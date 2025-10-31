С нами не соску...
Скорлупа слетит сама: что нужно добавить в воду при варке яиц



Вареные яйца – наиболее быстрый и доступный способ приготовить питательный завтра. Правда у варенных яиц есть один большой недостаток: никто не застрахован от плохо счищающейся скорлупы. Для того, чтобы жесткий покров вареного яйца буквально слетал сам, во время варки в воду следует кое-что добавить.
Данный ингредиент также позволить серьезно улучшить вкусовые качества продукта.

Яйца кладутся в холодную воду. /Фото: pipla.ru.

Яйца кладутся в холодную воду. /Фото: pipla.ru.

 

Итак, для того чтобы получить вкусный и сытный завтрак, недостаточно просто взять, забросить несколько яиц в воду и сварить. Важны правильные ингредиенты и надлежащая методика. В первую очередь помимо яиц и воды нужно подготовить также соль и белый уксус. Последние два ингредиента при правильном использовании позволят добиться сразу двух нужных эффектов. Во-первых, они значительно упростят процедуру последующей очистки яиц от скорлупы. Во-вторых, они сделают желток нежнее, а белок мягче и приятнее на вкус.

 
Понадобится уксус. /Фото: очагвдоме.рф.

Понадобится уксус. /Фото: очагвдоме.рф.


 

Сначала наливаем в кастрюлю некоторое количество холодной воды, после чего кладем в нее яйца. В таком положении оставляем их примерно на 5-10 минут. Можно также хорошенько помыть их. Следом добавляем в воду несколько хороших щепоток соли. Количество зависит от объема воды, однако чаще всего это 0.5-1 столовая ложка. Далее кастрюля с яйцами выставляется на огонь.

 
Яйца вариться 5 минут. /Фото: boombate.com.

Яйца вариться 5 минут. /Фото: boombate.com.

 

Сначала вода доводится до кипения, после чего следует скрутить огонь до минимального уровня и продолжить варить яйца еще примерно 5 минут.
Когда срок выйдет, огонь полностью выключается, однако кастрюля остается стоять нетронутой еще на 3-5 минут. В это время берем подготовленный белый уксус и одну ложку субстанции в новую кастрюлю с холодной водой. Туда же перекладываем сваренные яйца. Суть в том, что уксус вступит в химическую реакцию с кальцием и сделает скорлупу крайнее ломкой и податливой. Как только яйца остынут, их можно будет почистить без какого-либо труда.

 
Чиститься буду легко. /Фото: ya-kulinar.ru.

Чиститься буду легко. /Фото: ya-kulinar.ru.


 

источник

