Дизайнерские приёмы для маленькой квартиры, которые сделают её удобнее

Хотите, чтобы маленькая квартира была удобной, уютной и функциональной? Это не сложно, достаточно знать некоторые нюансы ее обустройства. Novate.ru делится несколько дизайнерскими приемами, которые помогут добиться цели, не обращаясь за помощью к профессионалу.







Прием 1: Складная мебель

Прием 2: Объединение столовой и рабочей зоны

Прием 3: Если техника, то компактная

Прием 4: Обеденная зона на балконе

Прием 5: Шкаф над кроватью

Прием 6: Вертикали

Прием 7: Выдвижное и раскладное

Стол и стулья можно сложитьМы не зря упомянули складные стулья в предыдущем пункте – такая мебель здорово экономит пространство.Например, если у вас часто бывают гости и посадочных мест на маленькой кухне катастрофически не хватает, складные стулья станут отличными помощниками. Вы будете доставать их, когда нужно, а затем вешать на стену, убирать в кладовку или на балкон. То же самое касается и столика. Вместо массивного деревянного стола, который займет процентов 30 комнаты, установите подвесную модель. Такое изделие идеально подойдет для обеда, работы или занятий своим хобби, и вы сможете в любой момент его сложить.Нередко дизайнеры советуют переносить обеденную зону в гостиную, чтобы освободить место на кухне. Увы, такая рокировка возможна не во всех квартирах. Если это как раз ваш случай, обустройте складную или выдвижную столешницу, которая будет «выезжать» из рабочей зоны. Это очень удобное и компактное решение, которое поможет решить проблему отсутствия обеденной зоны.Столешница выезжает из рабочей зоныЕсли вы часто работаете из дома или это ваш единственный офис (привет, фрилансерам), тогда необходимо задуматься о полноценном и удобном рабочем месте. Согласны, в крохотной квартире найти свободный уголок совсем непросто, но если хорошо подумать, можно выкрутиться даже из самой безнадежной ситуации.Например, вы можете работать на кухне, ведь, по сути, вам нужен только ноутбук и стол. Благодаря тому, что один предмет мебели будет выполнять сразу две функции, вы сможете сэкономить место.Конечно, на кухне будет достаточно сложно сконцентрироваться на работе, поэтому необходимо продумать детали, которые помогут сосредоточить внимание на выполнении своих обязанностей. Например, это может быть блокнот для заметок, подставка для ручек, различные органайзеры, календарь с мотивирующими фразами и так далее. После того, как вы закончите с работой, уберите ноутбук, бумаги и другие вещи, застелите стол привычной скатертью, и рабочая зона вновь станет обеденной.Маленькая плита и встроенный холодильник с духовкойУкомплектовать кухню всей необходимой мебелью и техникой, чтобы осталось еще и место для хранения – задача со звездочкой. В голову сразу приходят мысли, что нужно от чего-то отказаться, перенести обеденную группу в гостиную, заменить полноценные стулья складным и так далее. Но это крайние меры. Для начала просто попробуйте уменьшить габариты бытовой техники.Например, если вы живете один или мало проводите время на кухне, вместо полноценной варочной поверхности с четырьмя конфорками установите двухконфорочную модель. Ее будет вполне достаточно для приготовления небольших порций супов, гарниров и пр. также советуем рассмотреть вариант компактной духовки и микроволновки – есть даже модели, который совмещают в себе функции этих двух приборов. Посудомоечную машину тоже лучше выбирать узкую – не 60 см, а 45 см. Если бюджет позволяет, купите встроенный холодильник – он занимает гораздо меньше места на кухне и не создает визуальный шум.Два варианта обеденной зоныМы привыкли, что обеденная зона может располагаться либо на кухне, либо в гостиной, но есть еще один отличный вариант, который хорошо экономит место в квартире. Мы говорим про балкон, где можно сделать барную стойку из подоконника, поставить высокие стулья и наслаждаться трапезой, любуясь видом из окна. Еще один вариант – поставить складной стол и стулья либо табуреты. Если балкон застеклен, столовая может быть там круглогодично, если же нет – то лишь в теплое время года. На лоджии есть розетки? Отлично! Вы можете разместить там еще и чайно-кофейную зону. Конечно, для масштабных застолий с друзьями и родственниками такая крохотная столовая не подойдет, но для одного-двух человек этот вариант весьма комфортный.Шкаф может быть маленьким или большимВ маленькой спальне, как и в любой другой небольшой комнате, должен быть задействован каждый уголок. Пустующие поверхности здесь – это непозволительная роскошь, поэтому хорошо подумайте, как правильно обустроить помещение. Взять, к примеру, место за изголовьем кровати. Там ничего нет? Пора это исправить. Как насчет того, чтобы сделать полноценную систему хранения? В такой шкаф можно будет складывать постельное белье, сезонную одежду, книги и прочие вещи, которые не нужны вам постоянно. Таким образом вы сможете существенно разгрузить квартиру, и при этом не потерять полезную площадь в спальне.Встроенный шкаф до потолка – идеальное решениеНаверняка многие слышали об этом приеме, но почему-то редко используют. Что значит использовать вертикали? В первую очередь, речь идет о стенах. Вместо того, чтобы устанавливать в квартире огромное количество тумб, комодов, журнальных и кофейных столиков, нужно всего лишь встроить шкаф под самый потолок. Как правильно это делать?• Если речь идет о кухне, удобнее всего это делать рядами по горизонтали, а не узкими вертикальными секциями от фартука до потолка.• Если шкаф выше 2.5 метров, установите над ним антресоль. Также можно поставить опускающуюся шлангу, но ей будет неудобно пользоваться на такой высоте.• При выборе шкафа выбирайте модели без выпирающих ручек и декоративных элементов, чтобы он максимально сливался со стеной. Кстати, межкомнатная дверь на пути мебели – это не приговор: ее можно сделать одной из секций шкафа.• Шкафы лучше всего делать в тон стен. Можно, чтобы они отличались по цвету, но незначительно. В этом случае появится ощущение, что мебель слилась с пространством, благодаря чему комната будет казаться больше. По сути, шкафы превратятся в одну из стен и будут служить прекрасным фоном для декора и другой мебели.• Стремитесь к установке шкафов без боковин на виду. Это значит, что мебель полностью должна войти в нишу или занять свободное пространство от стены до стены. Если планировка комнаты не позволяет так сделать, просто достройте перегородку.Ящик удобнее, чем полкаЯщики и полки занимают в шкафу одинаковую площадь, только в первом случае вы можете эффективно использовать все внутреннее пространство, а во втором – только переднюю часть, потому что все, что лежит у задней стенки, комкается и забывается.Поэтому если у вас есть шанс использовать ящики, хватайтесь за него – это намного удобнее и функциональнее. Кстати, мебельщики сейчас предлагают даже нестандартные конструкции. Например, на кухне можно установить бутылочницу – узкий ящик на всю высоту простенка. Там удобно хранить уксус, растительное масло, соусы и пр. А в шкафу можно сделать выдвижные секции для обуви, чтобы все содержимое было хорошо видно.