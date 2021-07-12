Секреты «Четырех сезонов» Джузеппе Арчимбольдо - феноменального художника XVI века

В этом году исполнилось почти 430 лет со дня смерти Джузеппе Арчимбольдо - итальянского художника, известного своими оригинальными портретами из фруктов, овощей, цветов и рыб. Джузеппе так мастерски изображал эти предметы на холсте, что вся их совокупность образовывает узнаваемое сходство портретной тематики. Искусство Арчимбольдо, как самого радикального и экстравагантного представителя стиля маньеризма, примечательно и тем, что он выдвинул тему параллели между человечеством и миром природы за новые пределы.
Жанр портретной живописи был одним из доминирующих на протяжении многих веков. Однако, в XVI веке Джузеппе Арчимбольдо предоставил собственное видение этого жанра, объединив его с натюрмортом и удивив современников своими экстраординарными композиционными решениями.
Знакомство с Максимилианом II
Картины Арчимбольдо были сложными композициями, богатыми как парадоксом, так и аллегорией. Учитывая странное представление Джузеппе о человеческой фигуре, среди ряда искусствоведов идут споры о том, являются ли полотна мастера результатом невменяемого ума или же навеяны эпохой Возрождения, известного своими загадками, символами и новшествами.
Арчимбольдо начал создавать эти причудливые произведения искусства, работая при императоре Максимилиане II. В качестве подарка правителю Арчимбольдо создал две свои самые знаменитые серии: «Времена года» и «Элементы». Максимилиан активно поощрял творчество Арчимбольдо, предоставив художнику доступ к своим коллекциям редкой флоры и фауны, чтобы он мог создавать фантастические лица из природных образцов, которые он наблюдал. Передавая различные времена года через образы человеческих форм, эти коллекции из четырех частей демонстрируют его творческий подход к представлению и олицетворению природы.
«Четыре сезона»
Его серия картин «Четыре сезона», в которой сменные сезоны изображались как серии портретов, составленных из сезонных растений, была особенно популярна. Максимилиану II они понравились настолько, что он заказал второй набор у Арчимбольдо в 1573 году в качестве подарка Августу, курфюрсту Саксонскому.
Эта серия полотен является ярким проявлением маньеризма, которая подчеркивает тесную связь между человечеством и природой. Каждая картина представляет один из сезонов и состоит из тех предметов, которые характеризуют это конкретное время года.
⦁ Весна - улыбающаяся молодая женщина. При внимательном рассмотрении видно, что ее кожа, волосы и одежда - всего лишь иллюзия, и что женщина на самом деле состоит из лепестков и стеблей весенних цветов, которые представлены в мельчайших деталях. Ее лицо состоит из розового и белого цветов с носиком бутона лилии и ухом тюльпана. Волосы состоят из великолепного множества разноцветных цветов, а ее платье представляет собой коллекцию зеленых растений и белого ерша с цветами.
⦁ Лето состоит из сезонных фруктов и овощей, чьи яркие цвета выделяются на темном фоне. Улыбающееся лицо убеждает зрителя в теплой доброжелательности столь же теплого солнечного сезона. На широком, жестком воротнике художник деликатно написал слова «Джузеппе Арчимбольдо - Ф.» F обозначает fecit («он сделал это»). Это способ мастера подтвердить подлинность своего произведения искусства. На плече - дата написания картины 1573 год.
⦁ Осень показывает человека, чье тело представляет собой сломанную бочку, а лицо состоит из груши (нос), яблока (щека), граната (подбородок) и гриба (ухо), все созревшие до разрыва. Это голова довольно плотного взрослого парня и состоит из осенних предметов. Осень демонстрирует плодородие.
⦁ Зима - последняя картина в серии «Четыре сезона», которую Арчимбольдо написал в 1573 году. Это старик, завернутый в соломенную циновку (толстый соломенный коврик защищает старика от холода), с потрескавшейся корой (морщинистая кожа), частично отделенной от дерева, обломанными ветвями и набухшим грибом (рот). Его глаз уже скрыт в глубокой трещине в коре, а ухо является ничем иным, как остатком обломанной ветви. Однако зима у Арчимбольдо не столь сурова: здесь есть и элемент комфорта. На сломанной ветке свисают апельсин и лимон: своими светящимися цветами они дарят тепло этой безрадостной атмосфере. Если приглядеться к циновке, мы можем заметить герб. Именно так художник указывал заказчика картины - Императора.
Императору Максимилиану II, эти серии полотен понравились настолько, что он заказал второй набор в 1573 году в качестве подарка Августу, курфюрсту Саксонии. В качестве еще одного выражения своей признательности Император принял участие в фестивале в 1571 году под руководством Арчимбольдо, на котором он и другие члены его двора были одеты в образы времен года.
«Четыре стихии» Арчимбольдо
Кроме того, четыре портрета в более поздней серии «Четыре стихии» Арчимбольдо (1566) - Воздух, Огонь, Земля и Вода - соотносятся с весной, летом, осенью и зимой соответственно. Общий эффект этих двух серий заключается в том, что император Священной Римской империи Максимилиан II (который заказал оба набора картин) воздействует на все на земле вплоть до ее природных сил. В аллегориях четко указано, что под мирным и успешным управлением такие разрозненные элементы и конкурирующие силы могут быть объединены в единое целое. Более того, объединяя предметы и существа в лица, Арчимбольдо демонстрирует, как Император превращает хаос в гармонию.
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