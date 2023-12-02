1. С чего все началось

Грозный замок Фенис: выдающаяся достопримечательность в Альпах Италии. | Фото: topvoyager.com.

К концу XIV замок был обнесен двойной крепостной стеной (Castello di Fenis, Италия). | Фото: italian-traditions.com.

План замка Фенис, который стал самой посещаемой достопримечательностью в итальянских Альпах. | Фото: commons.m.wikimedia.org.

2. Период запустения и превращение замка в …скотный двор

Вид на средневековый замок Фенис с высоты полета (Аоста, Италия). | Фото: italian-traditions.com.

Эти неприступные стены ни разу не штурмовали, да и сам замок Фенис никогда не был захвачен (Аоста, Италия).

Оформление внутреннего двора (Castello di Fenis, Италия). | Фото: stilarhitekturi.livejournal.com.

3. Возрождение былого величия

После длительного запустения в XX веке восстановили средневековые интерьеры (Castello di Fenis, Италия). | Фото: italian-traditions.com.

Интерьер одной из спальных комнат феодала (Castello di Fenis, Италия). | Фото: italian-traditions.com.

Антикварную мебель собирали по всей Италии, чтобы интерьеры старинного замка соответствовали эпохе (Castello di Fenis, Италия).

Знаменитая фреска Сан-Джорджо с изображением рыцаря, убивающего дракона, чтобы спасти принцессу (Castello di Fenis, Италия). | Фото: stilarhitekturi.livejournal.com.

4. Средневековый замок Фенис – главная достопримечательность горнолыжных курортов Италии

Тематические фрески в Зале суда (Castello di Fenis, Италия).

В семейной часовне восстановили фрески и алтарь (Castello di Fenis, Италия).