещениях во всех климатических зонах СССР».
Советский студент Гари Гамуля (на переднем плане). /Фото: rg.ru
И с поставленной задачей студент Гамуля справился на отлично, о чём свидетельствуют, как минимум, два факта: во-первых, свою дипломную работу в июне 1958 года он защитил на наивысший балл, а во-вторых, тогда же председатель дипломной комиссии объявил о содержании телеграммы, которая пришла из Харьковского Совнархоза: «Поздравляем Гамулю Г.Д.! Автоматы газированной воды «Харьков» приняты государственной комиссией и рекомендованы к серийному производству».
За успешный дипломный проект простого студента его заочно благодарили все граждане СССР. /Фото: shkolazhizni.ru
Автоматы по продаже газированной воды оказались настолько востребованы, что выпускать их силами только одного производства уже не получалось. Поэтому со временем они стали изготовляться и на других заводах, но как бы не менялся их внешний вид, их всё равно проектировали на базе автоматов «Харьков» и укомплектовывали холодильными агрегатами, которые серийно производили на харьковском заводе «Механолит».
