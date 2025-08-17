Шотландская деревушка на берегу Атлантики, где можно пожить в средневековых избушках

Gearrannan Blackhouse Village – шотландская деревушка, где можно пожить в средневековых избушках. | Фото: gearrannan.com.

Когда-то заброшенная деревня Гирраннан хранит в себе частичку прошлого Внешних Гебридских островов (Gearrannan Blackhouse Village). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.

На берегу Атлантического океана восстановлено 9 домов средневековой деревеньки, жители которой занимались рыбной ловлей и земледелием (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).| Фото: gearrannan.com.

«Черный дом» и домохозяйство одной семьи восстановили в соответствии с многовековыми традициями островитян (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия). | Фото: britain-magazine.com.

Каменные дома и хранилища возводили методом сухой кладки (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).

Во время реконструкции деревни использовали аутентичный материал и методы строительства (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия). | Фото: britain-magazine.com.

В эпоху Средневековья очаг организовывали в центре «Черного дома» (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.

Восстановили и ткацкую мастерскую, где гости могут приобщиться к творческому процессу (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).

В 1970-х годах последние жители деревни покинули свои дома (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).

В любое время года любители неординарного отдыха найдут чем заняться в средневековой деревне с восхитительными пейзажами (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).

Интерьер кухни-столовой, воссозданный в одном из традиционных домиков, преобразованных в музей (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).

Интерьер спальни начала XX века, которая также имеется в музее (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия). | Фото: visitorsguidetoscotland.com.

В апартаментах класса Люкс переплелись средневековые традиции и современный комфорт (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).

На территории атмосферного эко-курорта имеется кафе, где подают традиционные блюда местной кухни (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).