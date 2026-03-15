С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

8 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Зачем картофелем натирать руки, а сельдерей хранить в хлебнице

Кухня – настоящая душа вашего дома. Именно здесь готовятся блюда для всей семьи. И зачастую именно готовка вызывает немало трудностей даже у опытных хозяек. Именно по этой причине мы решили собрать кулинарные хитрости в нашей сегодняшней статье. Вы сможете узнать, как быстро избавиться от пятен свеклы на руках, которые неизменно появляются во время готовки.

А также многие другие кулинарные секреты.

1. Секрет идеальных блинчиков

Просто добавьте сметану.

Иногда мы делимся с вами бытовыми секретами опытных хозяюшек, но сегодня решили узнать кулинарные лайфхаки у настоящего повара. Оказалось, что в своей повседневной жизни они используют много профессиональных секретов. И мы с радостью поделимся с вами.

Например, секретом идеальных блинчиков. Каждая хозяйка готовит их по-своему. Но есть один универсальный секрет, который поможет превратить ваше блюдо в идеал. И секрет этот очень прост. Всего лишь пара ложек жирной сметаны. Да, именно ее необходимо добавить в ваше тесто для блинов. Просто попробуйте, и вы точно будете приятно удивлены.

2. Перец чили больше не страшен

Масло защитит вас от жгучего перца.

Жгучий перец придает блюду пикантность и остроту. Многие современные хозяйки с радостью используют его в своих блюдах. Однако все они неизменно сталкиваются с одной и той же проблемой. Сок перца очень въедлив. При попадании его на кожу очень сложно его смыть. А если уж он попал в глаза, реки слез неизбежны.

В этом случае как раз действует правило о том, что проще предотвратить проблему, чем устранять ее последствия. И у нас есть для вас такой совет.
Перед тем как резать жгучий перец, просто смажьте руки растительным маслом. Это поможет соку перца не впитаться в кожу рук. После нарезки просто смойте масло со своих ладоней и спокойно продолжайте готовку.

3. Секрет чесночного аромата

Секрет от настоящего повара.

Чеснок является любимой приправой у многих хозяек. Но мало кто умеет его правильно дозировать. Часто блюдо оказывается слишком острым из-за него. А порой аромата недостаточно. В чем же секрет?

Об этом мы решили поинтересоваться у нашего повара. Оказывается, чтобы придать блюду чесночный аромат, вовсе не обязательно щедро его добавлять. Достаточно наколоть зубчик чеснока на вилку и поводить по тарелке. После чего на нее выкладывается блюдо для подачи. Вот и весь секрет.

4. Больше никаких пятен на руках

Сырой картофель избавит вас от пятен на руках.

Все мы знаем, что овощи и фрукты оставляют на наших ладонях яркие пятна. Особенно при приготовлении свеклы. Эти красные пятна потом очень сложно отмыть. Но, оказывается, есть один секрет, который быстро и легко поможет избавиться от некрасивых пятен.

В следующий раз после нарезки свеклы возьмите сырой картофель. Именно им следует натереть свои ладони. Удивительно, но крахмал из картошки быстро впитает сок от овощей. И вы сможете больше не переживать за свои ладони.

5. Интересное соседство в хлебнице

Сельдерей продлит срок хранения хлеба.

Хлеб, как говорится, всему голова. Жаль только, что в хлебнице он довольно быстро начинает засыхать. Но, оказывается, есть удивительный способ замедлить этот процесс. И поможет нам в этом сельдерей.

Да-да. Тот самый, на котором худеют все подряд. Но нам он понадобится для других целей. Если вы хотите, чтобы ваш хлеб дольше оставался мягким и ароматным, просто поместите в хлебницу сельдерей. Такое соседство продлит срок хранения хлебобулочных изделий.

Ссылка на первоисточник
наверх