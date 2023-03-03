В чём загадка Леонардо Ди Каприо и почему он был обречён стать популярным актёром

Казалось бы, после стольких лет работы в Голливуде о нем все известно. Тем не менее, актер остается загадкой.
Более 20 лет тому назад польскому режиссеру Агнешке Холланд удалось узнать актера ближе на съемках ее картины «Полное затмение», основанной на пьесе Кристофера Хэмптона о французских поэтах Артюре Рембо и Поле Верлене. По ее словам, уже тогда было понятно, что Ди Каприо был прирожденным артистом, инстинктивно чувствующим все нюансы актерской игры на большом экране.
Бесстрашие в выборе ролей
Действие фильма разворачивается во Франции в XIX веке, Верлен одержим Рембо, который моложе его на десять лет. В их драматических отношениях было все: эмоциональная зависимость, литературные амбиции, неумеренные возлияния абсента и интим.
Предполагалось, что роль Рембо сыграет чрезвычайно талантливый молодой американский актер Ривер Феникс, однако этот кумир подростков скончался в 23 года от передозировки наркотиков.
Как вспоминает режиссер Агнешка Холланд, ей хотелось, чтобы Рембо сыграл Ди Каприо. «Леонардо всегда был бесстрашен в выборе ролей, — рассказывает она. — Ему было интересно идти неизведанными тропами и открывать для себя новое».
«Его отец Джордж, имевший на Леонардо огромное влияние, очень любил Артюра Рембо. Он даже был редактором книги про абсент, который был популярен в литературных кругах Парижа. Джорджу не могло даже в голову прийти, что его сын откажется от этой роли», — продолжает режиссер.
По ее словам, она пошла в книжный магазин и нашла там футболку с изображением Рембо. Молодой поэт выглядел точно как Ди Каприо. Агнешка Холланд отправила футболку агенту артиста, так началась их совместная творческая работа.
Сам предмет фильма — отношения двух поэтов, а также постельные сцены между Рембо и Верленом, которого играл британский актер Дэвид Тьюлис, не были особенно подходящими для Леонардо, восходящего кумира американских подростков.
Полное перевоплощение
«Леонардо тогда было около 19 лет. Но он не произвел на меня впечатления новичка, — рассказывает режиссер Холланд. — Уже тогда он был одним из наиболее зрелых артистов из тех, с кем мне приходилось работать. О том, что он еще совсем молод, мы вспоминали, когда видели его в перерывах между съемками: он, например, мог дурачиться и капризничать по поводу того, что ему заказать на обед или ужин, или по другим поводам».
«Но я видела его игру в фильмах „Жизнь этого парня“ вместе с Робертом де Ниро или в картине „Что гложет Гилберта Грейпа“ (оба фильма сняты в 1993 году). Он был, несомненно, очень талантлив. После смерти Ривера Феникса Леонардо стал самым удивительным из молодых актеров его поколения. Без него мне не удалось бы снять свой фильм», — говорит Агнешка Холланд.
«В самом начале картины Рембо 16 лет, и мне нужно было, чтобы у зрителей не возникало в этом сомнений. Леонардо прекрасно это удалось, но одновременно он был не по летам зрелым. Я не смотрела свой собственный фильм долгое время, но недавно показала его своим студентам и была вновь потрясена его игрой. Мне кажется, это одна из лучших его ролей, — рассказывает режиссер. — Сегодня сюжеты про геев становятся все более популярными. Но в то время сняться в такой роли пареньку из Калифорнии было непросто. Дэвид Тьюлис, сыгравший Верлена, во многом помог Леонардо».
«Из разговоров с Леонардо я поняла, что у него невероятно глубокое эмоциональное воображение. Он становится неким связующим звеном, медиумом, благодаря которому душа персонажа вселяется в его тело», — говорит режиссер.
Агнешка Холланд говорит, что Ди Каприо никогда не был приверженцем классического американского подхода к актерскому искусству — метода, основанного на использовании личных ощущений и опыта артиста в создании внутреннего мира персонажа.
«У Леонардо есть свой прием, который загадочен для всех, кто наблюдает за ним со стороны, даже для режиссера. Как только начинает работать камера, перед нами не Леонардо, а совсем другой человек — персонаж, в которого он полностью перевоплотился», — делится своими наблюдениями Холланд.
Зрелая личность
Стейси Уилсон Хант пишет о Голливуде для американского еженедельника New York Мagazine. По ее мнению, присуждение Леонардо Ди Каприо премии «Оскар» за лучшую мужскую роль связано не только с его игрой в фильме «Выживший».
«Это хороший фильм, но в Голливуде уже не первый год бытовало мнение, что Лео давно уже должен был получить большую награду. За последние десять лет ни один фильм с его участием не был скучным или серым, чего не скажешь о таких актерах как Том Хэнкс или Том Круз или Уил Смит. И вообще, людям нравится Лео, симпатии играют в Голливуде особую роль, когда речь идет о том, кто и в чем побеждает», — говорит журналистка.
«Лео — это тайна, а тайны людям нравятся. Ему каким-то образом удается быть достаточно приватным человеком, несмотря на ряд романов с супермоделями. А в последние годы он стал еще и активистом, это ясно каждый раз, когда он держит речь на публике, — считает Стейси Уилсон Хант. — И он делает это не ради красного словца, Лео отдал миллионы долларов благотворительным организациям, которые защищают окружающую среду».
По мнению американской журналистки, в Леонардо подкупает и то, что в мире кинобизнеса он держится особняком: «В прошлом году я была на одном из мероприятий, организованных Гильдией киноактеров, где Леонардо был отмечен наградой за активную деятельность в гуманитарной сфере. Там не было телекамер, возможно, именно поэтому Лео был очень открыт и расслаблен. Многих по-настоящему тронуло его выступление, в котором он признал, что родители, — кстати, бывшие в зале, — помогли в становлении его характера».
«Его родители были людьми богемы, которые дали ему возможность найти себя. Сразу бросается в глаза, что они остаются очень близкими Леонардо, — продолжает журналистка. — Лео также научился использовать СМИ в интересах благотворительных организаций, которые он поддерживает. Среди его голливудских друзей — актер Марк Руффало, который тоже известен как активист. Несмотря на все это, Леонардо по-прежнему остается загадочной личностью. Он или предпочитает что-то держать в себе, или стал невероятно зрелой личностью».
Леонардо — не сноб
Как говорит режиссер Агнешка Холланд, даже в 1990-х, когда шли съемки фильма «Полное затмение», она была уверена в том, что Ди Каприо не хотел становиться просто кумиром подростков, хотя впереди его ждали «Ромео и Джульетта» и «Титаник».
«Леонардо хотел быть мужественным. Я знаю, что ему не нравилось быть таким по-детски хрупким, почти андрогинным. Мне кажется, что после «Титаника» ему хотелось показать всем, что он — серьезный актер, способный играть большие, значительные роли. Но и в «Полном затмении», и в «Титанике» он невероятно красив. У Леонардо есть дар делать все легко, с юмором и иронией, хотя именно это не нашло особого отражения в «Выжившем».
Как же Агнешка Холланд объясняет то, что Ди Каприо никогда не «сходил с рельсов», как это часто случается с некоторыми его коллегами по Голливуду, слишком рано ставшими знаменитыми и богатыми?
«Мы снимали „Полное затмение“ в Париже, Брюсселе и Джибути, но куда бы мы ни направлялись, было ясно, что он твердо стоит на ногах, — вспоминает Агнешка Холланд. — Он всегда оставался верным своим корням и преданным своей семье. Он уважает людей не потому, что они известны или богаты, а в силу их человеческих качеств. Он не сноб».
«Когда кто-то наделен особым талантом, можно сказать, что это — божье провидение. Конечно, все эти годы он работал над тем, чтобы шлифовать свое искусство. Но если взглянуть на начало его карьеры, даже до „Полного затмения“, талант проявился в нем с самых первых шагов».
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