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Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

Современный купальник имеет увлекательное наследие. В прошлом женщины носили купальные костюмы, которые покрывали почти каждый сантиметр их тела, но в течении долгих лет купальники превратились в бикини, которые мы носим сейчас.

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

Но многие современные купальники вдохновлены стилями из 1950х годов.

Вот 13 самых культовых купальников, которые оказали огромное влияние на историю пляжной моды.



Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

Первый бикини, созданный в 1946 году.

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

В 1948 году Элизабет Тейлор позировала для портрета в закрытом купальнике.

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

Актриса Брижит Бардо в бикини в фильме 1952 года «Девушка в бикини».

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

Купальник, который носила Мэрилин Монро в 1950-х и 1960-х годах, стал классикой.

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

В 1962 году Урсула Андрес носила это потрясающее бикини в фильме «Доктор Ноу», первый фильм о Джеймсе Бонде.

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

В 1965 году актриса Салли Филд позировала в бикини с высокой талией.

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

Фарра Фосетт стала иконой после романа «Ангелы Чарли» в 1976 году.

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

Кэрри Фишер носила потрясающий бикини в фильме 1983 года «Звездные войны: Эпизод VI — Возвращение джедая».

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

Памела Андерсон произвела впечатление на всех, когда в 1995 году предстала в красном закрытом купальнике в «Спасатели Малибу».

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

Бикини Рэйчел МакАдамс в «Дневнике памяти» в 2004 году было культовым.

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

Бейонсе появилась в красочном бикини на обложке журнала Sports Illustrated’s swimsuit в 2007 году.

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

В 2007 году Тайра Бэнкс, обладающая тогда пышными формами, предстала в этом купальнике.

Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

В 2016 году Эшли Грэхем сделала историю, став первой моделью плюс сайз, украсившей обложку Sports Illustrated’s.

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