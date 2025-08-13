Загадочный элемент в интерьере СССР, или почему раньше клали салфетки на телевизор

В советское время достаточно популярным аксессуаром в доме являлась узорчатая салфетка. Обычно эту милую вещичку помещали на телевизор. При этом молодое поколение с недоумением смотрела на нее, не понимая ее истинного предназначения. А задумывались ли вы когда-нибудь о том, зачем ее помещали именно туда и почему это было так популярно в СССР?
На самом деле существует достаточно много версий, почему в советское время узорчатую салфетку помещали именно на телевизор. К тому же, некоторые бабушки до сих пор следуют данной традиции и украшают свою комнатой этой незамысловатой вещичкой. Оказывается, на это есть свои причины.
Многие считают, что узорчатая салфетка являлась важнейшим элементом советского декора. Чаще всего на телевизор клали салфетку белого цвета, но иногда ее оттенок подбирали в соответствии с цветовой гаммой комнаты. Бабушки всегда следили за тем, чтобы салфетка лежала ровно, немного свисая на экран. Иногда на узорчатую салфетку могли поставить какую-нибудь необычную вазочку или статуэтку, которая вписывалась в интерьер. Если же салфетку не удавалось приобрести или связать, то на помощь приходила обычная небольшая скатерть. Некоторые хозяйки украшали электроприбор именно с помощью нее.
Так раньше выглядели вязаные салфетки / Фото: olga-srb.livejournal.com
Иногда телевизор полностью накрывали вязаной салфеткой. Когда приходило время для его просмотра, то экран освобождали от этой вещички, аккуратно отодвигая в сторону. После просмотра телепередач обязательно нужно было закрыть экран обратно.
В советское время эти салфетки выглядели очень красиво и необычно. Невозможно было найти две одинаковых, ведь они имели разнообразные дизайны и узоры. Чаще всего данные салфетки выполнялись из хлопка или льна, но иногда использовались и другие материалы. Узоры на этих салфетках можно было разглядывать часами, ведь они могли быть не только геометрическими, но и очень абстрактными. Но самое главное, что советские хозяйки всегда находили им применение.
Многие в СССР накрывали телевизор салфеткой / Фото: ibuprog.com
Существует и другая версия, почему телевизор накрывали вязаной салфеткой. Возможно, некоторым она покажется немного странной, но все же она имеет право на существование. Советские люди считали, что благодаря салфетке телевизор может прослужить намного дольше. По их мнению, солнечные лучи влияли на люминофор экрана, обосновывая это тем, что он может выгореть из-за их прямого воздействия.
Но как оказалось, быстрая поломка советского телевизора заключалась совсем в другом. Как и любому другому электрическому устройству, ему просто нужно было давать отдохнуть. Именно длительный просмотр являлся вспомогательным фактором, который приводил к поломке техники. Но многие настаивали на своем и верили в это мистическое свойство узорчатой салфетки.
Некоторые накрывали телевизор тканью полностью / Фото:onashem.mediasole.ru
Если отбросить всю мистику, то можно уверенно сказать, что данные салфетки действительно были полезны. Немногие знали, но вязаные салфетки спасали многие поверхности от пыли и царапин. Именно поэтому их размещали по всей квартире в самых разных уголках комнат.
Стоит сказать о том, что вязаная салфетка — это достаточно популярная вещь во времена СССР. Ею накрывали не только телевизор, но и многие другие предметы. Чаще всего советские хозяйки украшали ими свои журнальные столики или же радиоприемники. Наличие вязаной салфетки в доме всегда говорило о том, какая хозяйка живёт там. Ведь только обладательницы изысканного вкуса раскладывали данные салфетки по своей квартире. Они всегда старались преобразить свой дом и сделать его более уютным.
В некоторых домах данные салфетки до сих используют в декоре / Фото: mebel-gu.ru
В некоторых домах и по сей день лежат эти очень красивые и милые вязаные салфетки. У многих просто не поворачивается рука выкинуть данное произведение искусства, особенно если учесть, что наши мамы и бабушки создавали их своими руками. Даже не смотря на то, что они давно вышли из моды, многие до сих пор бережно их хранят, пусть даже не на самых видных местах.
Из узорчатых салфеток создают даже картины / Фото: severdv.ru
Самое интересное заключается в том, что в последнее время вязаные салфетки снова обретают популярность. Это связано с тем, что все больше людей занимаются hand-made (изготовление каких-либо вещей своими руками). Теперь эти салфетки используют не только в оформлении своей квартиры. С помощью данных вещей создаются настоящие шедевры. Например, вязаные салфетки используются при создании некоторых интересных картин или панно.
