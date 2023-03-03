В чём загадка Леонардо Ди Каприо и почему он был обречён стать популярным актёром

Казалось бы, после стольких лет работы в Голливуде о нем все известно. Тем не менее, актер остается загадкой.







Более 20 лет тому назад польскому режиссеру Агнешке Холланд удалось узнать актера ближе на съемках ее картины «Полное затмение», основанной на пьесе Кристофера Хэмптона о французских поэтах Артюре Рембо и Поле Верлене. По ее словам, уже тогда было понятно, что Ди Каприо был прирожденным артистом, инстинктивно чувствующим все нюансы актерской игры на большом экране.





Бесстрашие в выборе ролей

Полное перевоплощение

Зрелая личность

Леонардо — не сноб