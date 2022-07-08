Не для семейного чтения. Леденящие душу книги, написанные серийными убийцами

У каждого жителя нашей планеты всегда найдется своя история, которую он хотел бы рассказать всему миру. Но что происходит, когда быть услышанным хочет не просто обычный человек, а серийный убийца? Вопрос о том, что происходит в голове у людей, которых можно заслужено назвать настоящими порождениями зла в чистом и неразбавленном виде, терзает многих исследователей, да и просто любопытных жителей нашей планеты.
Что на самом деле было у них на уме, когда они убивали? Раскаиваются ли они в своих поступках? Сегодня мы расскажем вам о леденящих душу книгах, написанных пойманными серийными убийцами, которые позволят читателю погрузиться в неподдельные воспоминания настоящих монстров, полученные из первых рук.
«Пиктон: из первых уст»
Роберт Пиктон вошел в историю как один из самых жутких серийных убийц Канады. Бывший мультимиллионер, получивший в наследство от родителей выгодный бизнес по выращиванию свиней и производству мяса, предположительно убил более 49 женщин, тела которых он скармливал свиньям или бросал в дробилки для мяса.
В феврале 2016 года Пиктон умудрился снова, на этот раз уже из тюрьмы, шокировать общественность, когда на популярном сайте Amazon появилась книга под названием «Пиктон: из первых уст», которая продавалась по 14.99 долларов за экземпляр. Факт публикации мемуаров серийного убийцы, в которых он настаивает на своей невиновности, вызвали громкий общественный резонанс, который очень быстро привлек к одиозной книге внимание издателя. Как оказалось, компания «Outskirts Press», которая напечатала книгу, не знала, что рукопись писал Роберт Пиктон лично, ведь автором автобиографии значился некто Майкл Чилдерс, очевидно, псевдоним человека, которому маньяк умудрился передать свое «творение» из тюрьмы. Издатели извинились перед семьями погибших, и на сегодняшний день продажи книги полностью прекращены.
«Сын надежды»
Печально известный маньяк Дэвид Берковитц, который около года терроризировал жителей Нью-Йорка, успел убить шестерых и ранить еще семерых человек. Преступник заработал себе прозвище «Сын Сэма», благодаря своим бредовым письмам в полицию, которые он подписывал именно таким образом. После ареста маньяк заявил, что убивать ему приказывал Сатана, который разговаривал с ним через черного пса Харви, принадлежавшего его соседу по имени Сэм. Однако надо полагать, в тюрьме Сын Сэма нашел себе другого «отца».
Серийный убийца не только заявил, что во время тюремного заключения он уверовал в Бога и принял Христа в своем сердце, но и опубликовал книгу под названием «Сын надежды», в которой маньяк повествует о том, как он обрел спасение в религии. Хотя сама по себе книга не представляет особой литературной ценности, из-за печальной популярности автора она разошлась внушительными тиражами. Берковитц уверяет, что все вырученные деньги он отдает семьям своих жертв.
«Зекка»
В марте 1997 года город Кобе в Японии потрясли шокирующие своей жестокостью убийства. Не прошло и месяца со дня жестокого убийства десятилетней девочки, как преступник ударил во второй раз, убив 11-летнего мальчика и поместив его отрубленную голову возле дверей школы. Японская полиция вскоре арестовала преступника, которым, к удивлению всех, оказался не взрослый маньяк-педофил, а 14-летний подросток, имя которого власти категорически отказались разглашать. До определенного времени было известно лишь, что убийца полностью признался в своих преступлениях, получил 18 лет тюрьмы и вышел на свободу в январе 2015 года.
А затем на полках магазинов появилась книга под названием «Зекка», которая сразу же оказалась в центре скандала. Автор книги, который так и не назвал своего настоящего имени, но заявил, что именно он несет ответственность за убийства, в подробностях описал жизнь сексуально озабоченного подростка, которому надоело убивать кошек, и он решил переключиться на людей.
Еще более возмутительным оказался тот факт, что мужчина, скрывающийся за выдуманным псевдонимом Сейто Сакакибара, набрался наглости отправить по экземпляру своей автобиографии семьям убитых детей.
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