Зачем картофелем натирать руки, а сельдерей хранить в хлебнице

Кухня – настоящая душа вашего дома. Именно здесь готовятся блюда для всей семьи. И зачастую именно готовка вызывает немало трудностей даже у опытных хозяек. Именно по этой причине мы решили собрать кулинарные хитрости в нашей сегодняшней статье. Вы сможете узнать, как быстро избавиться от пятен свеклы на руках, которые неизменно появляются во время готовки.

1. Секрет идеальных блинчиков

2. Перец чили больше не страшен

3. Секрет чесночного аромата

4. Больше никаких пятен на руках

5. Интересное соседство в хлебнице

А также многие другие кулинарные секреты.Просто добавьте сметану.Иногда мы делимся с вами бытовыми секретами опытных хозяюшек, но сегодня решили узнать кулинарные лайфхаки у настоящего повара. Оказалось, что в своей повседневной жизни они используют много профессиональных секретов. И мы с радостью поделимся с вами.Например, секретом идеальных блинчиков. Каждая хозяйка готовит их по-своему. Но есть один универсальный секрет, который поможет превратить ваше блюдо в идеал. И секрет этот очень прост. Всего лишь пара ложек жирной сметаны. Да, именно ее необходимо добавить в ваше тесто для блинов. Просто попробуйте, и вы точно будете приятно удивлены.Масло защитит вас от жгучего перца.Жгучий перец придает блюду пикантность и остроту. Многие современные хозяйки с радостью используют его в своих блюдах. Однако все они неизменно сталкиваются с одной и той же проблемой. Сок перца очень въедлив. При попадании его на кожу очень сложно его смыть. А если уж он попал в глаза, реки слез неизбежны.В этом случае как раз действует правило о том, что проще предотвратить проблему, чем устранять ее последствия. И у нас есть для вас такой совет.Перед тем как резать жгучий перец, просто смажьте руки растительным маслом. Это поможет соку перца не впитаться в кожу рук. После нарезки просто смойте масло со своих ладоней и спокойно продолжайте готовку.Секрет от настоящего повара.Чеснок является любимой приправой у многих хозяек. Но мало кто умеет его правильно дозировать. Часто блюдо оказывается слишком острым из-за него. А порой аромата недостаточно. В чем же секрет?Об этом мы решили поинтересоваться у нашего повара. Оказывается, чтобы придать блюду чесночный аромат, вовсе не обязательно щедро его добавлять. Достаточно наколоть зубчик чеснока на вилку и поводить по тарелке. После чего на нее выкладывается блюдо для подачи. Вот и весь секрет.Сырой картофель избавит вас от пятен на руках.Все мы знаем, что овощи и фрукты оставляют на наших ладонях яркие пятна. Особенно при приготовлении свеклы. Эти красные пятна потом очень сложно отмыть. Но, оказывается, есть один секрет, который быстро и легко поможет избавиться от некрасивых пятен.В следующий раз после нарезки свеклы возьмите сырой картофель. Именно им следует натереть свои ладони. Удивительно, но крахмал из картошки быстро впитает сок от овощей. И вы сможете больше не переживать за свои ладони.Сельдерей продлит срок хранения хлеба.Хлеб, как говорится, всему голова. Жаль только, что в хлебнице он довольно быстро начинает засыхать. Но, оказывается, есть удивительный способ замедлить этот процесс. И поможет нам в этом сельдерей.Да-да. Тот самый, на котором худеют все подряд. Но нам он понадобится для других целей. Если вы хотите, чтобы ваш хлеб дольше оставался мягким и ароматным, просто поместите в хлебницу сельдерей. Такое соседство продлит срок хранения хлебобулочных изделий.