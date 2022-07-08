Не для семейного чтения. Леденящие душу книги, написанные серийными убийцами

У каждого жителя нашей планеты всегда найдется своя история, которую он хотел бы рассказать всему миру. Но что происходит, когда быть услышанным хочет не просто обычный человек, а серийный убийца? Вопрос о том, что происходит в голове у людей, которых можно заслужено назвать настоящими порождениями зла в чистом и неразбавленном виде, терзает многих исследователей, да и просто любопытных жителей нашей планеты.







Что на самом деле было у них на уме, когда они убивали? Раскаиваются ли они в своих поступках? Сегодня мы расскажем вам о леденящих душу книгах, написанных пойманными серийными убийцами, которые позволят читателю погрузиться в неподдельные воспоминания настоящих монстров, полученные из первых рук.



«Пиктон: из первых уст»

«Сын надежды»

«Зекка»