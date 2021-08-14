Актеры — заложники одной роли

ЛИНДА ХЭМИЛТОН — САРА КОННОР
Линда прославилась благодаря «Терминатору» и до сих пор не может «выйти из образа» Сары Коннор — девушки, которая по неизвестным причинам стала целью киборга-убийцы из будущего в первой части легендарного боевика. Во второй части картины Сара вместе со своим сыном Джоном противостоит другому киборгу, пока их защищает новый Терминатор, воюющий на стороне людей. В последующих «Терминаторах» Сара уже не появлялась, хотя в последней части присутствует запись с ее голосом. Летом следующего года на большие экраны должна выйти пятая часть «Терминатора», где в роли Сары Коннор предстанет знакомая зрителям по сериалу «Игра престолов» актриса Эмилия Кларк.
В настоящее время Линда играет в малоизвестных фильмах и на второстепенных ролях в сериалах. Так, например, последней ее работой стала роль адмирала Гансен в телевизионном фильме ужасов «Бермудские щупальца».
МИШЕЛЬ МЕРСЬЕ — АНЖЕЛИКА
Французская актриса, известная по роли Анжелики в картинах по роману Анны и Сержа Голон. За четыре года актриса снялась в пяти экранизациях и стала тяготиться этой ролью. Пытаясь вырваться из заложницы «Маркизы ангелов», Мерсье начала появляться в других фильмах: «Гром небесный», «Древнейшая профессия в мире», «Зов предков», «Хороший Рим» и т.д. Но они не принесли ей такого успеха, как Анжелика.
О своей роли Мишель высказалась так: «С одной стороны, она принесла мне невероятную популярность, с другой — режиссёры перестали видеть во мне кого-либо ещё, кроме Анжелики. Так что Анжелика для меня — и судьба, и триумф, и своего рода проклятие». Но в 2006 году актриса немного смягчилась и в лучшую сторону начала высказываться о главной роли всей ее жизни, назвав Анжелику «маленькой сестренкой, которая всегда идет бок о бок с ней».
САРА ДЖЕССИКА ПАРКЕР — КЭРРИ БРЭДШОУ
Она была в образе модной журналистки Кэрри целых 6 сезонов сериала «Секс в большом городе» и в 2 полнометражных фильмах. Сара любит свою героиню, ее шутки, стиль и образ в целом. Правда, когда актрисе предложили за 500 тысяч долларов сыграть в одном эпизоде «Дневников Кэрри» (сериал о юности героини), она наотрез отказалась.
За роль Кэрри Брэдшоу Сара была удостоена двух премий «Эмми» и четырех «Золотых глобусов». Ну а для зрительниц Кэрри стала настоящей подругой, модным вдохновением и идеалом в отношениях с мужчинами. Поговаривают, что готовятся съемки «Секса в большом городе 3». Правда, достоверность этой информации никак не подтверждается. Как говорится, поживем — увидим.
АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК — НЯНЯ ВИКА
«Главная няня страны» стала известна благодаря роли Виктории Прутковской — добродушной девушки, которая любит боевой макияж, вызывающую одежду и мечтает встретить суженого в ситкоме «Моя прекрасная няня». Няней Викой Анастасия была в течение четырех лет.
Сейчас актриса практически не появляется в кино, уделяя больше времени телевизионным проектам и передачам, в которых порой ведет себя так же, как и ее персонаж. Да и украинский акцент, который Анастасия позаимствовала у коллеги по театру — Ольги Блок-Миримской, стал ее своеобразной фишкой. Звезда однажды призналась, что благодаря Вике у нее ушли многие комплексы, связанные с профессией: неуверенность в себе и боязнь коротких юбок. За свою актерскую деятельность Заворотнюк сыграла около 25 ролей в кино, так и не переплюнув няню.
ЯНИНА ЖЕЙМО — ЗОЛУШКА
Она сыграла юную Золушку в одноименном фильме в 37 лет, и с тех времен Янину ассоциируют только с ней. До «Золушки» у актрисы было 26 ролей, но такого успеха ни одна работа принести ей не смогла. Вот что она сказала насчет этой роли в одном интервью: «Моя внешность, структура лица, маленький рост определили амплуа: всю жизнь я играла девчонок-подростков. Был успех, очень большой… Когда я играла Золушку, мне было 37 лет, а героиня была ровесницей моей дочери».
Последней картиной, в которой сыграла Янина, был художественно-документальный фильм-воспоминание о выдающемся артисте Николае Черкасове под названием «Рядом с другом».
РОБЕРТ ПАТТИНСОН — ЭДВАРД КАЛЛЕН
Роберт Паттинсон получил известность благодаря «Сумеречной саге», где сыграл главного героя — вампира Эдварда Каллена, влюбившегося в обыкновенную девушку. Роберт пытался отойти от своего амплуа, берясь за роли в разноплановых картинах: «Помни меня», «Воды слонам!», «Космополис», «Звездная карта», но образ бледного вампира с томным взглядом до сих пор не оставляет актера в покое.
Интересно, но, несмотря на это, Паттинсона приглашают сниматься в кино. Так, например, в марте следующего года на большие экраны выйдет драма «Жизнь» с его участием.
ДЭНИЕЛ РЭДКЛИФФ — ГАРРИ ПОТТЕР
Актер стал заложником поттерианы. Неудивительно, ведь он был в образе волшебника со шрамом в виде молнии на лбу целых восемь фильмов. Даже после «Записок юного врача», где он сыграл Владимира Бомгарда, и ужастика «Женщина в чёрном» поклонники ассоциируют Дэниела с Гарри Поттером.
Неизвестно, как справится актер с новой ролью — парня, у которого на голове неожиданно выросли настоящие рога, в фэнтезийной драме «Рога» и сможет ли он с ее помощью избавиться от вечного образа волшебника, который спас от Волан де Морта целый магический мир. Это мы оценим в декабре, когда фильм выйдет в российский прокат.
РОУЭН ЭТКИНСОН — МИСТЕР БИН
Знаменитый британский комик, известный всему миру по роли чудаковатого мистера Бина в одноименном сериале и в нескольких кинофильмах. В этом образе он находился несколько лет. Мистер Бин — личность выдающаяся по количеству глупейших ситуаций, в которых он оказывается, и по оригинальности методов, с помощью которых он из этих ситуаций выкручивается. Зрителям пришелся по душе этот персонаж, с которым постоянно что-то случается.
В последнее время Роуэн не так часто снимается в кино. Последним фильмом комика стала картина «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка», где он сыграл главную роль. Но и здесь Эткинсон был чем-то похож на своего главного персонажа.
ГЕОРГИЙ МИЛЛЯР — БАБА-ЯГА
Актер, который воплощал в себе всех злодеев советских сказок (Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного, Чудище морское). Его уникальный голос как нельзя лучше подходил для их озвучания. Он практически сам изобрёл костюм и грим Бабы-Яги — грязное бесформенное тряпьё, наверченное на туловище и голову, грязные седые патлы, большой нос с бородавками, торчащие клыки, безумно поблёскивающие глаза. Без его участия не обходилась ни одна сказка Советского Союза, таким незаменимым он был.
Всего на счету у Георгия была 131 роль, но зрители запомнили его именно главным сказочным злодеем, который удачно смог воплотить в своем образе и страх, и смех. Пожалуй, никто лучше Милляра не смог бы сыграть Бабу-Ягу.
АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО — ШУРИК
Первый раз он появился в образе Шурика в 1965 году, и с тех пор к нему прикрепилось это «клеймо». Режиссер Леонид Гайдай был уверен, что именно Александр сможет удачно вписаться в эту роль, и не прогадал. Сам же Демьяненко говорил, что он не играл Шурика: «Я тогда был молодой, спортивный, снимался с удовольствием, всё происходило само собой. Не было такого, чтобы я что-то особенное вкладывал в эту роль, испытывал муки творчества».
Однако удачный образ Шурика как камень висел на актёре, почти не позволяя выйти за рамки сложившегося амплуа. Режиссёры вскоре перестали предлагать интересные роли. Он заменил игру в кино игрой на телевидении, а также стал одним из ведущих актеров дубляжа.
МАРИНА ЛАДЫНИНА – ГЛАША НОВИКОВА
С такой утонченной внешностью, талантом и прекрасным голосом можно было играть графинь и актрис, но судьба распорядилась по-другому: Марина Ладынина стала известна по ролям свинарки Глафиры и председателя колхоза Галины Ермолаевны Пересветовой. Критики называли картины с ее участием «деревенским лубком», а народная любовь к «колхознице» Ладыниной росла фильм от фильма. Актрису боготворили, ей подражали, ее засыпали тысячами писем. А ей так хотелось попробовать себя в новом качестве, она сыграла графиню Потоцкую в исторической картине Игоря Савченко «Тарас Шевченко». Но цензура посчитала героиню в ее исполнении слишком доброй, и сцены с участием Ладыниной были вырезаны из фильма.
А потом карьере пришел конец – развод с режиссером Иваном Пырьевым, в фильмах которого снималась актриса, перечеркнул всю творческую жизнь. Могущественный директор «Мосфильма» запретил снимать бывшую жену. После 1954 года Ладынина больше не снималась.
ФАИНА РАНЕВСКАЯ – ЛЯЛЯ
Фраза «Муля, не нервируй меня» из кинофильма «Подкидыш» стала проклятием для Фаины Раневской. Она возненавидела и фильм, и эту роль. «Куда бы я ни пришла, все оглядываются и говорят: «Смотри, это Муля, не нервируй меня, идет», – говорила актриса. Эта фраза звучала во всех подворотнях, из всех окон. Даже генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев на вручении Раневской в 1976 году (в связи с 80-летием) ордена Ленина вместо приветствия сказал: «А вот идет наш Муля, не нервируй меня!» Актриса ответила: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы!» Генсек смутился и добавил: «Простите, но я вас очень люблю».
Фаина Раневская сыграла всего в 17 театральных постановках. И только одну главную роль в кино – Розу Скороход в фильме Михаила Ромма «Мечта». Но как же она гениальна в эпизодических ролях: Маргарита Львовна в картине «Весна», мачеха в «Золушке».
СВЕТЛАНА СВЕТЛИЧНАЯ – АННА СЕРГЕЕВНА
У актрисы более 30 ролей в кино, были и главные: в фильмах «Им покоряется небо» Татьяны Лиозновой и в комедии «Стряпуха» Эдмона Кеосаяна. Зрители запомнили Светлану по картинам «Семнадцать мгновений весны», где она сыграла Габи, а также роль Нади в легендарной ленте «Место встречи изменить нельзя». И лишь маленькой эпизодической роли Анны Сергеевны и фразы «Не виноватая я! Он сам пришел!» хватило Светлане Светличной, чтобы стать секс-символом и кумиром нескольких поколений зрителей. Кроме нее кинопробы проходили такие популярные актрисы, как Эве Киви и Клара Лучко, но в итоге худсовет остановил свой выбор на Светличной. Правда, чтобы усилить «шарм» героини, Леонид Гайдай распорядился подложить в бюстгальтер Светличной накладки из пенопласта.
ИННА УЛЬЯНОВА – МАРГАРИТА ХОБОТОВА
Инну Ульянову можно назвать королевой эпизода, актриса снялась в таких фильмах, как «Семнадцать мгновений весны» (помните Даму с лисой и ее фразу «В любви я – Эйнштейн!»? Были небольшие роли в картинах «Где находится нофелет?», «Когда опаздывают в загс», «Опасный возраст», «Бархатный сезон», «Утомленные солнцем». В конце 90-х Инна Ульянова стала «фирменным лицом» порошка Comet. Но ее «главная» эпизодическая роль – Маргарита Павловна Хоботова в фильме Михаила Казакова «Покровские ворота». Актриса создала образ властной, авторитарной женщины, эдакой «генерала в юбке», считающей, что лишь ее вмешательство в дела близких ей людей делают их счастливыми. Ульянова признавалась, что сыграла свою полную противоположность и что в жизни она – человек мягкий, покладистый, трусоватый и необычайно легкомысленный.
КЕРРИ-ЭНН МОСС – ТРИНИТИ
После фильма «Шоколад» кинокритики предрекали большое будущее молодой актрисе Кэрри-Энн Мосс, называя ее талантливой и разноплановой. Ее партнерами по картине были Джонни Депп и Жюльетт Бинош. Не удивительно, что в1999 году братья Вачовски пригласили Мосс на роль бесстрашной Тринити в фильме «Матрица». С тех пор как актриса ни пытается убежать от образа девушки-хакера, упакованной в черный латекс, ей это не удается. Сейчас актрисе 45, но последние 14 лет она для зрителей остается Тринити.
ДМИТРИЙ ИОСИФОВ – БУРАТИНО
По словам белорусского актера Дмитрия Иосифова, кличка «Буратино» приклеилась к нему навсегда. Ему было девять лет, когда агент с киностудии «Беларусьфильм» предложила ему сыграть в фильме о приключениях Буратино. Потом были еще Волчонок в картине «Про Красную Шапочку» и Степан Комаров в «Капитане Соври-голова».
Судьба была предрешена – Дмитрий поступил во ВГИК в Москве, потом по распределению вернулся работать в Минский театр киноактера, однако потом уехал в Россию окончательно. Были и другие роли в кино (около десятка), но они не повторили успеха тех, детских. Сейчас Дмитрий Иосифов – успешный российский режиссер. Режиссировал реалити-шоу «Последний герой» на Первом канале, «Десять негритят» в Германии, снимал заключительные части сериала «Убойная сила», телефильм «Суженый-ряженый».
Конечно, за многие годы он устал от сравнений с Буратино, но понимает, что от обаятельной улыбки ему все равно никуда не деться, а благодаря фильму он нашел своего друга на всю жизнь – Романа Столкарца, или Пьеро, а также стал режиссером.
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