Какие продукты и блюда в прошлом были популярными, а сегодня их днём с огнём не сыщешь

Люди постоянно стремились разнообразить свой рацион, и при этом сделать блюда более простыми в приготовлении. Поэтому совершенно логично, что в разные годы на столах стоят разные яства. Правда, что-то по ходу истории трансформируется, но остаётся, а какие-то вкусности, которые ранее были совершенно обыденными, сегодня большинству людей вообще не известны.
Еда в прошлом была совсем другая, и многое из тех блюд было утеряно. /Фото: vk.com
В далёком прошлом люди много времени уделяли тому, чтобы иметь возможность сохранять еду как можно дольше. Особенно актуально это было для тех, кто отправлялся в путешествия или просто по долгу службы не мог постоянно пополнять запасы свежими продуктами. Прежде всего, от возможностей иметь нормальную пищу, хранимую месяцами, зависели моряки. Поэтому от них сохранилось множество лайфхаков, как продлить срок годности еды.
Морякам приходилось буквально изобретать себе рацион. /Фото: newcoin.ru
Одним из самых ярких примеров была солонина - мясо, которое засаливали фактически до состояния твёрдых суховатых кусков. Соли использовали просто огромное количество, и приятным на вкус получившийся продукт назвать было трудно. Однако главную функцию этот процесс выполнял, и мясо можно было возить с собой месяцами в больших количествах, без страха, что оно испортится. Справедливости ради, некоторые солонину делают и сегодня, но уровень засола там намного слабее. А вот оригинальный вариант моряков и солдат уже нигде не используется за ненадобностью.
Не менее интересным вариантом блюда, которое обеспечивало возможность многомесячного хранения сдобы, были так называемые корабельные сухари. Смысл этого блюда в том, что из простенького теста, куда входила только мука, соль и немного воды, в печи часами на низкой температуре готовили нечто, похожее на бисквит, но доводили его до состояния сухарей. В итоге получались лепёшки, которые могли прокормить команду на протяжении долгого времени. По аналогии с солониной, сегодня это блюдо не делают, однако рецептура сохранилась с некоторой трансформацией: если кому-то хочется узнать, что из себя представляли эти корабельные сухари, можно купить в магазине галеты.
Корабельные сухари - прародитель современных галет. /Фото: read-and-eat.livejournal.com
Впрочем, и на суше были блюда, которые позволяли существенно сэкономить время на приготовление, а потом хранить блюдо на протяжении определённого времени. Так, американские колонисты в 18 веке не всегда могли пополнить запасы свежих овощей для того же супа. Поэтому придумали технологию, которая отдалённо напоминает современные полуфабрикаты. Речь идёт о портативном супе - бульоне, который вываривали на медленном огне больше суток. За это время мясо вытаскивалось, жидкость уваривалась, и на выходе получалась масса, застывающая в твёрдое желе без желатина. Такой продукт делили на порции, а потом просто добавляли в горячую воду, чтобы получить сытный обед.
Часто портативный суп делали из костного бульона. /Фото: kp.ru
Некоторые же продукты мы сегодня знаем, но в сильно изменённом варианте, а вот их оригинальная рецептура со временем ушла в историю. Оказывается, известный во всём мире кетчуп первоначально вообще не имел в составе томатов. А всё потому, что изначально кетчупом был густой грибной соус, который готовили с добавлением различных специй. Этот продукт любили есть с мясом, особенно со стейками. К слову, англичане до сих пор готовят грибной кетчуп, однако это, скорее, исключение из правил, и по всему миру об этом рецепте даже не догадываются.
Современная модификация грибного кетчупа. /Фото: gastronom.ru
На отечественных просторах тоже очень сильно изменилась традиционная кухня, и целый ряд блюд потеряли тот вкус, который был для них привычен всего пару столетий назад. Например, так можно сказать о пирогах: на первый взгляд, это выглядит странно, однако сегодня столь популярное блюдо начиняется совсем другими продуктами, нежели ранее. Так, когда-то популярной начинкой была визига, а сейчас многие даже не знают, что это такое. Также в пироги часть шла печень налима, а тесто делали из черёмуховой муки - сегодня такие ингредиенты на столе среднестатистического гражданина и представить-то трудно, не то, что увидеть.
Русская кухня тоже сильно видоизменилась, даже если речь идёт о пирогах. /Фото: ru.pinterest.com
Помимо этого, в современной кухне сильно ограничен ассортимент дичи, что тоже логично, исходя из промышленных масштабов производства мяса домашних животных. А вот несколько веков назад люди частенько ели куропаток, рябчиков и фазанов, а в допетровские времена ели даже лебедей и павлинов. Впрочем, последних готовить запретили, и до нас не дошли даже рецептуры. Что уж говорить о, к примеру, античных временах, когда люди ещё сильнее зависели от дикого мяса - если приготовление голубей на ужин представить ещё можно, то вот в факт, что блюдом могли стать даже дрозды, современному человеку верится с трудом, хотя в те времена это было нормой.
Дичь раньше готовилась повсеместно, а сегодня - в основном в специализированных ресторанах. /Фото: livejournal.com
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