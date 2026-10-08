С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Как отбелить постельное бельё с помощью простых средств

Отбелите постельное белье с помощью народных средств, доступных каждому! Постельное белье освежится, пятна удалятся, а белоснежный цвет восстановится.

Как отбелить постельное бельё с помощью простых средств

Для этого способа вам необходимо подготовить перекись водорода 3 % и нашатырный спирт (аммиак). Нужно взять 100 мл каждого средства. Перекись обычно продаётся в аптеке уже во флаконах по 100 мл, этим же флаконом удобно отмерить аммиак, если вы купили 1 л.



Как отбелить постельное бельё с помощью простых средств

Насыпьте обычное моющее средство + в отсек для порошка добавьте 100 мл перекиси и 100 мл аммиака. Запустите цикл обычной стирки. Хорошо, если будет замачивание + доп. полоскание.

Как отбелить постельное бельё с помощью простых средств

Белье значительно освежится и отбелится!

Как отбелить постельное бельё с помощью простых средств

Ссылка на первоисточник
Бельё
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым