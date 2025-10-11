Знаменитости и их обновлённые лица

Когда мир увидел последние фотографии Рене Зелльвегер, в сети поднялась буря. Одни пользователи не верили, что это вообще Рене. Другие повторяли, что она неузнаваема и что у неё совсем другое лицо. Тогда-то Рене Зелльвегер и присоединилась к «элитной группе звёзд», которые выглядят совершенно иначе, чем некоторое время назад.

Смотрите фотографии знаменитостей , которые пытались обмануть время.Рене Зелльвегер в феврале 2013 года и в октябре 2014.«Daily Mail» назвало «новое лицо» Тери Хэтчер «замороженным» во времени. Когда недавно звезда «Отчаянных домохозяек» появились на вечеринке, все были в шоке от её лица.Первый раз информация о том, что Меган Фокс использует ботокс, появилась в 2011 году. Тогда ей удалось иронично отшутиться от подозрений. Однако, в ноябре 2014 года на премьере фильма «Черепашки-ниндзя»,её новое лицо вновь вызвало бурные обсуждения. Меган Фокс в 2005 году и 2014 году.Так себя «омолодила» Донателла Версаче . Её фотография в 1998 году и в 2014.От девичьей красоты Кортни Лав не осталось и следа.Николь Кидман в 2013 году официально призналась, что использовала ботокс , но не делала никаких пластических операций. Хотя верится с трудом. Николь в 1992 году и в 2014.Дэрил Ханна в 2001 году и в 2014.Микки Рурк признался, что любительский бокс погубил его лицо, а что ещё хуже, так это то, что он отправился к «плохому парню, чтобы исправить его». Микки Рурк в 1991 году и в 2014.Американская супермодель Дженис Дикинсон призналась в том , что смысл её жизни — это пластическая хирургия. Она вовсе не скрывает, какие части тела улучшила себе с помощью операций.Дженис Дикинсон в 1978 году и в 2014.Линдси Лохан в 2004 году и в 2014. Актриса никогда не призналась в том, что делала пластическую операцию или использовала ботокс, но выглядит она слишком хорошо, чтобы это было правдой.Lil' Kim — эта американская хип-хоп-певица, не признавалась, что изменяла что-либо в своём внешнем виде. Однако, фотографии говорят сами за себя. Lil 'Kim в 2002 году и в 2013.Так изменила себя в «лучшую сторону» Лара Флинн Бойл, актриса, известная своей ролью в телесериале «Твин Пикс»Мелани Гриффит никогда публично не подтвердила информацию об использовании ботокса или проведении пластических операций. Однако её лицо претерпело катастрофические изменения за эти годы. Мелани Гриффит в 1987 году и в 2014.Мэг Райан в 1998 году и в 2013Можете ли вы поверить, что Шер 69 лет? Она не скрывает своей симпатии к разным методам «улучшения красоты». «Пластическая хирургия делает меня счастливой», — открыто заявила певица. Шер в 1966 году и в 2013.