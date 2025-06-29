Какие продукты и блюда в прошлом были популярными, а сегодня их днём с огнём не сыщешь

Еда в прошлом была совсем другая, и многое из тех блюд было утеряно. /Фото: vk.com

Морякам приходилось буквально изобретать себе рацион. /Фото: newcoin.ru

Солонина для моряков из прошлого сегодня не попадается. /Фото: warspot.ru

Корабельные сухари - прародитель современных галет. /Фото: read-and-eat.livejournal.com

Часто портативный суп делали из костного бульона. /Фото: kp.ru

Современная модификация грибного кетчупа. /Фото: gastronom.ru

Русская кухня тоже сильно видоизменилась, даже если речь идёт о пирогах. /Фото: ru.pinterest.com

Дичь раньше готовилась повсеместно, а сегодня - в основном в специализированных ресторанах. /Фото: livejournal.com