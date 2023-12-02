В итальянских Альпах среди нетронутой природы у подножия горы Сен-Жюльен сохранился величественный замок Фенис, строительство которого началось в Средние века. Нет, он не восставал из пепла, никогда не был захвачен, хотя его неприступные стены могли бы выдержать не одну осаду и самые яростные атаки. Грозная крепость на одном из этапов истории попросту стала никому не нужна и забвение оказалось более пагубным нежели боевые действия. Но не все так грустно, как кажется на первый взгляд.
1. С чего все началось
Грозный замок Фенис: выдающаяся достопримечательность в Альпах Италии. | Фото: topvoyager.com.
Среди нетронутой природы долины Аоста, расположенной в итальянский Альпах на одном из склонов горы Сен-Жюльен, ориентировочно в 1242 году был возведен замок Фенис (Castello di Fénis), служивший надежной крепостью для семейства Шаллан-Фенис (Challant Fenis), представителей рода герцогов Аостских (относятся к ветви могущественной Савойской династии). Изначально это было более скромное укрепительное сооружение, которое на протяжении последующих веков несколько раз расширялось и перестраивалось, приобретая тот самый величественный облик.
К концу XIV замок был обнесен двойной крепостной стеной (Castello di Fenis, Италия). | Фото: italian-traditions.com.
План замка Фенис, который стал самой посещаемой достопримечательностью в итальянских Альпах. | Фото: commons.m.wikimedia.org.
Интересный факт: К концу XIV века замковое строительство набрало невиданных оборотов, его новый владелец Бонифаций I Шаллан-Фенис не жалел ни средств, ни материалов, чтобы родовое гнездо стало одним из самых надежных убежищ, ведь в Средние века противостояние феодалов и захватнические войны были чуть ли не главными развлечениями знати. С именем Бонифация I связывают наибольшие трансформации и расцвет замка, которые превратили его в грозную крепость, окруженную двумя рядами зубчатых стен, башнями, укрепленными воротами. За ними уже находились не только казармы, склады с оружием и боеприпасами, кладовые с провизией и резиденция для семьи герцога, была также построена собственная часовня, которую расписывал известный живописец Джакомо Жакерио.
2. Период запустения и превращение замка в …скотный двор
Вид на средневековый замок Фенис с высоты полета (Аоста, Италия). | Фото: italian-traditions.com.
Стоит отметить, что для замка Фенис процветание и преобразования закончились вместе со смертью Бонифация I Шаллан. Начиная с 1426 г. строительно-реставрационные работы были прекращены все незавершенные проекты, да и сам замок, остался в полном запустении на многие столетия. Такое охлаждение к монументальному оборонительному сооружению произошло после того, как семейство Шаллан-Фенис стало терять свое финансовое превосходство и политическое влияние. Вплоть до начала XVIII замок попросту пустовал и ветшал.
Эти неприступные стены ни разу не штурмовали, да и сам замок Фенис никогда не был захвачен (Аоста, Италия).
Дальнейший период его существования еще больше усугубил ситуацию, поскольку прямая ветвь рода Шаллан-Фенис прервалась, и вся недвижимость перешла к родственникам ветви Шаллан-Шатийон, которых ничего не связывало ни с историей семьи, ни с ее традициями или реликвиями, хранящей их много веков подряд. Безо всякого сожаления они продали замок в живописных Альпах графу Бальтасару Салючче-Пезана, который в свою очередь только потешил самолюбие, но в Фенисе надолго не задержался, соответственно и не начинал восстановительные работы.
Оформление внутреннего двора (Castello di Fenis, Италия). | Фото: stilarhitekturi.livejournal.com.
Впрочем, как и последующие его владельцы, которые сменялись несколько раз до конца XIX века. Дошло даже до того, что некогда величественный замок, в котором жили наследники могущественного клана, устраивали балы и званые вечера для представителей аристократического круга превратился в скотный двор. Здесь попросту содержали домашних животных, организовали хранение кормов и различных сельскохозяйственных орудий труда.
3. Возрождение былого величия
После длительного запустения в XX веке восстановили средневековые интерьеры (Castello di Fenis, Италия). | Фото: italian-traditions.com.
Интерьер одной из спальных комнат феодала (Castello di Fenis, Италия). | Фото: italian-traditions.com.
Конец XIX века, точнее сказать 1895 год, стал спасительным для неприступного замка, который, кстати сказать, за свою историю так ни разу и не испытали на прочность. По сведениям Novate.ru неприступная крепость Фенис, не оказывалась в гуще военных событий, никто из соседей не посягал на ее величие, да и в осаде она никогда не была. То ли грозный вид ее останавливал непрошенных гостей, то ли завидовать было нечему, но роковых событий в его истории так и не случилось, что поспособствовало неплохой сохранности укрепительных элементов. Хотя века забвения и мародерство все же сделали свое черное дело.
Антикварную мебель собирали по всей Италии, чтобы интерьеры старинного замка соответствовали эпохе (Castello di Fenis, Италия).
К счастью для Фениса в конце XIX века власти Италии обратили внимание на проблему заброшенных исторических объектов и замок выкупили у последних владельцев. Когда средневековый замок перешел в государственную собственность, начались активные реставрационные работы, которыми руководил известный архитектор Альфредо ди Андраде. Кстати сказать, в туринском парке Валентино неугомонный зодчий создал миниатюрную копию средневекового замка.
За 20 лет были восстановлены сторожевые башни, крепостные стены, отреставрировано здание резиденции. К реставрации интерьеров приступить не успели, поскольку начался экономический кризис и работы приостановили на целых 15 лет.
Знаменитая фреска Сан-Джорджо с изображением рыцаря, убивающего дракона, чтобы спасти принцессу (Castello di Fenis, Италия). | Фото: stilarhitekturi.livejournal.com.
В 1935 году под руководством архитектора Витторио Местурино началось восстановление внутренних помещений, были воссозданы исторические интерьеры. Поскольку за многовековое запустение в самом замке ничего не осталось, реставраторам пришлось разыскивать аутентичную мебель, кухонную утварь, бытовые приспособления на антикварных рынках и аукционах.
4. Средневековый замок Фенис – главная достопримечательность горнолыжных курортов Италии
Тематические фрески в Зале суда (Castello di Fenis, Италия).
Самым главным развлечением всех гостей, прибывающих на горнолыжные курорты Валле-д’Аоста, когда им надоедают активные виды отдыха, являются экскурсии в средневековый замок Фенис. Поскольку реставрационные работы не прекращаются, то посещение достопримечательности принесет немало интересных открытий. Несмотря на то, что замок многие столетия не менял свой облик, современные преобразования отражают основные направления в дизайне главных исторических эпох. Заглянув в покои владельца, посетители могут ощутить дух средневековья, посмотреть, как был организован быт высших слоев населения, управляющих, простых слуг. У экскурсантов есть возможность подняться на одну из башен, в которой обитают голуби, в былые времена являющиеся главным средством экстренной связи.
В семейной часовне восстановили фрески и алтарь (Castello di Fenis, Италия).
Особенно выделяются общие залы, оформление лестниц, галерей, переходов, внутреннего двора и семейной часовни. Здесь были восстановлены старинные фрески, являющиеся главной ценностью замка. Автором этих шедевров был личный живописец Савойской династии – Джакомо Жакерио и ученики его школы. Старинные работы неплохо сохранились в часовне, зале суда, главном зале для приемов, галереи, на стенах внутреннего двора и лестницах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии