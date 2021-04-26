25 простых, но полезных жизненных лайфхаков для родителей

Быть родителем не самое простое занятие в жизни, но, к счастью, у большинства современных людей есть дома Интернет, в котором можно отыскать немало полезных советов по облегчению жизни любого родителя.

Неважно, большая ли у вас семья или вы являетесь родителем единственного чада, дети это всегда шум-гам, разбитые тарелки и вазы и орущий кот которому, маленький шкодник любя пытается оторвать хвост. Далее вас ждут очень полезные и простые в исполнении советы, которые облегчат жизнь каждому родителю.

Этот милый детский костюм позволяет ребёнку ползать и в тоже время помогать маме с уборкой

Используйте органайзер для обуви в качестве удобного приспособления для закусок, развлечений и игрушек при длительной поездки на автомобиле

Помогите другим людям (и себе) отличить своих близнецов с помощью этих крошечных комбинезонов

Порой бывает сложно заставить своего малыша надеть тёплую шапку, но с помощью этого рыцарского шлема это будет сделать гораздо проще

Дети очень любят переводные татуировки и это можно использовать в свою пользу, сделав своему чаду "татушку" с координатами, на случай если он потеряется

Старые бутылки от лосьона могут быть использованы в качестве насадки на кран, которые помогут ребёнку дотянуться до воды и умыться

С этой чудо-варежкой вы можете не беспокоиться о том, что ваш малыш потеряться на улице

Вырежьте отверстие в соске и поместите в неё пипетку с лекарством для того, чтобы сделать приём лекарств не таким травмирующим

Используйте поролон, а ещё лучше специальное цилиндрическое приспособление для плавания, что позволит предотвратить травмы детских пальцев от захлопнувшейся двери

Сделайте своему малышу настоящий гамак при помощи хорошо тянущейся синтетической ткани и стола

Или, если вы живёте в коттедже, можете соорудить горку из лестницы и картона

Чтобы ваш ребёнок случайно не захлопнул сам себя в ванной, обвяжите ручку обыкновенной резинкой

Чтобы не оставлять малыша одного в манеже вынести его на улицу и накройте тонкой тканью, чтобы уберечь его от палящего солнца

А этот лайфхак поможет даже тем, у кого нет детей, но необходимо разогреть сразу несколько тарелок с едой

Научите своего малыша (и научитесь сами) легко и быстро чистить клубнику

Чтобы растаявшее мороженое не стекало по рукам вашего малыша проденьте палочку в бумажную форму для кекса

Чтобы ваш ребёнок понимал на какую ногу ему следует надеть тот или иной ботинок, наклейте внутри каждого две половинки одной картины

Чтобы предотвратить разливание содержимого стакана с трубочкой из-за постоянного дёрганья её малышом, просто переверните её

Используйте коробку от старого Dvd-диска в качестве пенала для карандашей

Если вы боитесь что ваш ребёнок ночью упадёт с кровати, используйте всё тот же пенопластовый барьер

Чтобы при купании в ванной игрушки вашего чада не расплывались в разные стороны поместите их вместе с вашим малышом в корзину для белья

Когда ваш ребёнок в следующий раз будет пить сок из пакетика покажите ему этот нехитрый способ, который поможет уберечь пакетик от сжимания

Всем у кого есть маленькие дети знакомо частое срыгивание пищи и пятна, которые они оставляют на мебели.

Чтобы избавиться от них для начала протрите насухо мебель, а затем густо смажьте пятно пастой из соды смешанной с водой. Дайте этой субстанции высохнуть, а затем пропылесосьте это место

Когда ваш ребёнок вырастет и ему больше не понадобится его детская кроватка вы можете переделать её в отличный письменный стол

Чтобы уборка не казалась вашему малышу наказанием, превратите её в игру

Чтобы приучить малыша отрывать нужное количество бумаги сделайте ограничитель, который объяснит ему до какого момента необходимо её отматывать