Смог-убийца в Лондоне: 14 шокирующих исторических фото

Фотографии смога в Лондоне
Когда речь заходит о Лондоне, первое, о чем вспоминают обыватели, это, конечно же, красные телефонные будки, Биг Бен и… постоянный смог. Пелена копоти и дыма, кажется, никогда не развеивается над Туманным Альбионом, таков удел больших городов. Однако мало кто знает, что смог может таить в себе и смертельную опасность.
Ламповщик на работе, парк Финсбери, Лондон, 17 октября 1935 года
Британцы называют густой смог "pea soup", что буквально означает "гороховый суп". Великий смог 1952 года вошел в историю, поскольку унес максимальное количество жизней. Из-за безветренной погоды, которая на протяжении 5 дней стояла в начале декабря, угольная копоть стала практически невыносимой. Дети и пожилые люди страдали удушьями, в большинстве случаев удушения были с летальным исходом.
Мужчина курит трубку в тумане, стоя под аркой, 23 декабря 1935 года
Парк Линкольнс-Инн-Филдс, 24 января 1934 года
Флит-стрит, 6 декабря 1952 года во время Великого Смога
Спустя 4 года после Большого Смога, англичане проголосовали за принятие Закона о чистом воздухе. Такое количество жертв, что удивительно, не вызвало паники среди англичан, но все же подвигло правительство вводить новые экологические стандарты и серьезно подходить к вопросу загрязнения окружающей среды.
Молодая пара во время Великого смога 1952 года
Центр Лондона, январь 1936 года
Поставщик льда, 1 октября 1919 года
Трафальгарская площадь, 1 декабря 1948 года
Тауэр, январь, 1947 год
Железнодорожный Вокзал Сент-Панкрас, 1 июля 1907
Станция Ливерпуль, 29 января 1959 года
Баржи на причале Саутуарка, 26 октября 1938 года
Гайд-парк, 25 октября 1938 года
Вестминстерский мост, 14 января 1955 года
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии