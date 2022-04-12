Из истории овощей: 10 общеизвестных продуктов, которые генетики изменили до неузнаваемости

Авокадо.
В течение нескольких последних десятилетий генетически модифицированные продукты являются постоянным источником дискуссий. Некоторые не хотят иметь ничего общего с современными ГМО, в то время как другие буквально в восторге от них. На самом деле многие из современных фруктов и овощей не существовали бы без генетиков. Первоначальные версии этих популярных продуктов современные люди просто не узнали бы.
1. Морковь
Морковь изменена до неузнаваемости.
Самая ранняя известная культивированная морковь выращивалась в X веке в Малой Азии и Персии. Но перед тем, как морковь «одомашнили», она была распространена в диком варианте по всему миру (к примеру, 5000-летние семена были обнаружены в Европе). Первоначально морковь была маленькой и белой и выглядела как корень растения.
Скорее всего, в древности ее использовали в качестве лекарственного растения. Считается, что превращение моркови в оранжевый и сладкий корнеплод, столь популярный сегодня, заняло много веков. Что интересно, сохранилась азиатская или восточная морковь, у которой есть фиолетовые, а иногда и желтые корни.
2. Баклажан
Баклажан изменён до неузнаваемости.
Вряд ли кто не узнает в большом фиолетовом блестящем овоще баклажан. Однако баклажаны на самом деле имеют много разновидностей. Этот овощ был впервые одомашнен в современной Индии и Мьянме. Сегодня он широко культивируется на территории от северо-восточной Индии и Бирмы до Северного Таиланда, Лаоса, Вьетнама и юго-западного Китая.
Говорят, что во времена британской оккупации Индии эти растения были белые и яйцевидные. В 300 г. до н.э. это растение описывали различными способами: как «голубой» плод, как королевскую дыню, и как плод с шипами. На протяжении веков растение мигрировало по Азии, Ближнему Востоку, Европе и Северной Америке.
3. Банан
Банан изменён до неузнаваемости.
Желтые плоды, которые так любят во всем мире, были впервые культивированы в Папуа-Новой Гвинее примерно 7 000 - 10 000 лет назад. Банан - съедобное растение, имеющее несколько разновидностей, большинство из которых сегодня культивируются в Азии. Этот плод является результатом многовекового тщательного разведения его людьми и происходит от двух видов диких бананов: Musa acuminata и Musa balbisiana. У первого есть мякоть, которая не очень вкусная, когда ее едят сырой, а второй — маленький короткий плод с множеством твердых семян размером с горошину внутри.
Тысячи лет назад люди, которые высаживали бананы, обнаружили, что перекрестное опыление этих двух растений иногда приводило к появлению сладких желтых плодов без семян, богатых питательными веществами. Современные бананы типа «кавендиш» - это сугубо результат разведения их людьми.
4. Помидор
Помидор изменён до неузнаваемости.
Wild Tiny Pimp может звучать как неудачное название улицы, но на самом деле это название вида томатов. Фактически, это разновидность томатов, от которой произошли все помидоры. Сегодня же эти томаты размером с горошину растут на «лохматых» лозах, которые встречаются в северной части Перу и на юге Эквадора.
Изначально южноамериканцы одомашнили их в доколумбовую эпоху. Затем эти помидоры распространились по всей Европе и, в конечном итоге, «вернулись» в Северную Америку. Все современные виды одомашненных помидоров происходят от этого крошечного овоща, и, что интересно, имеют только пять процентов генетических различий с ними.
5. Арбуз
Арбуз изменён до неузнаваемости.
Есть много теорий относительно того, где именно возник арбуз. Большинство историков сходятся во мнении, что он сначала произрастал где-то в Африке, распространился на Средиземное море, а затем появился в Европе. Гарри Парис, садовод в организации сельскохозяйственных исследований в Израиле, пришел к выводу, что самый ранний предок арбуза был впервые культивирован в Египте около 4000 лет назад. Этот древний плод был жестким, горьким и имел бледно-зеленый цвет (что весьма разнится с современным сладким сочным плодом).
Парис считает, что древние египтяне выращивали их просто для воды. В течение сухого сезона арбузы хорошо хранились, и по необходимости египтяне могли извлекать из них воду для питья. Он также считает, что именно египтяне начали процесс селективного размножения арбузов, который в конечном итоге привел к его нынешнему виду.
6. Кукуруза
Кукуруза изменена до неузнаваемости.
Трудно представить себе мир без этого одного из самых культивируемых растений. Кукуруза была одним из первых пищевых растений, культивируемых в начале возникновения сельского хозяйства около 10 000 лет назад в районе современной Мексики. Изначально початок кукурузы был очень маленьким и постепенно увеличивался с течением времени благодаря искусственному отбору.
Если вернуться еще раньше, то обнаружится, что древний предок кукурузы - это растение дикой травы, называемое teosinte. Оно было очень мало похоже на кукурузу, хотя также имело зерна на початке (при этом на генетическом уровне эти два растения очень похожи). Teosinte претерпела небольшие генетические изменения с течением времени, что в конечном итоге привело к появлению кукурузы.
7. Персик
Персики изменён до неузнаваемости.
Персик имеет довольно длительную историю. В Китае были обнаружены окаменелые персиковые косточки возрастом 2,5 миллиона лет. Эти персики были существенно меньше, чем современные, и скорее были похожи на маленькие вишни с небольшим количеством мякоти. Чтобы персики обрели нынешний вид, потребовалось около 3 000 лет.
8. Авокадо
Авокадо изменён до неузнаваемости.
Плодами, из которых делают популярный сегодня гуакамоле, первоначально питались доисторические гигантские млекопитающие 65,5 миллионов лет назад. Фактически, эти животные были единственным способом размножение авокадо, поскольку они съедали весь плод, а затем позже выводили путем испражнения семена в другом месте.
У оригинального авокадо была еще более крупная косточка (если кто-то это может себе представить) и гораздо меньше мякоти, чем у нынешних авокадо. После того, как крупные млекопитающие вымерли, люди начали выращивать данные плоды, которые с течением времени становились более сочными.
9. Папайя
Папайя изменена до неузнаваемости.
Хотя сегодня папайя употребляется по всему миру, изначально она возникла в тропическом климате Латинской Америки. Изначально дикая папайя была круглая и размером со сливу, а некоторые ее виды даже очень похожи на какао. Древние майя были первыми, кто начал культивировать папайю около 4000 лет назад.
10. Тыква
Тыква изменена до неузнаваемости.
Первоначальное слово «тыква» произошло от греческого слова pepon, которое означает «большая дыня». Считается, что тыква изначально возникла в Америке. Самые ранние тыквы были размером с грейпфрут, были горькими и ядовитыми в сыром виде. Только крупные доисторические млекопитающие могли есть их, поэтому эти существа и способствовали распространению семян тыкв.
Когда данные млекопитающие вымерли, тыква могла исчезнуть, если бы люди не начали культивировать ее. Люди изначально использовали выдолбленные тыквы в качестве контейнеров для воды, но в конце концов начали употреблять их в пищу.
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