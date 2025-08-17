Шотландская деревушка на берегу Атлантики, где можно пожить в средневековых избушках

На вершине холма с видом на Атлантический океан раскинулась причудливая шотландская деревенька Гирраннан, состоящая из необычных каменных избушек. Несмотря на то, что местные жители ее покинули еще пол века назад, это место в последние годы привлекает любителей неординарного отдыха. Когда-то заброшенная деревня, хранящая частичку прошлого Внешних Гебридских островов, притягивает путешественников, которые могут провести там ночь или две в средневековой обстановке.
Gearrannan Blackhouse Village – шотландская деревушка, где можно пожить в средневековых избушках. | Фото: gearrannan.com.
Когда-то заброшенная деревня Гирраннан хранит в себе частичку прошлого Внешних Гебридских островов (Gearrannan Blackhouse Village). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.
Теперь не нужно изобретать машину времени, чтобы почувствовать на себе, как жили шотландцы несколько веков назад. Чтобы поближе познакомиться с прошлым Шотландии, точнее сказать с тем, как жили средневековые рыбаки, пастухи и крестьяне на Гебридских островах (самая северная точка архипелага, входящая в группу Британских островов), можно смело отправляться в деревеньку Гирраннан (Gearrannan). Этот прибрежный фермерский поселок расположен в уединенной бухте в районе Карлоуэй, на западном побережье острова Льюис. На берегу Атлантического океана, насколько охватывает глаз, простирается суровый ландшафт, среди которого можно увидеть то, что осталось от местных деревень, где жизнь из давних времен идет в другом темпе, и совершенно по особенным правилам, полностью подчиненным бушующей Атлантике.
На берегу Атлантического океана восстановлено 9 домов средневековой деревеньки, жители которой занимались рыбной ловлей и земледелием (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).
Справка: Хотя люди населяли некоторые острова архипелага Внешние Гебридские острова еще в железном веке, но основательные жилища шотландцы начали строить в период 1600-годов. Более трехсот лет люди на этих землях тяжело трудились, чтобы выживать в суровых условиях севера. До принятия Закона о крофтинге 1886 г. (социальная система в Шотландии, основанная на мелкомасштабном производстве продуктов питания) сельские жители и рыбаки платили арендную плату за жизнь на территории страны и Гебридских островах, в том числе. После знаменательного события крестьяне получили гарантию на владения землей, которой у них никогда не было раньше. В результате изменились модели жизни и ведения сельского хозяйства. В этот период начали появляться не только личные или коллективные хозяйства, но и основательные каменные жилища, получившие названия The blackhouses («Черные дома»).
«Черный дом» и домохозяйство одной семьи восстановили в соответствии с многовековыми традициями островитян (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия). | Фото: britain-magazine.com.
На протяжении столетий планировка и технология строительства жилых домов и хранилищ не менялись. Вплоть до 70-х годов прошлого века традиционные каменные жилища состояли из одной комнаты, в которых жила вся семья с домашними животными в придачу. Учитывая, что берег острова скалистый, фундаменты никто не делал. Стены устанавливались сразу на почву (иногда могли делать отмостку). Основным строительным материалом являлся природный камень, которого на островах было предостаточно. При возведении стен использовалась древняя технология сухой кладки (без использования связующего раствора) из-за чего они были очень толстыми.
Каменные дома и хранилища возводили методом сухой кладки (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).
Во время реконструкции деревни использовали аутентичный материал и методы строительства (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия). | Фото: britain-magazine.com.
Фронтоны также выкладывались из камня, а вот в качестве перекрытия использовалась балочная система. Крыши создавались из толстого слоя соломы или сена, которые были прекрасным теплоизоляционным материалом, что совсем немаловажно в условиях Северной Атлантики. В качестве напольного покрытия использовали землю, ее укладывали слой за слоем и тщательно утрамбовывали.
В эпоху Средневековья очаг организовывали в центре «Черного дома» (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия). | Фото: undiscoveredscotland.co.uk.
Восстановили и ткацкую мастерскую, где гости могут приобщиться к творческому процессу (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).
Изначально, в центре единственной комнаты был организован очаг, начиная же с XIX века появились печи, с помощью которых отапливали жилища и готовили еду. В том случае, если дом был очень длинным, могли делать по две печи, которые, как правило, устанавливали по краям здания.
Стоит отметить, что крестьяне, которые занимались скотоводством, домашних животных также содержали в доме, за небольшой перегородкой у дальней стены. Семьи рыбаков оказывались в лучшем положении, не нужно было делить жилище со скотиной. Но, чаще всего, трудоспособные взрослые пропадали по полгода, а то по году на других островах или в море, причем на работу отправлялись как мужчины, так и женщины. Первые –занимались китобойным промыслом, ну а слабый пол довольствовался выловом, засолкой, разделыванием сельди и другой мелкой рыбешки.
В 1970-х годах последние жители деревни покинули свои дома (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).
В любое время года любители неординарного отдыха найдут чем заняться в средневековой деревне с восхитительными пейзажами (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).
Бытовые условия островитян оставляли желать лучшего. До середины прошлого века не было абсолютно никаких удобств. Издревле, источников света были масляные лампы, воду носили из родников, а вот стирали вещи и белье в близлежащем озере. В зимнюю пору женщины устраивали общие постирочные дни. Тогда на берегу разводили костер и грели большими чанами воду, чтобы мокрые вещи мгновенно не покрывались коркой льда.
Водопровод и электроэнергия на Гебридских островах появились лишь в 1949 году, но это обстоятельство не остановило опустение. Жизнь в деревне Гирраннан (как и во многих других) полностью остановилась в 1970-х. К этому времени на островах оставались лишь старики, родственники которых постарались забрать в более цивилизованные населенные пункты, где можно было жить в более комфортных условиях.
Интерьер кухни-столовой, воссозданный в одном из традиционных домиков, преобразованных в музей (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).
Интерьер спальни начала XX века, которая также имеется в музее (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия). | Фото: visitorsguidetoscotland.com.
Казалось, что заброшенные деревни уж точно потеряются во времени, постепенно обветшают и превратятся в руины, как многие другие старинные поселения, которые покинули люди. Но, к счастью, в 1989 году местный фонд Urras nan Gearrannan взялся за восстановление и сохранение деревни Гирраннан, которая считалась историческим памятником. Энтузиастам удалось отремонтировать «Черные дома», превратив их в «средневековые жилища» колоритного эко-курорта Gearrannan Blackhouse Village, доступные для отдыха на выходные или в период отпуска.
В апартаментах класса Люкс переплелись средневековые традиции и современный комфорт (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).
На территории атмосферного эко-курорта имеется кафе, где подают традиционные блюда местной кухни (Gearrannan Blackhouse Village, Шотландия).
По сведениям авторов Novate.ru, каждый восстановленный дом был назван в честь семьи, историю которой бережно собирали и хранили. Для тех, кто желает узнать историю всего острова, есть деревенский музей, где можно увидеть, как жило и чем занималось местное население, включая шедевры мастеров нескольких поколений. Особо творческим натурам предложат принять участие в мастер-классах с традиционным плетением знаменитого твида Харриса. Ну а остальное время можно потратить на прогулки по вересковой пустоши и вдоль побережья, наслаждаясь живописными видами, отправиться на рыбалку или велосипедные туры, посетить кафе, где готовят традиционные блюда прошлых веков, ну а вечером – просто посидеть у камина.
