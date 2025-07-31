6 морковных блюд, которые оценят даже скептически настроенные домочадцы

Среди овощей, которые незаслуженно обходят вниманием, стоит отметить морковку. Как часто у вас остается несколько штучек, которые попросту некуда деть? И если вы пока не собираетесь использовать её на суп или другие блюда – тогда ловите подборку рецептов, что можно сделать с морковкой, чтобы удивить домочадцев.
1. Салат с изюмом
Морковный салат. \ Фото: zestfulkitchen.com.
Чтобы сделать морковку более вкусной и пикантной, можно добавить к ней не только сладкие кусочки изюма, но и аппетитные цитрусы, например, апельсины, с помощью которых она заиграет новыми красками.
Ингредиенты:
• Морковка – 2 шт;
• Апельсин – 1 шт;
• Изюм – 55 г;
• Кунжут – 25 г;
• Масло из оливок – 55 мл.
Салат из моркови с изюмом. \ Фото: realsimple.com.
Способ приготовления:
• Морковку тщательно вымыть, удалить шкурку;
• Натереть на самой маленькой тёрке;
• С апельсина удалить шкурку, разделить на дольки и вытащить косточки при наличии;
• Снять белые пленочки, чтобы избежать горечи;
• Разделить на кубики;
• Изюм переложить в миску и залить кипятком;
• Дать постоять около пяти минут;
• В блюдо выложить морковку, следом за ней – апельсин и изюм, с которого стоит слить воду;
• Кунжут предварительно обжарить на сковородке без масла до румяности;
• Посыпать салат;
• Заправить маслом перед подачей.
2. Спринг-роллы
Спринг-роллы. \ Фото: blogspot.com.
Если вам хочется чего-то вкусненького и необычного, например, оригинальной закуски – попробуйте сделать классические спринг-роллы, которые подходят и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
• Бумага рисовая – 7 листочков;
• Морковка – 3 шт;
• Перец красный сладкий – 2 шт;
• Салатные листья – 8 шт;
• Креветки – 25 шт;
• Соус соевый.
Спринг-роллы с морковкой. \ Фото: choosingchia.com.
Способ приготовления:
• Овощи промыть;
• Нарезать тонкой соломкой;
• Бумагу предварительно смочить с помощью прохладной воды;
• Выложить её на стол;
• Промыть салатный лист и выложить на бумагу;
• Следом положить овощи;
• Креветки предварительно отварить до готовности с любыми специями;
• Удалить панцири и накрошить;
• Выложить следом;
• Завернуть маленькими рулетиками;
• Подавать с соусом из сои.
3. Морковные котлеты
Морковные котлеты. \ Фото: nmamilife.com.
Котлеты могут приесться в любой момент, ведь этот банальный мясной продукт очень быстро надоедает. Но что, если мы скажем, что можно сделать их из морковки, чтобы удивить даже тех, кто не любит овощи?
Ингредиенты:
• Морковка – 3 шт;
• Яблоко сладкое – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – пара зубков;
• Манка – 3 ст.л;
• Лимон – половинка;
• Масло подсолнечное – 30 мл;
• Соль, перец;
• Зелень;
• Сухари для панировки.
Котлеты из морковки. \ Фото: v-ego.lv.
Способ приготовления:
• Морковку тщательно промыть и удалить шкурку;
• Натереть на самой большой тёрке;
• Яблоко вымыть, снять шкурку и удалить сердцевину;
• Натереть следом на такой же тёрке, как и морковку;
• Засыпать в одну ёмкость;
• Сбрызнуть лимонным соком, чтобы избежать потемнения;
• С лука удалить шелуху и нашинковать;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Засыпать к овощам вместе с луком;
• Сдобрить солью и перцем, перемешать;
• Ввести масло;
• Вымесить;
• Засыпать манную крупу и снова перемешать;
• Дать постоять около двадцати минут;
• Вручную сформировать котлетки;
• Обмокнуть в сухари;
• Печь около десяти минут с каждой стороны при 180 градусах.
4. Крем-суп
Морковный суп. \ Фото: wellplated.com.
Когда обычные супы надоедают – самое время обратиться к крем-супам, мягкая и нежная консистенция которых никого не оставляет равнодушным. Особенно, если речь про морковный вариант, который порадует своим вкусом и насыщенным цветом.
Ингредиенты:
• Морковка – 505 г;
• Лук – 1 шт;
• Имбирь – 1 ст.л;
• Бульон на мясе – 705 мл;
• Жирные сливки – 105 мл;
• Масло из оливок – 35 мл;
• Соль, перец.
Суп из моркови. \ Фото: cdn.loveandlemons.com.
Способ приготовления:
• С лука удалить шелуху и нашинковать кубиком;
• С имбиря удалить шкурку и натереть на маленькой тёрке;
• Сковороду сбрызнуть маслом;
• Обжарить лук вместе с имбирем около пяти минут;
• Морковку промыть, удалить шкурку;
• Нарезать на одинаковые кружки;
• Переложить в кастрюлю;
• Залить бульоном;
• Проварить около получаса на маленьком огне;
• С помощью блендера перебить до однородной консистенции;
• Сдобрить солью и перцем;
• Перемешать;
• Ввести сливки;
• Дать немного потомиться на огне около пяти минут;
• Подавать с зеленью или сухарями.
5. Торт из морковки
Морковный торт. \ Фото: images.immediate.co.uk.
А вы знали о том, что торты могут быть не только ванильные и шоколадные, но ещё и овощные? Например, из морковки, которая приятно порадует ценителей полезной и вкусной кухни.
Ингредиенты:
• Мука – 255 г;
• Сахар – 205 г;
• Яйца – 3 шт;
• Морковка – 305 г;
• Орехи грецкие – 105 г;
• Масло подсолнечное – 165 мл;
• Разрыхлитель – на кончике ножа;
• Корица молотая – на кончике ножа;
• Соль.
Для крема:
• Жирная сметана – 305 г;
• Пудра сахарная – 55 г.
Торт из морковки. \ Фото: simplyrecipes.com.
Способ приготовления:
• Яйца разбить в миску и тщательно взбить с сахаром до пышной пены;
• Ввести масло, слова перебить;
• Морковку промыть и снять шкурку;
• Натереть на самой маленькой тёрке;
• Засыпать в тесто;
• Орехи предварительно измельчить;
• Перемешать;
• Добавить муку, а также корицу с разрыхлителем;
• Сдобрить солью;
• Перемешать до однородности;
• Смазать форму и вылить туда тесто;
• Печь около сорока минут в духовке при 180 градусах;
• В отдельной ёмкости взбить сметану с сахарной пудрой;
• Коржи остудить и разделить на несколько частей;
• Смазать коржи кремом;
• После отправить торт в холодное место на пару часов.
6. Джем из морковки
Морковный джем. \ Фото: img.delicious.com.au.
Любителям различных варений и конфитюров посвящается этот рецепт, где очень легко можно в домашних условиях приготовить вкуснейший морковный джем!
Ингредиенты:
• Морковка – 705 г;
• Апельсины – 2 шт;
• Сахар – 305 г;
• Агар-агар – пакетик;
• Кардамон и имбирь – по вкусу.
Джем из морковки. \ Фото: cookingnook.com.
Способ приготовления:
• Морковку тщательно промыть;
• Снять шкурку и натереть на большой тёрке;
• Удалить с цитрусовых шкурку и разделить на половинки;
• Продавить на сок;
• В сотейник выложить морковку, засыпать сахаром;
• Залить половиной сока и натереть следом цедру;
• Помешивая ложкой, томить на маленьком огне около сорока минут;
• Остатки сока апельсина в отдельной ёмкости поставить на огонь;
• Добавить агар;
• Проварить около одной-двух минут;
• Ввести в морковную смесь сок с агаром;
• Засыпать специями;
• Перемешать и томить около двух минут;
• С помощью блендера перебить до однородности;
• Банки заранее стерилизовать вместе с крышками;
• Переложить в них джем;
• Хранить в темном месте.
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