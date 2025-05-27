Зачем пираты на кораблях держали попугаев: разбойники преследовали корыстную цель

Зачем пиратам на кораблях попугаи/ фото: za.pinterest.com, rutube.ru
Черная метка, широкие рейтузы с лентами, плащ, шляпа-треуголка, борода и, конечно, огромный попугай на плече — так мы привыкли представлять себе самого обычного морского разбойника. Именно такой классический стиль пирата часто описывают в литературных произведениях и показывают в кино. Причем, экзотическая птица является главным другом и помощником. Но, на самом деле, это не так. Попугай на корабле нужен для других целей. Причем, не самых добрых...
1. Классический образ в популярных произведениях
Классический образ пирата был придуман в художественных произведениях/фото: m.lenta.ru
В романе писателя из Шотландии Роберта Стивенсона «Остров сокровищ», который был опубликован в 1883 году, наиболее удачно передан классический образ европейского пирата. Главного героя звали Флинтом и он постоянно носил на своем широком плече большую оранжевую птицу семейства попугаевых.
2. Незаконные способы заработка
Пираты имели нестабильный доход и нужно было постоянно придумывать новые способы/ фото: za.pinterest.com
Ни для кого не секрет, что пираты промышляют исключительно нападениями на морские судна, грабежами и прочими незаконными способами заработка. Такая работа в открытом море считалась очень опасной и часто зависит лишь от пиратской удачи. Получить во время нападения купюры, золото или драгоценные украшения удавалось редко — доход был нестабильным и им приходилось придумывать другие источники получения денег. Разбойники соглашались осуществлять перевозку даже контрабанды на своем водном транспорте, торговали заморскими товарами, которые они могли найти на необитаемых островах. Одним из таких товаров были мартышки и птицы с красивым оперением.
К сожалению, пернатые пользовались спросом у состоятельных людей. А где есть спрос, там и есть предложение. На суше попугаи стоили «бешеных» денег, поскольку городскому торговцу было невозможно его достать.
3. Зачем покупали попугаев в Старом Свете
Портрет художника Филип Алексис де Ласло/ фото: pinterest.com
Находящиеся на пиратских кораблях попугаи были не любимыми питомцами и верными друзьями, а лишь дорогостоящим товаром, который охотно покупали. Но зачем? Тропические птицы в европейских странах становились показателем социального статуса. Часто их отлавливали на Карибских островах и побережье Мексики, а продавали на птичьих базарах Англии. Самым популярным был Лиденхолл, крытый рынок в центре Лондона. Он был открыт в середине 14 века и специализировался только на продаже птиц. Именно здесь удавалось заключить самую выгодную сделку и выручить крупную сумму денег за заморское «чудо в перьях».
В качестве подтверждения того, что попугаев активно перепродавали служат картины 17 века. В это время была мода среди богачей заказывать портрет с милой птичкой. Позволить такую роскошь могла только элита. А чтобы попугаи не улетали, а изящно позировали, к их лапе привязывали цепочку, с помощью которой можно было ими легко управлять.
4. Мореплаватели привозили попугаев в качестве подарка
Попугай был дорогим подарком для особых персон/ фото: travelask.ru
Если верить исторической литературе, то красивых птиц с желтым, зеленым и красным окрасом отлавливали не только пираты, но и опытные мореплаватели. К примеру, Христафор Колумб. Есть такая теория, что испанец в качестве презента привез зеленого амазона самой королеве Кастилии Изабелле Католичке. Она была в восторге от такого питомца.
А капер из Англии Уильям Дапир в середине 17 века вел дневник мореплавателя. Он подробно описал, как хотел взять несколько попугаев на борт во время прогулки вдоль мексиканского побережья. Птицы привлекли его внимание своим ярким оперением и общительностью.
Для того чтобы поймать редкую птицу, мореплаватели придумали ловкий трюк. Они отлавливали одну особь, заходили на корабль и держали ее в руках до тех пор, пока на ее крик не слетится вся «семья», которая вскоре оказывалась запертой в клетке. Попугаи являются социальными пернатыми — их природные инстинкты стали работать против них в руках человека.
5. Самые популярные для отлова птицы
Длина попугая ара достигает почти одного метра/ фото: pinterest.com
Все пойманные птицы безопасно перевозились в клетках на кораблях. В порту их встречали торговцы, которые с удовольствием их покупали и перепродавали. Самой дорогой птицей семейства попугаевых был ара. Он отличался огромным размером тела (длина от головы до хвоста 90 сантиметров), красочным оперением, способностью к воспроизведению речи человека и невероятной харизмой. И, несмотря на выгодные сделки, были такие пираты, которые за время хождения по морям, привыкали к красивой и умной птице.
Разбойники оставляли попугая, который смог завоевать внимание и любовь своей общительностью и интеллектом. Для него не нужно было заготавливать большие запасы семян и орехов, а хранить их можно было прямо на корабле годами. На борту он мог веселить экипаж, выполнять трюки и заучивать простые слова. Но это были единичные случаи, скорее, исключение, чем пиратское правило.
6. Почему попугай сидит именно на плече у пирата
Попугай на плече придавал большого статуса пирату/ фото: travelask.ru
Помимо заморской птички на борту у пиратов водились кошки. Они были нужны для ловли корабельных мышей и крыс. Также можно было встретить собаку. Она была нужна для охраны экипажа. А вот попугай придавал своему хозяину высокий статус. А чтобы его гордо продемонстрировать пернатого приучали сидеть на плече. Вот и повелось в народе представлять пирата с попугаем на плече - такой художественно-исторический прецедент.
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