Табачная мечеть в Дрездене — здание, которое является не тем, чем кажется

Табачная мечеть Йенице в Дрездене является одной из достопримечательностей города, хотя далеко не каждому туристу доводится увидеть ее своими глазами. Все дело в том, что это здание немного за пределами центра города. Однако история, стоящая за этой мечетью, не менее примечательна, чем история Фрауэнкирхе или Цвингера.
Табачная мечеть.
В 1886 году немец с еврейскими корнями Хуго Цитц основал табачную компанию в Дрездене и назвали ее Йенице — так называлась местность в Греции, откуда Хуго транспортировал свой табак. Его бизнес хорошо развивался, так что через 20 лет Цитц был уже готов на следующий шаг — построить собственную табачную фабрику.
Оформление фасада завода плиткой.
Несмотря на наличие достаточных средств для основания фабрики, открыть ее в Дрездене было в то время непросто. По местным законам строить завод в черте города было нельзя. Было два варианта: либо вынести здание завода за черту города, либо замаскировать его так, чтобы оно не выглядело заводом. В конце концов, рядом находился Старый город и резиденция саксонских королей, поэтому портить вид Дрездена индустриальными зданиями было категорически запрещено.
Ненастоящая мечеть.
Так появился самый необычный завод своего времени. Хуго Цитц обратился к архитектору Герману-Мартину Хаммицшу (позже он женился на сводной сестре Адольфа Гитлера), чтобы построить такой завод, который бы не выглядел заводом. Хамицш решил использовать образ мечети, чтобы замаскировать выхлопные трубы под минареты. Сам он никогда не видел мечеть своими глазами, поэтому ориентировался на изображения мечетей из Андалусии и Каира.
Оформление фасада.
В итоге этого сотрудничества получился весьма скандальный проект. Само решение маскировки индустриального здания под религиозное не вызвало поддержки среди архитектурного сообщества. К тому же и в оформлении Хамицш позволил себе «вольности» — впервые в Германии он использовал несущие железо-бетонные конструкции, а в оформлении объединил мавританский стиль и модерн. После нескольких скандалов, Хамицша исключили из гильдии архитекторов Германии.
Ресторан на крыше завода.
Табачная мечеть и правда получилась очень необычным зданием. Снаружи стены здания были щедро украшены плиткой и мозаикой, сочетаясь с цветным бетоном и гранитом. В здании завода было огромное количество окон, а сам купол и вовсе был стеклянным. У основания купола был прикреплен первая и единственная на то время неоновая вывеска — «Salem Aleikum». Именно так называлась марка сигарет, выпускаемая компанией Хуго Цетца.
Купол мечети.
За два года строительство фабрики было окончено. В самые успешные времена на фабрике работало 1500 рабочий, и условия труда у них были на зависть. Все помещения были просторными и светлыми, каждый этаж ежедневно убирался, а на верхнем этаже была огромная столовая с креслами и террасой на крыше, где каждый работник фабрики мог спосойно поесть и отдохнуть во время обеденного перерыва. Работать на этой фабрике считалось престижно.
Йенице - бывшая табачная фабрика.
Во время Второй мировой войны Дрезден, как известно, был почти полностью разрушен. Пострадало также и здание табачной мечети. Треть здания обвалилось, а знаменитая вывеска «Salem Aleikum» и вовсе была уничтожена. В 1953 году это здание использовалось как хранилище для сырого табака. И только в 1990 году после воссоединения Германии завод отреставрировали. Вместо «Salem Aleikum» поставили новую надпись — Yenidze, название компании Хуго Цитца. Сейчас это здание сдается под офисы, а на крыше под куполом разместился ресторан.
Табачная фабрика в Дрездене.
Табачная фабрика.
Стеклянный купол.
Бывшая табачная фабрика.
Достопримечательность Дрездена.
По материалам amusingplanet.com
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