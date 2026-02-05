5 полезных гаджетов для уборки

Настроиться на генеральную уборку, когда в арсенале только тряпка, веник и швабра, совсем непросто. Но если среди бытовых помощников есть современные гаджеты, способные взять на себя тяжелую работу, все становится гораздо проще.Мы рассказываем, на какие устройства нужно потратиться, чтобы заменить полноценный клининг.

1. Вертикальный беспроводной пылесос 2в1

2. Паровая швабра

3. Электрическая щетка для уборки

4. Робот-мойщик окон

5. Мини-пылесос

Пора заменить старый пылесос новымВместо того, чтобы пользоваться стареньким проводным пылесосом, который приходится постоянно переключать из розетки в розетку, вооружитесь современным гаджетом. Вертикальный беспроводной пылесос сочетает в себе функцию сухой и влажной уборки, поэтому процесс клининга отнимает намного меньше времени, чем обычно. Вам не нужно сначала пылесосить, а затем мыть полы – обе процедуры выполняются за один подход.Как это происходит? Гаджет всасывает мусор и одновременно с этим разбрызгивает на пол чистую воду. Грязная же собирается в отдельный бак, поэтому не нужно бегать через каждые десять минут в ванную, чтобы поменять воду. Если выбрать качественный пылесос, он справится практически со всеми загрязнениями, начиная от обычной пыли, шерсти, и заканчивая разлитыми жидкостями и застаревшими пятнами на полу. Еще один плюс такого устройства состоит в том, что он подходит для разного вида покрытий: ламината, линолеума, плитки и пр.Отсутствие провода делает уборку быстрой и удобной: легко прибираться под диваном, кроватью и шкафам, перемещаться из комнаты в комнату, наводить чистоту в углах. Если финансы позволяют, специалисты рекомендуют сразу покупать пылесос с функцией самоочистки.Да, он обойдется дороже, зато вам не придется приводить его в порядок своими руками – достаточно будет поставить устройство на базу, где он сам помоет щетки и внутренние каналы.Паровая швабра не только моет, но и дезинфицируетНе любите использовать агрессивную бытовую химию во время уборки? Тогда справиться с микробами и бактериями вам поможет паровая швабра. Все, что вам нужно сделать – налить воду в специальный отсек и начать мыть пол обычными движениями. Устройство нагреет воду до 100 градусов и в процессе работы будет подавать пар под давлением. Именно он поможет справиться с загрязнениями и бактериями, а также продезинфицирует поверхность.В чем преимущество паровой швабры перед обычной? Она может справиться практически со всеми загрязнениями за счет того, что пар проникает глубоко в покрытие. Жирные пятна на кухне, следы от обуви в прихожей, грязь между плитками в ванной.Еще один плюс – паровая швабра подходит не только для мытья пола, но и для чистки ковров, матрасов, мягкой мебели и даже для дезинфекции мягких игрушек, которые вы редко стираете. Хорошо, если устройство оснащено разными насадками – тогда уборка будет удобнее.Электрическая щетка ускоряет уборку плиткиТам, где не может справиться губка и металлический скребок, на помощь приходит электрическая щетка. Это компактный и мобильный девайс, который отлично подходит для устраняя сложных загрязнений и точечной уборки в труднодоступных местах. Очевидный плюс щетки состоит в том, что она беспроводная и работает от аккумулятора. Вам нужно лишь подобрать правильную насадку и нажать на кнопку – все остальное вращающаяся головка сделает за вас.Обычно в комплекте с девайсом идет несколько насадок для разных задач: мягкая – для деликатных поверхностей, вроде стекол и зеркал, жесткая – для чистки швов между плитками, круглая – для кранов, смесителей и другой сантехники. Особенно полезной щетка становится в процессе уборки ванной и кухни, так как она отлично счищает налет, проходит в стыках между ванной и стеной, и пр.Вместо тряпки используйте робота-мойщикаПожалуй, одна из самых нелюбимых процедур во время генеральной уборки – это мытье окон, особенно если они большие или высокие. Мало того, что приходится работать в паре со стремянкой, так еще и нужно умудриться помыть стекла так, чтобы на них не осталось разводов. К счастью, есть устройство, способное сделать всю работу за вас. Речь идет о роботе-мойщике окон.Он оснащен вакуумной присоской, с помощью которой крепится к стеклу, контейнером для воды и моющего средства. Во время работы пылесос распыляет чистящую жидкость и сразу протирает поверхность мягкой салфеткой из микрофибры. За счет специального страховочного троса, который цепляется за карабин, устройство не падает в процессе уборки.Вы можете самостоятельно задать направление движения пылесоса (например, сверху-вниз или слева-направо), а можете довериться ему – многие устройства способны проложить маршрут, чтобы не пропустить не единого участка.Интересно, что многие хозяйки используют такой пылесос исключительно для мойки окон, хотя он также отлично подходит для чистки зеркал, стеклянных дверей душевых кабин, кухонных фартуков, плитки в ванной и пр.Пылесос эффективнее очистит клавиатуруМногие считают этот гаджет игрушкой, но в быту он оказывается очень полезным. Мини-пылесос отлично подходит для уборки мелкого мусора, например, крошек на кухонном столе, шерсти котов и собак на диване, пыли на компьютерной клавиатуре. Благодаря своим компактным размерам, он всегда может быть под рукой. Не нужно идти за веником, тряпкой или доставать пылесос – пять секунд, и поверхность чистая.При выборе девайса лучше покупать модель с подсветкой, чтобы хорошо видеть мусор. Также позаботьтесь о том, чтобы у вашего помощника было несколько сменных насадок для разных мест и типов загрязнений. Еще несколько моментов, на которые следует обратить внимание: мощность, объем контейнера, время работы без подзарядки.